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Новини Війна
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Резніков не приніс на зустріч зі ЗМІ ні актів приймання продуктів з військових частин, ні накладних, ні виправлених контрактних цін, - журналіст Ніколов

харчування

Міністр оборони Резніков назвав "ідіотизмом" сам факт наявності у контрактах цін картоплі і яєць. Він хоче взагалі прибрати з мільярдних контрактів будь-які ціни на продукти. Він сказав, що не розуміє навіщо взагалі публікувати закупівельні ціни.

Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр Резніков не приніс на зустріч з медійниками і активістами ні актів прийомки продуктів з військових частин, ні накладних, ні виправлених контрактних цін. Більше того, він назвав "ідіотизмом" сам факт наявності у контрактах цін картоплі і яєць. Він у присутності десятків людей заявив, що хоче взагалі прибрати з мільярдних контрактів будь-які ціни на продукти. Він реально сказав, що не розуміє навіщо взагалі публікувати закупівельні ціни.

Я це повторив кілька разів, бо він теж повторив це не раз.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після скандалу із закупівлями Міноборони вирішило перейти на закупівлю "раціонів", щоб не показувати ціну за одиницю продуктів, - журналіст Ніколов

В результаті Резніков пропонує створення якогось дорадчого органу з громадськістю і змінити нормативку так, щоб більше не було видно ціни яєць. Плюс ще проводити якісь засідання, робочі групи тощо. І пообіцяв на запит надати всякі накладні.

А весь цей Міноборони оплачуватиме продуктові чеки по так і невідомим цінам.

Тайтаке.

На фото ціна яйця у недешевому кафе 23 гривні. В контракті Міноборони було 17 грн. За сире яйце для солдатської столової", - розповів Ніколов.

Резніков не приніс на зустріч зі ЗМІ ні актів приймання продуктів з військових частин, ні накладних, ні виправлених контрактних цін, - журналіст Ніколов 01

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Автор: 

держзакупівлі (383) Міноборони (7361) ЗСУ (7544) Резніков Олексій (1446) Юрій Ніколов (101)


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Топ коментарі
+108
больше всего кумарит что эта гниль продолжает гнуть своё и сцать нам в глаза
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04.02.2023 17:17
+54
звичайна поведінка "пригодованого", капризного адвоката, який звик до печерного правосуддя зі своїми підготовленими завчасно свідками, прокурорами та суддями..
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04.02.2023 17:20
+48
не должон графзолоте яйце журналюгам нічого.. так як і найвеличніший-вчителям з/пл 4000баксів
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04.02.2023 17:18
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Сторінка 2 з 2
Тільки за те, що виявлено факт, де його підлеглі займаються відвертим крадівництвом, він має подати у відставку. Керівник його масштабу зобов*язаний контролювати сам або призначити відповідального за таким чутливим сегментом, як закупочні ціни. Йди нах у відставку, заміну знайдуть.
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04.02.2023 18:45 Відповісти
А может Резнік у нас велика людина і має чУмадани компромата на ЗеЄрмаків?
Навряд чи тримають його тільки за штучну посмішку фарфор-фаянсом чи за гарне прізвище.
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04.02.2023 18:47 Відповісти
Так резніков ж сказав, що будуть раціони, які ціни за продукти, ви про що?
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04.02.2023 18:52 Відповісти
Так ще легше красти.
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04.02.2023 18:54 Відповісти
Ну от і все, кобила Єрмака закусила удила і дала всім зрозуміти в якому напрямку вона посилає всіх журналістів і розслідувачів.

Шо робити з кобилою, яка несеться некерована і несе за собою все тилове забезпечення оборони!?
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04.02.2023 18:57 Відповісти
Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.

(И. Ильф, Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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04.02.2023 18:58 Відповісти
Ну й що? Все одно люди це все жеруть і просять добавки.
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04.02.2023 18:59 Відповісти
Na kol pora. Interesno na tshjom osnovyvajetsja takaja samouverennaja naglost? I tut OmanskyOslik jeshjo kritshit, mol potshemu ne v NATO uzhe.... Bljamba
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04.02.2023 19:00 Відповісти
не херовий рахунок...кінець епохи бідності...це ж пенсіонерка з смартофона замовляла перший сніданок? я ж не помиляюся?
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04.02.2023 19:02 Відповісти
Рєзніков повний профан. Все, що він вміє - це кривлятися на міжнародних зустрічах і пальці гнути... А ще добре вміє рахувати і знає на чому можна заробити.
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04.02.2023 19:06 Відповісти
Гнида уйди в отставку как это делают во всех цивилизованных странах
Уже весь в дерьме, но головку держит и изображает из себя агнца
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04.02.2023 19:08 Відповісти
"Неначасі!" (С)
"Припиніть ІПСО!" (С)
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04.02.2023 19:44 Відповісти
здається, він все таки на підсвідомості хоче цього

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04.02.2023 19:08 Відповісти
"Идиотизм с иллюстративными ценами и закупками для ВСУ, кому это надо" - это со слов Резникова, а простите, накладные и счета без откатов вообще имеются или это тоже необходимо для создания еще одной специальной интендантской службы, которую будет контролировать другая специально созданная структура... Смешно...? Увы. ПЕЧАЛЬНО. Если цены на закупку продовольствия для ВСУ не были завышены, откуда у людей, которые отвечает за эти самые закупки столько миллионов в диванах? И это в то время, когда мы с протянутыми руками обращаемся за помощью у США и ЕС. Трухните всех и долги вернем и страну отстроим. Никого из чиновников не только не посадили, но даже конфискаций НЕ было. Все тихо уходят, уезжают и концы в воду. Скажете - Медведчук.? увы , про него, как пешку - посредика и "звено одной корупционной цепи" забудут и вспоминать побояться
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04.02.2023 19:32 Відповісти
Звичайно ж не принесли) бо там капець.
А 13 млрд вже давно розділення між ким треба. Не вже ви думали що ви їх зупинити розголосом у смі? Зеленський вже відчитався у вечірньому гундосику що всьо, корупція вичещина, яких вам ще документі треба?
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04.02.2023 19:34 Відповісти
Бгггг, я шось ніпоняв. А ви шо, реально чекали, шо вони припинять розкрадати бабло?
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04.02.2023 19:42 Відповісти
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04.02.2023 20:19 Відповісти
..."не розуміє навіщо взагалі публікувати закупівельні ціни"...
Такого дурня увімкнути може тільки повністю деградована людина. Підозрюю що на питання "навіщо ти крав" він відповість -А що?
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04.02.2023 22:15 Відповісти
слабо сосеш ***** срак ,що **** спалили кормушку з якої тебе шмару харчевали,га підор?
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05.02.2023 04:57 Відповісти
я щось не зрозумів,тобі хто підорська дірка голос подавати дозволяв,******* стулило ****** **** спродажна
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05.02.2023 05:07 Відповісти
їбало завалив ******** рваний
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05.02.2023 05:26 Відповісти
Треба Закон воєнного стану !!!
За мародерство ...- коротке слідство і РОЗСТРІЛ !!!
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05.02.2023 06:00 Відповісти
Яйцеголовий
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05.02.2023 09:54 Відповісти
Если ты сам идиот - из этого не следует, что и все окружающие идиоты.
Говносказку про Резникова видать из всех щелей. А где-то можно прочитать - а что собственно он сказал и имел в виду?
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05.02.2023 11:43 Відповісти
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