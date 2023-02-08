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Зеленський (22389) Бахмут (1557)

Українські воїни будуть триматися в Бахмуті, поки не надійде необхідне озброєння, - Зеленський

зеленський

Бої за Бахмут тривають уже шість місяців. Проте українські військові мають триматися доти, доки Україна не отримає необхідне озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в  інтерв'ю Le Figaro.

"Ви повинні дивитися на це з точки зору військових і спецслужб. Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю", - заявив він.

Зеленський додав, що зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки окупанти повністю зруйнували місто своєю артилерією.

"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?", - підкреслив він.

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Топ коментарі
+58
А может это будут решать профи Залужный с Шапталой, а не комик, временно исполняющий роль президента? Сталин хренов нашелся.
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08.02.2023 23:07
+43
Высралось? Полегшало? Я не знаю кто именно настоял тогда на Залужном - Байден, Джонсон или коллективный запад. Но это только не Зеля решил поменять своих лизоблюдов Тарана и Хомчака на Залужного с Шапталой. В этом я уверен. И что именно запад не даёт его сожрать сейчас - тоже.
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08.02.2023 23:27
+35
Вова в Лондоні "помирає" за Бахмут.

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08.02.2023 23:19
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Ця гніда мені НЕ президент..тьфу *** ....паскуда.
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09.02.2023 07:20 Відповісти
А кто твой президент, путин?
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09.02.2023 08:39 Відповісти
Те що було після Чонгар. Яка ця людина цинічна. Тримати Бахмут поки не надійде зброя на яку не витратив ні копійки. Тримайтесь Захисниками України.
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09.02.2023 08:16 Відповісти
Видать решили пошантажировать союзников. Ермак соТОварищи ну и Буратино озвучил в видосике...
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09.02.2023 08:47 Відповісти
Весь его опыт главнокомандования до этого ограничивался командованием кордебалетом Квартала 95. Вынужден согласиться - девочки длинноногие у него получше других генералов типа Тарана были получше.
Хреново, шо он кажись прочитал инструкцию к автомату АК-47 НАКОНЕЦ-ТО и решил шо пора брать командование в свои руки...
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09.02.2023 08:43 Відповісти
Напевне на своєму горбу привезе!
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09.02.2023 08:48 Відповісти
Чмоня, он и в африке, чмоня!
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09.02.2023 08:52 Відповісти
Зеленський додав, що зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки окупанти повністю зруйнували місто своєю артилерією.

"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?", - підкреслив він. Джерело:

Он действительно слабоумный или под наркотой?
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09.02.2023 09:04 Відповісти
Гуманітарка з Колумбії. Кокс якісний.
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09.02.2023 11:44 Відповісти
Так може з часом і інші міста, і не тільки Донбасу, стануть стратегічно неважливими?
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09.02.2023 09:37 Відповісти
Фейс Віслюка Апокаліпсису і голос нагадують мені канонічного гопніка-мурковода.
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09.02.2023 10:42 Відповісти
Москалі не свині, москалі - свино-собаки!
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09.02.2023 11:12 Відповісти
Не ображай тварин: свині і собаки - то корисні тварини, Божі істоти. Тварини не убивають більше ніж їм треба для їди і виживання. А кацапи - то виплодки пекла.
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09.02.2023 13:07 Відповісти
Краще би цього клоуна не показували і не озвучували: його фейс і виступи деморалізують і викликають зневагу в українців більше за всю московську пропаганду
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09.02.2023 11:49 Відповісти
Тупорилий козел! В Маріку вже стояли... На твоїй совісті тисячі смертей, зрадник оманський!
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09.02.2023 12:29 Відповісти
ИНогда лучше молчать, чем говорить. А зеле - всегда лучше молчать.

Бо как раскроет рот - так придурь каку-нибудь скажет... Потому что с военной наукой этот трондёж ничего общего не имеет.

Чтоб ты был в курсе , зеля , они "захотели пойти дальше" когда ты их выпустил из Крыма и когда ты открыл границы на Севере...

Ты закрыл все программы вооружения... Не поехал в 19-м году договариваться о вступлении в НАТО... отмахивался от предкпреждений о войне и тырил-тырил-тырил...
А теперь заставляешь пацанов умирать за твои дилетантские мании, твоё предательство и политические понты
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09.02.2023 12:54 Відповісти
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