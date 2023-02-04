У Німеччини нема доказів, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть Росія, - генеральний прокурор Франк

Німецькі слідчі наразі не мають доказів того, що Росія стоїть за вибухами на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це заявив генеральний прокурор Німеччини Петер Франк в інтерв'ю газеті "Welt am Sonntag", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Наразі це неможливо довести, розслідування триває", - заявив Петер Франк.

За допомогою двох дослідницьких суден були взяті зразки води і ґрунту, а також залишки трубопроводів, а місце злочину було всебічно задокументовано. "Наразі ми оцінюємо все це з точки зору криміналістики" – сказав він.

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Наприкінці вересня після вибухів біля данського острова Борнхольм у Балтійському морі було виявлено загалом чотири витоки на двох трубопроводах. У листопаді шведські органи безпеки визначили, що це була серйозна диверсія - але не назвали винуватця. Місця вибухів знаходяться в міжнародних водах у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Обидві країни проводять власні розслідування. "Але ми перебуваємо в контакті", - сказав Франк.

Лише через деякий час були пошкоджені кабелі, які були необхідні для системи залізничного радіо в Берліні і Північному Рейні-Вестфалії. Залізничний рух на значній частині півночі Німеччини зупинився на кілька годин. Федеральна прокуратура також розслідує ці інциденти, що сталися 8 жовтня. Франк сказав в інтерв'ю, що розслідування ще не завершене. "Але я можу сказати, що підозра в тому, що це була іноземна диверсія, поки що не підтвердилася" – зазначив прокурор.