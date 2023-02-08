Росія у 2022 році стала світовим лідером з дезінформації, - доповідь зовнішньополітичної служби ЄС

Минулого року Росія була основним джерелом дезінформації, спрямованої проти ЄС. У третині зафіксованих випадків об’єктами інформаційних атак ставали Україна та її представники.

Про це йдеться у доповіді про дезінформацію та маніпуляцію фактами у світовому інформаційному просторі за 2022 рік, оприлюднену зовнішньополітичною службою Євросоюзу, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Росія є головним джерелом маніпуляцій інформацією, спрямованих на дискредитацію Європейського союзу. Україна та її представники у 33 випадках зі 100 ставали прямими об'єктами інформаційних атак, а у 60 випадках зі 100 головною метою дезінформації було виправдання російського вторгнення.

Велику роль у поширенні дезінформації та маніпуляції відіграють офіційні російські канали. "Офіційні акаунти диппредставництв РФ у соцмережах працюють як скоординована мережа поширення дезінформації і вже повністю інтегровані у велику систему маніпулювання інформацією", - зазначають експерти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз створює центр протидії дезінформації з РФ та Китаю, - Боррель

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель на конференції, присвяченій цій темі, навів приклад: російські дипломатичні акаунти розповсюдили заяву про те, що Збройні сили України - це "неонацистські воєнізовані формування, які здійснюють звірства проти мирних жителів, у тому числі дітей", додавши до неї натуралістичні фото та відео вбитих та поранених, передає DW. За цим слідував заклик виходити на демонстрації у країнах ЄС.

"Зрозуміло, це брехня, і ми це знаємо, - каже Боррель. - Це Росія бомбардує міста, дитячі майданчики, школи та лікарні по всій Україні. Однак це відомо не всім".

Намагаючись заплутати користувачів, російські дипломатичні акаунти в соціальних мережах просувають дезінформаційні наративи ще й під виглядом "фактчекінгу". Щобільше, Москва користується своєю участю в дипломатичних форумах для посилення та легітимації дезінформаційних, хибних заяв про Україну (наприклад, тверджень про біолабораторії, знаходження України під владою нацистів тощо).

ЄС має "чіткі докази того, що Росія мобілізувала всі свої інструменти" для проведення дезінформаційних і маніпуляційних кампаній, заявив Боррель. Він назвав це "систематичним перекручуванням реальності" для відвернення уваги від вторгнення в Україну. Відповідно до дослідження, відволікання уваги та спотворення фактів - основні завдання дезінформації. У 42 відсотках випадків Росія прагне перевести увагу на іншого актора, інший наратив чи перекласти вину. У 35 відсотках випадків Росія намагається змінити фреймінг і саму розповідь.

Також читайте: Росія фінансує поширення дезінформації в країнах Африки, - Макрон

Майже всі дезінформаційні наративи, що використовуються Кремлем для виправдання вторгнення та мобілізації внутрішньої підтримки, сягають 2013-2014 років та Майдану. У цьому контексті Кремль прагне зобразити Україну як "нацистську державу", "державу, що не відбулася" або "взагалі не державу". У такий спосіб прокремлівські ЗМІ роками готували ґрунт для військового вторгнення.

"Ми бачили спроби заплутати і ввести людей в оману постійно змінюваними наративами та версіями подій. Мета в тому, щоб ніхто більше нічому не вірив, щоб люди дійшли висновку: "Та взагалі всі брешуть. Як я можу відрізнити брехню від правди?" - сказав Боррель.

За цим стоїть прагнення підірвати довіру до всіх ЗМІ та демократичних інституцій, упевнений він.

Владі Росії добре відомо, що у демократичних країнах народна підтримка має вкрай важливе значення, каже єврокомісарка Віра Юрова. У цьому випадку це підтримка санкцій проти РФ, громадська підтримка допомоги Україні, прийом українських біженців. На міжнародній арені Кремль маніпулює інформацією, щоб підірвати міжнародну допомогу для України, наголошується у дослідженні ЄС.

Читайте також: Литва не "полює" на військовозобов’язаних українців. Це фейк від російської пропаганди, - мерія Вільнюса

Маніпулятивний контент виробляється щонайменше 30 мовами, 16 із яких - мови країн Євросоюзу. При цьому 44 відсотки російського контенту націлені на російськомовних, а 36 відсотки - на англомовних.

Тут постає завдання "посіяти сумніви про те, хто є агресором, звідси й акцент на дезінформаційних наративах, які звинувачують НАТО і особливо США у спробах оточити та стримати Росію через Україну", йдеться у доповіді. Ще одна мета Москви - зламати рішучість міжнародної спільноти щодо засудження війни та покладання на Росію відповідальності за порушення міжнародного права.

Крім того, за допомогою своїх уповноважених та маніпулятивної поведінки в соцмережах прокремлівські діячі прагнуть загострити та використовувати болючі для різних громад місця: теми міграції та біженців, зростання вартості життя, цін на енергію тощо.

Дослідники вказують на виникнення нової хвилі методів дезінформації. Так, Росія використовує дешеві технології виготовлення фальшивих зображень і відео - основних носіїв дезінформації. Іноді зображення і графіка підробляються під міжнародні організації та ЗМІ, що користуються довірою, - повністю копіюється стиль журналу, графічні елементи оформлення сюжетів тощо.

Читайте: РФ намагається використовувати українських журналістів для проведення інформаційно-психологічних операцій, - розвідка

Боррель також навів приклад мемів, що з'явилися після запуску навчальної місії Євросоюзу, де ЄС представлений як слуга НАТО. "Цей пост з'явилася на сайті МЗС Росії. Так, на сайті МЗС! 10 хвилин по тому - в їхньому телеграм-каналі, а потім швидко поширився більш ніж 100 каналами, включаючи Sputnik Africa", - розповів дипломат.

У доповіді задокументовано і співробітництво у цій сфері Росії з Китаєм, за якого "контент, створений однією системою дезінформації, посилюється іншою".