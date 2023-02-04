Резніков не приніс на зустріч зі ЗМІ ні актів приймання продуктів з військових частин, ні накладних, ні виправлених контрактних цін, - журналіст Ніколов
Міністр оборони Резніков назвав "ідіотизмом" сам факт наявності у контрактах цін картоплі і яєць. Він хоче взагалі прибрати з мільярдних контрактів будь-які ціни на продукти. Він сказав, що не розуміє навіщо взагалі публікувати закупівельні ціни.
Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.
"Міністр Резніков не приніс на зустріч з медійниками і активістами ні актів прийомки продуктів з військових частин, ні накладних, ні виправлених контрактних цін. Більше того, він назвав "ідіотизмом" сам факт наявності у контрактах цін картоплі і яєць. Він у присутності десятків людей заявив, що хоче взагалі прибрати з мільярдних контрактів будь-які ціни на продукти. Він реально сказав, що не розуміє навіщо взагалі публікувати закупівельні ціни.
Я це повторив кілька разів, бо він теж повторив це не раз.
В результаті Резніков пропонує створення якогось дорадчого органу з громадськістю і змінити нормативку так, щоб більше не було видно ціни яєць. Плюс ще проводити якісь засідання, робочі групи тощо. І пообіцяв на запит надати всякі накладні.
А весь цей Міноборони оплачуватиме продуктові чеки по так і невідомим цінам.
Тайтаке.
На фото ціна яйця у недешевому кафе 23 гривні. В контракті Міноборони було 17 грн. За сире яйце для солдатської столової", - розповів Ніколов.
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
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Навряд чи тримають його тільки за штучну посмішку фарфор-фаянсом чи за гарне прізвище.
Шо робити з кобилою, яка несеться некерована і несе за собою все тилове забезпечення оборони!?
(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
Уже весь в дерьме, но головку держит и изображает из себя агнца
"Припиніть ІПСО!" (С)
А 13 млрд вже давно розділення між ким треба. Не вже ви думали що ви їх зупинити розголосом у смі? Зеленський вже відчитався у вечірньому гундосику що всьо, корупція вичещина, яких вам ще документі треба?
Такого дурня увімкнути може тільки повністю деградована людина. Підозрюю що на питання "навіщо ти крав" він відповість -А що?
За мародерство ...- коротке слідство і РОЗСТРІЛ !!!
Говносказку про Резникова видать из всех щелей. А где-то можно прочитать - а что собственно он сказал и имел в виду?