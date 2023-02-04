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Новини Газова війна
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У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть Росія, - генеральний прокурор Франк

потік,північний

Німецькі слідчі наразі не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це заявив генеральний прокурор Німеччини Петер Франк в інтерв'ю газеті "Welt am Sonntag", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Наразі це неможливо довести, розслідування триває", - заявив Петер Франк.

За допомогою двох дослідницьких суден були взяті зразки води і ґрунту, а також залишки трубопроводів, а місце злочину було всебічно задокументовано. "Наразі ми оцінюємо все це з точки зору криміналістики" – сказав він.

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Наприкінці вересня після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах. У листопаді шведські органи безпеки визначили, що це була серйозна диверсія - але не назвали винуватця. Місця вибухів знаходяться в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Обидві країни проводять власні розслідування. "Але ми перебуваємо в контакті", - сказав Франк.

Лише через деякий час були пошкоджені кабелі, які були необхідні для системи залізничного радіо в Берліні і Північному Рейні-Вестфалії. Залізничний рух на значній частині півночі Німеччини зупинився на кілька годин. Федеральна прокуратура також розслідує ці інциденти, що сталися 8 жовтня. Франк сказав в інтерв'ю, що розслідування ще не завершене. "Але я можу сказати, що підозра в тому, що це була іноземна диверсія, поки що не підтвердилася" – зазначив прокурор.

Автор: 

