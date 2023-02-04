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До Центральної Азії у 2022-му виїхала рекордна кількість росіян, - прикордонники

мігранти,росіяни

У 2022 році до Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Монголії та Вірменії виїхала рекордна за останні п’ять років кількість громадян Росії.

Це випливає із даних російської прикордонної служби, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Пік виїздів припав на третій квартал. Це може бути пов’язане з оголошенням у Росії мобілізації у вересні, - тоді багато росіян, бажаючи уникнути призову, виїжджали з країни.

Читайте: Норвегія призупинила розгляд заявок росіян на отримання притулку

Видання "Медуза", проаналізувавши надані прикордонною службою цифри, робить висновок, що виїзд до Монголії за рік зріс на 989%, до Грузії - на 475%, до Казахстану - на 234%, до Таджикистану - на 212%, до Узбекистану - на 99%. Крім того, кількість вильотів росіян до Ізраїлю у 2022 році зросла вдвічі і перевищила 100 тисяч.

Статистика враховує лише кількість перетинів кордону, що не обов’язково стосується еміграції: сюди входять також виїзди на відпочинок, у ділових й особистих цілях, і багато росіян невдовзі повертаються.

Також читайте: Від початку війни Росії проти України понад 60 тисяч євреїв вирішили виїхати з РФ до Ізраїлю, - The Guardian

Однак "Новая газета"наводить думку демографів Юлії Флоринської та Олексія Ракші, які оцінюють минулорічну хвилю еміграції з Росії у 400-800 тисяч осіб. Інші спеціалісти називають цифри до мільйона. З емігрантів 2022 року понад 100 тисяч залишилися у Грузії, ще принаймні 100 тисяч - у Казахстані. 50-100 тисяч відлетіли до Сербії, близько 40 тисяч - до Вірменії. Приблизно по 35 тисяч російських громадян виїхали до Ізраїлю, Киргизстану і країн Євросоюзу.

Автор: 

Вірменія (738) Грузія (1844) Казахстан (873) росія (65073) Таджикистан (43) Узбекистан (134) еміграція (88) Монголія (42) мобілізація (3047)


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Топ коментарі
+20
На истарическую родину. А как смеялись над таджиками и прочими малыми народами. Надеюсь местные *отблагодарят* москвичей которые унижали гастарбайтеров приехавших в мацкву
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04.02.2023 16:07
+13
цены на зимние юрты взлетели на 500%, монгольские риэлторы получили невиданные сверхприбыли, и сейчас в стране наблюдается бум в юртостроении.
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04.02.2023 16:24
+8
До Шамшута -- чабанами .
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04.02.2023 16:02
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До Шамшута -- чабанами .
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04.02.2023 16:02 Відповісти
В Монголии прям бум
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04.02.2023 16:04 Відповісти
цены на зимние юрты взлетели на 500%, монгольские риэлторы получили невиданные сверхприбыли, и сейчас в стране наблюдается бум в юртостроении.
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04.02.2023 16:24 Відповісти
Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Монголії та Вірменії рускоязоне населення. Захищати. Дебіли.
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04.02.2023 16:05 Відповісти
Ургроза из Китая.
Исполнвековые територии. Параша.
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04.02.2023 16:06 Відповісти
На истарическую родину. А как смеялись над таджиками и прочими малыми народами. Надеюсь местные *отблагодарят* москвичей которые унижали гастарбайтеров приехавших в мацкву
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04.02.2023 16:07 Відповісти
Дело в том, что Монголия принимает в первую очередь бурятов, а не москвичей. И я думаю для бурятов - это огромный шанс.
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04.02.2023 16:28 Відповісти
В могнголії там є ті хробаки. Всі пропадуть без вісті.
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04.02.2023 16:08 Відповісти
Там є де пропадати. Коли монгол цілий день їде на коні і надвечір бачить далеко на обрії іншого вершника - він відчуває, що йому тісно в степу
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04.02.2023 16:13 Відповісти
Китайцы могут заходить на бывшую рашку в шлепанцах и с дубинками и занимать территории которые пожелают без особого сопротивления
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04.02.2023 16:10 Відповісти
О. Виїхали? Шуба жінці?
Скоти.
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04.02.2023 16:12 Відповісти
на органы их всех берите только мозги отравленные сожгите
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04.02.2023 16:12 Відповісти
Пусть лучше там защищают узкий мир
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04.02.2023 16:15 Відповісти
Який мир? Вивих?
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04.02.2023 16:17 Відповісти
Попередній удар по інфраструктурі параші, отверезить суки на на ракетами. США не дає. В нас не має? Ще с початку писав. Наштампуйте 10000 дронів. І в путь.
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04.02.2023 16:16 Відповісти
простих. І пару там несе.
Надувні танки, куйня.
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04.02.2023 16:18 Відповісти
Зелені тільки яйця по 17 можуть штампувати. Ну й ще крадіїв колаборантів-зрадників!
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04.02.2023 16:18 Відповісти
Тепер кацапи будуть "джамшутами" у Джамшутів.
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04.02.2023 16:19 Відповісти
хіба "иванами та марями"
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04.02.2023 18:35 Відповісти
Яйця? То воно куйло за такі гроші
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04.02.2023 16:20 Відповісти
Баража бомба. Думаю
Смерть параши.
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04.02.2023 16:21 Відповісти
погано.тепер розповзуться повсюди по країнах,і дальше будуть кричати за"рукє мір"
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04.02.2023 16:21 Відповісти
Слава Україні.
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04.02.2023 16:24 Відповісти
Ой. Корпо, давай сигналь.
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04.02.2023 16:22 Відповісти
Ті вже розказав. Навіщо. Хоч піндос не встигне.
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04.02.2023 16:23 Відповісти
А в Афган ?
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04.02.2023 16:26 Відповісти
Што, насяйніка, припекло?
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04.02.2023 16:39 Відповісти
"создана новая историческая общность парашных крепостных - постсовковые ***************"
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04.02.2023 16:41 Відповісти
А росіяни уміють мить узбецькі унітази?
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04.02.2023 16:45 Відповісти
після курсу школєнія кацап здатний мити унітаз. без курсів, кацап не знає, що таке унітаз
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04.02.2023 16:59 Відповісти
скажіть хтось кацапам, що "на Берлин" в протилежному напрямку... ну, шоб павтаріть
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04.02.2023 16:52 Відповісти
Повертаються на свої *історічєскіє зємлі".... Скоро і там "гражданскіє конфлікти" почнуться, бо де "русскіє" там і війна ..
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04.02.2023 16:56 Відповісти
Гоніть лаптеногих на йух
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04.02.2023 17:02 Відповісти
Руководство всех этих стран продажные. Поэтому такой наплыв расеян в эти страны
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04.02.2023 17:06 Відповісти
А кацапи будуть вулиці Ташкента та Бішкека мести?
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04.02.2023 17:37 Відповісти
Возвращение к истокам.
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04.02.2023 17:53 Відповісти
а тепер заставляйте вчити їх узбекську, киргизьку, таджикську, монгольську та вірменську. маєте повне право сказати кацапам: "меня тебя не понималь".
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04.02.2023 18:34 Відповісти
Невдовзі почнуть кричати путін ввєді...
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04.02.2023 18:45 Відповісти
Не змогли повторить???
Або навигатор не туди завiв вони ж на Берлин хотiли)))
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07.02.2023 08:00 Відповісти
 
 