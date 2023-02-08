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Резніков (1442) Арвідас Анушаускас (66)

Узгодили наступні кроки для перемоги над терористичною державою, - Резніков провів зустріч з міністром оборони Литви Анушаускасом

анушаускас

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом, під час якої були обговорені подальші кроки, необхідні для перемоги над агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Приймав у себе відважного друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України. Він був першим міністром оборони, який відвідав нас під час великомасштабної війни. Сьогодні ми знову зустрілися і узгодили наступні кроки, щоб перемогти терористичну державу", - написав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Литви Анушаускас підтримує передачу Україні західної бойової авіації

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Пулятимеш яйцями по 17?
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08.02.2023 23:43 Відповісти
а чого це Рєзніков назвав його колегою, він ж не з директором ринка зустрічався
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09.02.2023 00:20 Відповісти
резніков цікавився почім там яйця
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09.02.2023 01:19 Відповісти
Чого це ти його другом і колегою назвав? Чи він так, як і ти, безсовістно крав на закупівлі харчів для військових?
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09.02.2023 05:25 Відповісти
Net etot ministr nevorujet.On politike davno i deklaraciji on jest sami bedni iz politikov.Vojenom plane on malo razbirajetsia,drugix mnenije krome ego on neprinimajet.Samom ministerstve mozet vorovat,no tocno on etom neucastvujet
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09.02.2023 08:33 Відповісти
Краще б ти у колеги узнав у яких одиницях виміру яйця продаються, крадій.
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09.02.2023 08:06 Відповісти
Народ, з "яйцями потім розберемось", якщо з Резніковим не захотіли би зустрічатись, то і зустріч не відбулася б.
Якщо єлдак напхав йому 19 заступників, то питайте в єлди, почому "яйцо"?
Якщо пішо би з посади Резніков, це означало на рік "перетрахування" міністерства. Припиняють дії всі довіреності представників від Міноборони, набирають нових "старих" чи зовсім представників, і це буде тягнутись до року. Це маленький "колапсик" міністерства перед весняними постачаннями техніки від союзників. Хто буде ту техніку приймати, коли довіреності будуть анульовані новим міністром? Кацапам це вигідно
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09.02.2023 08:44 Відповісти
Коли Україна буде отримуваи допомогу Зеля і Єрмак будуть переконувати всіх, що це завдяки особистим зв'язкам Резнікова.
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09.02.2023 10:33 Відповісти
 
 