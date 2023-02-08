Українські воїни будуть триматися в Бахмуті, поки не надійде необхідне озброєння, - Зеленський

Бої за Бахмут тривають уже шість місяців. Проте українські військові мають триматися доти, доки Україна не отримає необхідне озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Le Figaro.

"Ви повинні дивитися на це з точки зору військових і спецслужб. Усе це питання часу. Під час війни час не має того самого значення. Ми повинні триматися, поки не отримаємо зброю", - заявив він.

Зеленський додав, що зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки окупанти повністю зруйнували місто своєю артилерією.

"Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?", - підкреслив він.

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