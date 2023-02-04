До Центральної Азії у 2022-му виїхала рекордна кількість росіян, - прикордонники

У 2022 році до Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Монголії та Вірменії виїхала рекордна за останні п’ять років кількість громадян Росії.

Це випливає із даних російської прикордонної служби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Пік виїздів припав на третій квартал. Це може бути пов’язане з оголошенням у Росії мобілізації у вересні, - тоді багато росіян, бажаючи уникнути призову, виїжджали з країни.

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Видання "Медуза", проаналізувавши надані прикордонною службою цифри, робить висновок, що виїзд до Монголії за рік зріс на 989%, до Грузії - на 475%, до Казахстану - на 234%, до Таджикистану - на 212%, до Узбекистану - на 99%. Крім того, кількість вильотів росіян до Ізраїлю у 2022 році зросла вдвічі і перевищила 100 тисяч.

Статистика враховує лише кількість перетинів кордону, що не обов’язково стосується еміграції: сюди входять також виїзди на відпочинок, у ділових й особистих цілях, і багато росіян невдовзі повертаються.

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Однак "Новая газета"наводить думку демографів Юлії Флоринської та Олексія Ракші, які оцінюють минулорічну хвилю еміграції з Росії у 400-800 тисяч осіб. Інші спеціалісти називають цифри до мільйона. З емігрантів 2022 року понад 100 тисяч залишилися у Грузії, ще принаймні 100 тисяч - у Казахстані. 50-100 тисяч відлетіли до Сербії, близько 40 тисяч - до Вірменії. Приблизно по 35 тисяч російських громадян виїхали до Ізраїлю, Киргизстану і країн Євросоюзу.