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Зеленський - Макрону та Шольцу: Чим швидше Україна отримає зброю, тим швидше закінчиться російська агресія

макрон,зеленський,шольц

Україна потрібна західна зброя для того, аби закінчити війну, яку розпочала РФ. Допомога від партнерів і союзників необхідна саме зараз.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з главою Франції Еммануелем Макроном і канцелером Німеччини Олафом Шольцом.

"Зараз у нас у всіх, і ми це як ніхто відчуваємо в Україні, у нас у всіх дуже мало часу. Я говорю не про сьогодні, я говорю про тижні та місяці, які у нас попереду. А отже - це про зброю, яка потрібна для миру, бо треба зупинити війну, яку розв'язала Росія", - зазначив український лідер.

Зеленський вказав, що Франція та Німеччина мають потенціал "game changer". За його словами, саме так мають виглядати нинішні переговори про військову допомогу.

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"Все очевидно. Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильніша буде наша танкова коаліція, я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, тим швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир", - підкреслив президент.

Глава держави додав, що Україна вміє бути сильною та вдячною, а наші друзі вміють бути принциповими та сильними.

"Я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність - оборонну, політичну, санкційну. Тому я тут", - підсумував Зеленський.

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Топ коментарі
+12
яка різниця що пропонував Блінкін ??? головне що 2.5 роки робили зелені запроданці та наркомани - 2.5 роки безбожно крали на "великому будівництві" та готували країну або як мінімум 60-70% її території (в межах так званої "усср" на 1 вересня 1939 року), похиривши ракетну праграму, розвалючи армію, інші силові структури, під окупацію кацапії *****, лиш би ***** залишив їх при владі гауляйтерами на кшталт чіпсового недобульбофюрера, а для заводів олігарха бені к., що цю зелену наволоч привів до влади паказом на Г+Г дешевих 95-анальних серіальчиків була дешева електрика з бульбофюрії та кацапії !!! ***** ж витягнув зі смітника історії єнакіївського зека вітю ялинковича та свого *****-кума метверчука !!!









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09.02.2023 02:06
+9
Чому США, ВБ та Німеччина з іншими країнами ЄС так мляво приймають рішення щодо постачання Україні танкіа, літаків, ракет з дальнісю дії від 150км й іншого наступального озброєння?
Бояться ескалації й поширення бойових дій на територію пітьми? І з цим воліють уникнути реалізації погроз зі сторони пітьми застосувати свій ядерний арсенал?
Проте, безпекова складова тут не на першому місці, а економіка - так.
Справа в тому, що економіку розвинутої держави складають її активні економічні суб'єкти - місцеві підприємства і транснаціональні корпорації.
У кожного з цих ЕС весь їх бізнес поділяється на енну кількість інвестпроектів різної тривалості і ступеня відпрацювання.
Так от, при плануванні всіх цих інвестиційних проектів (ІП), що, як правило передбачають задіяння банківського капіталу, послуговуються типовими нормативами і стандартами для визначення прийнятності відповідного ІП.
Головним показником при цьому є NPV ("net present value"), який має бути вищим нуля.
А цей NPV в алгоритмах розрахункіа ІП залежить лиш від ставок дисконтування інвесткапіталу і грошових потоків, що відповідають ставкам по банківських кредитах у відповідний період.
Інфляційна ж складова, як аргумент з високим ступенем невизначеності, при розрахунку NPV не включається !
Якщо припустити, що в процесі вирішення Світом проблеми з рашистською пітьмою може різко підскочити турбулентність Світової економіки з обвалом ринків, карколомним зростанням цін на енергоносії тощо, що спонукатиме до високої інфляції, то всі ІП, а значить банківська система і врешті кожна економіка потерпатимуть від кризи під назвою "Неможливість дотримання нормативів".
На це й був розрахунок пітьми - війною проти України і Світу обвалити Світову економіку, а головне - країн Заходу, примусити їх до капітуляції.
Український народ і Сили оборони України завадили цим планам.
Закінчується маркетинговий 2022 рік в кінці першого кварталу 2023 року. Нормативи і показники для ІП будуть скориговані й дисконтовані з врахуванням розвитку війни з пітьмою, а в бюджети країн певно вже закладені компенсаторні ресурси для демфування можливих збурень на світових ринках.
От тоді і мине той головний страх керманичів Заходу, який не дозволяв озброїти Україну для її швидкої перемоги у війні з рашистською пітьмою.
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09.02.2023 00:25
+9
Ось ця штука буде крутіша за "Леопарди" і "F-16" разом узяті.
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09.02.2023 00:56
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Мистер очевидность. Ну хоть так. А не это.

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09.02.2023 00:19 Відповісти
Можно подумать, что Блинкен предлагал тогда Украине оружие, а не выполнение минской капитуляции
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09.02.2023 01:23 Відповісти
яка різниця що пропонував Блінкін ??? головне що 2.5 роки робили зелені запроданці та наркомани - 2.5 роки безбожно крали на "великому будівництві" та готували країну або як мінімум 60-70% її території (в межах так званої "усср" на 1 вересня 1939 року), похиривши ракетну праграму, розвалючи армію, інші силові структури, під окупацію кацапії *****, лиш би ***** залишив їх при владі гауляйтерами на кшталт чіпсового недобульбофюрера, а для заводів олігарха бені к., що цю зелену наволоч привів до влади паказом на Г+Г дешевих 95-анальних серіальчиків була дешева електрика з бульбофюрії та кацапії !!! ***** ж витягнув зі смітника історії єнакіївського зека вітю ялинковича та свого *****-кума метверчука !!!









