Українські воїни будуть триматися в Бахмуті, поки не надійде необхідне озброєння, - Зеленський
Бої за Бахмут тривають уже шість місяців. Проте українські військові мають триматися доти, доки Україна не отримає необхідне озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Le Figaro.
"Ви повинні дивитися на це з точки зору військових і спецслужб. Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю", - заявив він.
Зеленський додав, що зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки окупанти повністю зруйнували місто своєю артилерією.
"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?", - підкреслив він.
Топ коментарі
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+35 Олександр Дніпро
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Будь ласка, зачекайте...
Хреново, шо он кажись прочитал инструкцию к автомату АК-47 НАКОНЕЦ-ТО и решил шо пора брать командование в свои руки...
"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?", - підкреслив він. Джерело:
Он действительно слабоумный или под наркотой?
Бо как раскроет рот - так придурь каку-нибудь скажет... Потому что с военной наукой этот трондёж ничего общего не имеет.
Чтоб ты был в курсе , зеля , они "захотели пойти дальше" когда ты их выпустил из Крыма и когда ты открыл границы на Севере...
Ты закрыл все программы вооружения... Не поехал в 19-м году договариваться о вступлении в НАТО... отмахивался от предкпреждений о войне и тырил-тырил-тырил...
А теперь заставляешь пацанов умирать за твои дилетантские мании, твоё предательство и политические понты