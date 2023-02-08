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Зеленський (22389) Париж (201) Макрон Емманюель (1320) Шольц Олаф (1075)

Зеленський, Макрон і Шольц зустрінуться ввечері 8 лютого в Парижі, - The Guardian

макрон,зеленський,шольц

Президент України Володимир Зеленський вилетів із Лондона і незабаром має приземлитися у паризькому аеропорту Орлі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в середу ввечері The Guardian.

За даними видання, очікується коротка фотосесія на злітно-посадковій смузі, після чого він вирушить до Єлисейського палацу, а ввечері відбудеться вечеря з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Топ коментарі
+2
погані передчуття. можуть оп'ять склонять до капітуляції
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08.02.2023 22:43
+2
Вилетів з Лондона і приземлиться в Парижі. Ніфіга собі якого пенделя отримав.
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08.02.2023 22:49
+1
І Зеля побігає по паризьким фонтанам.
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08.02.2023 22:39
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І Зеля побігає по паризьким фонтанам.
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08.02.2023 22:39 Відповісти
яке воно кончене- це я про вас- шановний
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08.02.2023 23:04 Відповісти
Чомусь всі вже забули хто запустив кацапню на материк з Криму, хто здав південь країни з водою на Крим і ЗАЕС, дякуючи кому кацапня була в Мелітополі вже на вечір першого дня війни, а потім заблокувала Маріуполь з півдня, що призвело до величезних жертв мешканців міста. Я це пам"ятаю і не пробачу цьому клоуну.
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08.02.2023 23:20 Відповісти
5 копійок, іди вже спати, набрид своїм примітивізмом.
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08.02.2023 23:19 Відповісти
Він ******** побігати по фонтану.
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08.02.2023 23:24 Відповісти
погані передчуття. можуть оп'ять склонять до капітуляції
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08.02.2023 22:43 Відповісти
Та вже ні.
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08.02.2023 23:03 Відповісти
Що вже сьогодні?
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08.02.2023 22:48 Відповісти
Вилетів з Лондона і приземлиться в Парижі. Ніфіга собі якого пенделя отримав.
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08.02.2023 22:49 Відповісти
5 копійок, ти за останній рік досить відчутно деградувало. Контролюй себе, бо перетворишся в кацапа.
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08.02.2023 23:16 Відповісти
"Зеленський вилетів із Лондона і незабаром має приземлитися у паризькому аеропорту Орлі Джерело:

Читай текст.
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08.02.2023 23:27 Відповісти
І де там про пенделя ти вичитало, вбоге?
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09.02.2023 00:46 Відповісти
Як ти його міг бачити останній рік, якщо зареєстрований 11.2022.
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09.02.2023 01:20 Відповісти
Дуже просто заходжу з фейсбуку і після нового року перереєструвало з 14,01,2023 хоч вже мабуть років п'ять читаю новини на цензорі і деякі боти впізнають навіть після нової реєстрації.
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09.02.2023 08:14 Відповісти
З 14 року ти Володимир Українець, чи під іншим ніком?
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09.02.2023 09:29 Відповісти
Володимир Українец наразі тільки м'який знак змінився.
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09.02.2023 09:35 Відповісти
Та ще цифри добавили
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09.02.2023 09:37 Відповісти
Взагалі на цензорі критично висловлюватись що до Порошенка не вітається, що до ковід також як про Волдеморта. Чи забанять чи взагалі видалять, "свобода слова". Мабуть в цьому проблеми.
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09.02.2023 09:43 Відповісти
Віктор, тобі, як профі у комп"ютерах, повинно бути відомо, що після профілактики системного блока завжди поновлюється реєстрація. Ти ще під стіл пішки ходив, коли я вже сидів перед монітором.
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09.02.2023 22:31 Відповісти
Не знаю, якого там блока, я заходжу з телефона та компа, будь якого, та час реєстрації не змінився з 2014. Глибоко розвинутий ВИ 80 річний дід, якщо так давно за компом, ще з перфокартами мабуть.
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09.02.2023 23:52 Відповісти
Я ж кажу, що ви профі, навіть вік мій майже визначили. Мені лише 74. Коли системник починає глючити через забиту пам"ять або віруси, віддаю на чистку, стирають все, щоб не паритись, бо нічого важливого там не зберігаю. От і приходиться відновлювати себе. Тому докоряти людям, що бот, бо зареєструвався нещодавно, принаймні недоречно.
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10.02.2023 00:09 Відповісти
У ботів якихось проблем з бабушкофонами, чи дєдушкокомпами немає, тому і вираховуємо за часом реєстрації, а також і іншими україноненависними поглядами.
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10.02.2023 05:17 Відповісти
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08.02.2023 22:52 Відповісти
It will be hard to find the differences, but we will try, anyway.))
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08.02.2023 23:06 Відповісти
Вангую. Після зустрічі знову комусь закортить переговорів з ******.
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08.02.2023 23:29 Відповісти
Це добре що вони збираються, буде більше опору. Один в поле не воин, да рашисты? Вот вам и кабздец, согласно этой поговорке.
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09.02.2023 01:23 Відповісти
Остання одночасна зустріч лідерів Франції, ФРН і України в Парижі нічого доброго не принесла. Якщо ви не в курсі, то декого убовтали підписати формулу Штайнмаєра.
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09.02.2023 21:06 Відповісти
***** що в них був час зрозуміти, що поступки у відношеннях з *********** ведуть до конфронтації, тому тепер будуть діяти по іншому.
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09.02.2023 21:38 Відповісти
Я щось пропустив? Скільки німецьких і французьких міст кацапи розбомбили сьогодні на світанку ? Багато жертв ?
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09.02.2023 22:01 Відповісти
Не переживай, ще не розбомбили, але *********** обов'язково, якщо Захід проявить слабкість. Тут і до ворожки не ходить.
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09.02.2023 23:57 Відповісти
От, коли ***********, тоді напиши і я повірю, що шольци зрозуміли.
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10.02.2023 13:57 Відповісти
Заговора в этом прикиде уже глаза замазолил.Сталин всю войну френч и голифе.Этот в зелёной футболке.Мускулы показывает.В спортзал ходить есть время,а одеться по человечески -нет.
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09.02.2023 01:31 Відповісти
Так он ближе к "народу".
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09.02.2023 09:13 Відповісти
 
 