Узгодили наступні кроки для перемоги над терористичною державою, - Резніков провів зустріч з міністром оборони Литви Анушаускасом
Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із міністром оборони Литви Арвідасом Анушаускасом, під час якої були обговорені подальші кроки, необхідні для перемоги над агресором.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Приймав у себе відважного друга та колегу Арвідаса Анушаускаса на півдні України. Він був першим міністром оборони, який відвідав нас під час великомасштабної війни. Сьогодні ми знову зустрілися і узгодили наступні кроки, щоб перемогти терористичну державу", - написав Резніков.
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Якщо єлдак напхав йому 19 заступників, то питайте в єлди, почому "яйцо"?
Якщо пішо би з посади Резніков, це означало на рік "перетрахування" міністерства. Припиняють дії всі довіреності представників від Міноборони, набирають нових "старих" чи зовсім представників, і це буде тягнутись до року. Це маленький "колапсик" міністерства перед весняними постачаннями техніки від союзників. Хто буде ту техніку приймати, коли довіреності будуть анульовані новим міністром? Кацапам це вигідно