У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть Росія, - генеральний прокурор Франк
Німецькі слідчі наразі не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
Про це заявив генеральний прокурор Німеччини Петер Франк в інтерв'ю газеті "Welt am Sonntag", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Наразі це неможливо довести, розслідування триває", - заявив Петер Франк.
За допомогою двох дослідницьких суден були взяті зразки води і ґрунту, а також залишки трубопроводів, а місце злочину було всебічно задокументовано. "Наразі ми оцінюємо все це з точки зору криміналістики" – сказав він.
Наприкінці вересня після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах. У листопаді шведські органи безпеки визначили, що це була серйозна диверсія - але не назвали винуватця. Місця вибухів знаходяться в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Обидві країни проводять власні розслідування. "Але ми перебуваємо в контакті", - сказав Франк.
Лише через деякий час були пошкоджені кабелі, які були необхідні для системи залізничного радіо в Берліні і Північному Рейні-Вестфалії. Залізничний рух на значній частині півночі Німеччини зупинився на кілька годин. Федеральна прокуратура також розслідує ці інциденти, що сталися 8 жовтня. Франк сказав в інтерв'ю, що розслідування ще не завершене. "Але я можу сказати, що підозра в тому, що це була іноземна диверсія, поки що не підтвердилася" – зазначив прокурор.
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Сколько ему заплатили, интересно..
А там рік-два пошукаєте, дивись-і звинувачувати вже немає кого.
Нет тела-нет дела.
З країною така ж ситуація.
гнилое заявление
защищаешь родину языком на немецком социальном обеспечении
и я себя кацапом не считаю у меня другая нация
а если тебе так херово сдесь езжай на родину ты же такой патриот хотя о чем
я тебе еще раз тугадум напишу с парашей я неимею никакого отношения по имени ты должен был понять что я не девчина ну если не учитывать что ты быдлота и скорее всего тыи заразился от быдлоты на своей работе мне даже жалко тебя
и про возраст не перегибай патриот ты херов крестный моей жены лежи весь в осколках ели выжили а он пенсионер уже давно
и такое быдло мне похер с параши или Украины идут пешком туда от куда пришли бабушка ты херов
і розвідка лінива або мабуть вже навіть немає такої служби,
бо це ж може бути ескалація