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09.02.2023 02:06 Відповісти
різниця велика! Блинкен продавал в 2021г Украину хуьлу
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09.02.2023 02:17 Відповісти
так так !!! а зелені наркомани святі !!!
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09.02.2023 03:13 Відповісти
брешеш. Не продавав. Не плутай з Трампом.
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09.02.2023 03:52 Відповісти
Чому США, ВБ та Німеччина з іншими країнами ЄС так мляво приймають рішення щодо постачання Україні танкіа, літаків, ракет з дальнісю дії від 150км й іншого наступального озброєння?
Бояться ескалації й поширення бойових дій на територію пітьми? І з цим воліють уникнути реалізації погроз зі сторони пітьми застосувати свій ядерний арсенал?
Проте, безпекова складова тут не на першому місці, а економіка - так.
Справа в тому, що економіку розвинутої держави складають її активні економічні суб'єкти - місцеві підприємства і транснаціональні корпорації.
У кожного з цих ЕС весь їх бізнес поділяється на енну кількість інвестпроектів різної тривалості і ступеня відпрацювання.
Так от, при плануванні всіх цих інвестиційних проектів (ІП), що, як правило передбачають задіяння банківського капіталу, послуговуються типовими нормативами і стандартами для визначення прийнятності відповідного ІП.
Головним показником при цьому є NPV ("net present value"), який має бути вищим нуля.
А цей NPV в алгоритмах розрахункіа ІП залежить лиш від ставок дисконтування інвесткапіталу і грошових потоків, що відповідають ставкам по банківських кредитах у відповідний період.
Інфляційна ж складова, як аргумент з високим ступенем невизначеності, при розрахунку NPV не включається !
Якщо припустити, що в процесі вирішення Світом проблеми з рашистською пітьмою може різко підскочити турбулентність Світової економіки з обвалом ринків, карколомним зростанням цін на енергоносії тощо, що спонукатиме до високої інфляції, то всі ІП, а значить банківська система і врешті кожна економіка потерпатимуть від кризи під назвою "Неможливість дотримання нормативів".
На це й був розрахунок пітьми - війною проти України і Світу обвалити Світову економіку, а головне - країн Заходу, примусити їх до капітуляції.
Український народ і Сили оборони України завадили цим планам.
Закінчується маркетинговий 2022 рік в кінці першого кварталу 2023 року. Нормативи і показники для ІП будуть скориговані й дисконтовані з врахуванням розвитку війни з пітьмою, а в бюджети країн певно вже закладені компенсаторні ресурси для демфування можливих збурень на світових ринках.
От тоді і мине той головний страх керманичів Заходу, який не дозволяв озброїти Україну для її швидкої перемоги у війні з рашистською пітьмою.
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09.02.2023 00:25 Відповісти
Такий Ваш виклад(тлумачення) сам по собі зрозумілий малій кількості читатчів, особливо в частині А цей NPV в алгоритмах розрахункіа ІП залежить лиш від ставок дисконтування інвесткапіталу і грошових потоків, що відповідають ставкам по банківських кредитах у відповідний період.
Можу додати, що одним з основних індикаторів для економіки світу є ЧАС у розрізі повернення інвестицій, його теж треба коригувати по ходу п"єси так би мовити, тому банківське забезпечення буде все-таки вторинним у алгоритмі спасіння."Розклад" серед учасників ( а економічні учасники практично увесь Світ) ще гостріше буде залежити від ключових гравців (7) - їх страхових та компенсаторних можливостей, тобто всі інші - говорячи просто "нє забздят"
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09.02.2023 00:47 Відповісти
Підтримайте нарешті українських металургів, випускайте власну зброю
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09.02.2023 00:41 Відповісти
Ось ця штука буде крутіша за "Леопарди" і "F-16" разом узяті.
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09.02.2023 00:56 Відповісти
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09.02.2023 01:12 Відповісти
Зайшов подивитися коменти про асфальт
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09.02.2023 03:03 Відповісти
За асфальт Вова відповість після війни. (Це я, щоб ти не дарма заходив.)
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09.02.2023 07:11 Відповісти
Хто і коли в Україні за щось відповів (окрім Лазаренка якого США посадили)? Зеленського ще й на другий строк виберуть після "телемарафону" який по суті є наступним сезоном сереалу "Слуга народу".
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09.02.2023 08:28 Відповісти
!
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09.02.2023 03:58 Відповісти
НЕ ЗРЯ ОН ЗЕКУБИКИ ДЕЛАЛ !)
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09.02.2023 03:59 Відповісти
поясніть мені, може я чогось не розумію. Якщо ми навіть звільнимо всі наші території до кордонів 91 року, то що, тоді російська агресія закінчиться? Війна закінчиться? Що заважатиме росії, наприклад, і далі пуляти на нам ракетами зі своєї території?
Не розумію оцих слів: "Дайте нам багато зброї, і російська агресія закінчиться"
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09.02.2023 07:32 Відповісти
Так як наразі саме россія з усіх прасок говорить про переговори за ради миру то відповідно коли будуть кордони 91 року тоді мабуть ці переговори і почнуться.
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09.02.2023 08:31 Відповісти
https://youtu.be/yOtkUhfAzww ...

Гигантские воровские схемы дЕрмака в Укрзалізниці....
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09.02.2023 09:17 Відповісти
 
 