Резніков не приніс на зустріч зі ЗМІ ні актів приймання продуктів з військових частин, ні накладних, ні виправлених контрактних цін, - журналіст Ніколов

Міністр оборони Резніков назвав "ідіотизмом" сам факт наявності у контрактах цін картоплі і яєць. Він хоче взагалі прибрати з мільярдних контрактів будь-які ціни на продукти. Він сказав, що не розуміє навіщо взагалі публікувати закупівельні ціни.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр Резніков не приніс на зустріч з медійниками і активістами ні актів прийомки продуктів з військових частин, ні накладних, ні виправлених контрактних цін. Більше того, він назвав "ідіотизмом" сам факт наявності у контрактах цін картоплі і яєць. Він у присутності десятків людей заявив, що хоче взагалі прибрати з мільярдних контрактів будь-які ціни на продукти. Він реально сказав, що не розуміє навіщо взагалі публікувати закупівельні ціни.

Я це повторив кілька разів, бо він теж повторив це не раз.

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В результаті Резніков пропонує створення якогось дорадчого органу з громадськістю і змінити нормативку так, щоб більше не було видно ціни яєць. Плюс ще проводити якісь засідання, робочі групи тощо. І пообіцяв на запит надати всякі накладні.

А весь цей Міноборони оплачуватиме продуктові чеки по так і невідомим цінам.

Тайтаке.

На фото ціна яйця у недешевому кафе 23 гривні. В контракті Міноборони було 17 грн. За сире яйце для солдатської столової", - розповів Ніколов.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.