вибух (4451) газопровід (1548) Німеччина (7351) розслідування (2270) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+11
Не хочуть ставати стороною конфлікту ?
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04.02.2023 16:56
+6
рыба-пила виновата
гнилое заявление
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04.02.2023 17:08
+5
Опять зеленые человечики?
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04.02.2023 17:01
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Не хочуть ставати стороною конфлікту ?
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04.02.2023 16:56 Відповісти
"У Германии нет доказательств, что за взрывами на "Северных потоках" стоит Россия.."
Сколько ему заплатили, интересно..
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04.02.2023 17:41 Відповісти
loosery, katsapy znaishly b vizitku
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04.02.2023 16:57 Відповісти
Ура. Будуємо Північний потік-3👍
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04.02.2023 17:01 Відповісти
Опять зеленые человечики?
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04.02.2023 17:01 Відповісти
возглавляємиє лічно Порошенком
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04.02.2023 17:09 Відповісти
Это не на сарказм, не на шутку и тд. что то не похоже. Ни в какие ворота не лезет, при чем тут Порошенко?
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04.02.2023 17:14 Відповісти
Головне, щоб "потоки" не діяли.
А там рік-два пошукаєте, дивись-і звинувачувати вже немає кого.
Нет тела-нет дела.
З країною така ж ситуація.
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04.02.2023 17:06 Відповісти
рыба-пила виновата
гнилое заявление
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04.02.2023 17:08 Відповісти
Ні, голубе, саме "русские" це і зробили, чому є непрямі докази, яких більш ніж вистачає. Але для західного судочинства цього замало. Мусять зібрати стовідстокові докази.
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04.02.2023 17:22 Відповісти
Мабуть, Зінка.
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04.02.2023 17:11 Відповісти
Да,измельчали германцы.А я думал, дух Мюллера неистребим.... .
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04.02.2023 17:13 Відповісти
Какая разница? Она утонула, и неважно кем. Всем хорошо 👌
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04.02.2023 17:14 Відповісти
ага...риби пошкодили...
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04.02.2023 17:19 Відповісти
Ага, скумбрія по 8
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04.02.2023 17:29 Відповісти
Симон *********** (Simone Tagliapietra), эксперт по энергетической политике из аналитического центра Брейгеля в Брюсселе, считает, что удар по трубопроводам мог быть результатом распрей внутри России. Короче по версии экспертов из Брюсселя, русские мафиози в поссорились продавать газ Европе или нет, а потом решили взорвать чтобы не ссориться.
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04.02.2023 17:21 Відповісти
Німецька слідчі, будь ласка , вимовляйте прямо свої думки: "-ми просто бздім кацапов"
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04.02.2023 17:25 Відповісти
вони не бздять ,їх "рашистські куйловники " купили
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04.02.2023 17:36 Відповісти
Бздять вони, бздять і пересічні громадяни. В мене сусідка завжди каже ,що вона має страх і вже заповнила келєр питною водою про всякий випадок...
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04.02.2023 17:53 Відповісти
А ты что в германии делаешь патриот хероv
защищаешь родину языком на немецком социальном обеспечении
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05.02.2023 01:43 Відповісти
І в загалі , кацапомовним тут немісце, тут український сайт. Кацапи ,женєчька мартовська йдуть на х...
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05.02.2023 07:44 Відповісти
жєня хренова, я тут у німеччіині живу і працюю більше ніж 25 років і мені через пару років на пенсію. Ти просто якась зла даунбасівска дівчинка.
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05.02.2023 07:51 Відповісти
Да вижу 25 лет тебе не помогли да и вся жизнь походу как быдлотой ты был так и остался
и я себя кацапом не считаю у меня другая нация
а если тебе так херово сдесь езжай на родину ты же такой патриот хотя о чем
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05.02.2023 09:34 Відповісти
Не ображайся, євгенія, ти "нє другая нація" ти іє дурна 100відсоткова кацапка.Я такої бидлоті як ти вже не раз пояснював на роботі, коли воно мені казало ,що воно німець а некацап.Не тобі порада кацапська вказувати де я повинен бути. Твоє місце де ти повинен бути десь у омську .А тепер пішов , шагом руш, за кацапським корабликом!
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05.02.2023 09:57 Відповісти
Да дегенерат ты еще тот, ты снова подтверждаешь что ты просто кацапское быдло некокой культуры в общении ты даже не можешь без оскорблений меня по имени называть
я тебе еще раз тугадум напишу с парашей я неимею никакого отношения по имени ты должен был понять что я не девчина ну если не учитывать что ты быдлота и скорее всего тыи заразился от быдлоты на своей работе мне даже жалко тебя
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05.02.2023 11:13 Відповісти
євгенія, ну шо ж в тебе так срака горить, іди холодною водичкою підмийся.Була би ти мужської статі, повір мені в мої немолоді роки вистачить ще здоров'я натовкти таку мерзотну кацапську пику як твоя.Якщо бажаєш зустрітись залишу свої коордінати , козломорда дівчинка.
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05.02.2023 11:32 Відповісти
Ну какие координаты я с быдлятиной не общаюсь и тебя не оскорбляю кроме что констатирую факты у меня нечего не горит подгорает у тебя ты реально переобщался с кацапской быдлятиной.
и про возраст не перегибай патриот ты херов крестный моей жены лежи весь в осколках ели выжили а он пенсионер уже давно
и такое быдло мне похер с параши или Украины идут пешком туда от куда пришли бабушка ты херов
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05.02.2023 11:47 Відповісти
Добре хоч не сказали що це українська ракета впала.
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04.02.2023 17:31 Відповісти
ДЕЛО ЗАКРИТО,ЗАБУДЬТЕ. труп до цього часу ходить по вулицям Бонна, говорять-вчора стукав до офісу оберпрокурора
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04.02.2023 17:54 Відповісти
в мене два варіанти або це зробила Грета Тунберг , або марсіани ...
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04.02.2023 18:07 Відповісти
так зочуть розслідувати
і розвідка лінива або мабуть вже навіть немає такої служби,
бо це ж може бути ескалація
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04.02.2023 18:19 Відповісти
Аще в них нема доказів, щодо гинопланєтян, або там ще когось
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04.02.2023 18:44 Відповісти
Потоки взорвали козломордые. Задум был такой - взорвать первый поток, Европа без газа начнет зимой замерзать и будет вынужденна экстренно сертифицировать и ввести в эксплуатацию поток -2. Потом за пару тройку недель отремонтировать первый поток. Но, как всегда, у рукожопых все получилось через дупу - переложили взрывчатки и херакнули за компанию одну из веток второго потока. х-ло даже, где-то в конце ноября, предлагать качать газ по оставшейся ветке второго потока, но был послан во пи*ду. Так утонули оба потока.
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04.02.2023 18:51 Відповісти
Ото дятли дурнi, докази треба зробити- наприклад вiзитку путiна підняти з дна моря і т.п
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04.02.2023 19:44 Відповісти
🤣
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05.02.2023 00:20 Відповісти
То все Гвінея-Бісау. Не інакше.
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04.02.2023 19:48 Відповісти
..могу подсказать,с точки зрения диверсанта,например механизм со взрывчаткой по внутренней части трубы,любое внешнее воздействие зараанее заложенное около трубы с последующим убиранием последствий
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04.02.2023 19:58 Відповісти
нету или не хотят обнародовать?
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04.02.2023 21:17 Відповісти
тот такої! може фрау Анжела підкине якусь ідею?
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04.02.2023 21:22 Відповісти
Разложение европейских систем безопасности дошло до критического уровня. Вот что сделали путинских бабки.
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05.02.2023 05:39 Відповісти
 
 