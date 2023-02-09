Зеленський - Макрону та Шольцу: Чим швидше Україна отримає зброю, тим швидше закінчиться російська агресія
Україна потрібна західна зброя для того, аби закінчити війну, яку розпочала РФ. Допомога від партнерів і союзників необхідна саме зараз.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з главою Франції Еммануелем Макроном і канцелером Німеччини Олафом Шольцом.
"Зараз у нас у всіх, і ми це як ніхто відчуваємо в Україні, у нас у всіх дуже мало часу. Я говорю не про сьогодні, я говорю про тижні та місяці, які у нас попереду. А отже - це про зброю, яка потрібна для миру, бо треба зупинити війну, яку розв'язала Росія", - зазначив український лідер.
Зеленський вказав, що Франція та Німеччина мають потенціал "game changer". За його словами, саме так мають виглядати нинішні переговори про військову допомогу.
"Все очевидно. Чим раніше Україна зможе отримати потужну далекобійну зброю, Еммануеле, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим сильніша буде наша танкова коаліція, я вам вдячний за те, що ви почали цей шлях, тим швидше закінчиться ця агресія Росії і ми повернемо Європі впевнений мир", - підкреслив президент.
Глава держави додав, що Україна вміє бути сильною та вдячною, а наші друзі вміють бути принциповими та сильними.
"Я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність - оборонну, політичну, санкційну. Тому я тут", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Бояться ескалації й поширення бойових дій на територію пітьми? І з цим воліють уникнути реалізації погроз зі сторони пітьми застосувати свій ядерний арсенал?
Проте, безпекова складова тут не на першому місці, а економіка - так.
Справа в тому, що економіку розвинутої держави складають її активні економічні суб'єкти - місцеві підприємства і транснаціональні корпорації.
У кожного з цих ЕС весь їх бізнес поділяється на енну кількість інвестпроектів різної тривалості і ступеня відпрацювання.
Так от, при плануванні всіх цих інвестиційних проектів (ІП), що, як правило передбачають задіяння банківського капіталу, послуговуються типовими нормативами і стандартами для визначення прийнятності відповідного ІП.
Головним показником при цьому є NPV ("net present value"), який має бути вищим нуля.
А цей NPV в алгоритмах розрахункіа ІП залежить лиш від ставок дисконтування інвесткапіталу і грошових потоків, що відповідають ставкам по банківських кредитах у відповідний період.
Інфляційна ж складова, як аргумент з високим ступенем невизначеності, при розрахунку NPV не включається !
Якщо припустити, що в процесі вирішення Світом проблеми з рашистською пітьмою може різко підскочити турбулентність Світової економіки з обвалом ринків, карколомним зростанням цін на енергоносії тощо, що спонукатиме до високої інфляції, то всі ІП, а значить банківська система і врешті кожна економіка потерпатимуть від кризи під назвою "Неможливість дотримання нормативів".
На це й був розрахунок пітьми - війною проти України і Світу обвалити Світову економіку, а головне - країн Заходу, примусити їх до капітуляції.
Український народ і Сили оборони України завадили цим планам.
Закінчується маркетинговий 2022 рік в кінці першого кварталу 2023 року. Нормативи і показники для ІП будуть скориговані й дисконтовані з врахуванням розвитку війни з пітьмою, а в бюджети країн певно вже закладені компенсаторні ресурси для демфування можливих збурень на світових ринках.
От тоді і мине той головний страх керманичів Заходу, який не дозволяв озброїти Україну для її швидкої перемоги у війні з рашистською пітьмою.
Можу додати, що одним з основних індикаторів для економіки світу є ЧАС у розрізі повернення інвестицій, його теж треба коригувати по ходу п"єси так би мовити, тому банківське забезпечення буде все-таки вторинним у алгоритмі спасіння."Розклад" серед учасників ( а економічні учасники практично увесь Світ) ще гостріше буде залежити від ключових гравців (7) - їх страхових та компенсаторних можливостей, тобто всі інші - говорячи просто "нє забздят"
Не розумію оцих слів: "Дайте нам багато зброї, і російська агресія закінчиться"
Гигантские воровские схемы дЕрмака в Укрзалізниці....