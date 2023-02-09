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Велика Британія (5331) Зеленський (22389) зброя (7277)

Погодили постачання далекобійної зброї, - Зеленський про новий оборонний пакет від Великої Британії

зеленський,сунак

Велика Британія надасть Україні новий великий пакет оборонної допомоги, який стане чітким сигналом про те, що держави рухаються до перемоги разом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ на військовій базі Bovington Camp.

"Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів", - зазначив глава держави.

Зеленський вважає, що це чіткий сигнал України та Великої Британії про те, що держави разом не лише рухаються, а й проходять весь складний шлях до спільної перемоги.

Також читайте: Без винищувачів і ракет більшої дальності існує ризик застою у війні з РФ, – Зеленський

Автор: 
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Топ коментарі
+22
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09.02.2023 02:13
+19
Уявляю: "Повертається "Блазень" з Лондона і біжить у паніці до д"Єрмака:
- Андрей Барисавич! Нас Залужный с Шапталой апять нае*али! Наши лётчики ещё с прошлого года проходят обучение на британских авиабазах и уже его заканчивают!
- Бл*дь! Апять ат шефа с Лубянки пи*дюлину получать за плохую работу! Скажет: "Куда сматрели?!!! Пачему дапустили?!!!"
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09.02.2023 05:29
+17
Бахмут чекає, поспішіть....
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09.02.2023 01:19
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09.02.2023 01:18 Відповісти
Бахмут чекає, поспішіть....
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09.02.2023 01:19 Відповісти
Куда это они в шлемах? Неужели на авиадуэль с пригожиным?
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09.02.2023 01:23 Відповісти
Только пригожину не показывайте, а то забьется налётчик под шконку.
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09.02.2023 01:29 Відповісти
А тепер подумайте, з якого дива вони з британським прем'єром раптом опинились на аеродромі?

Як то кажуть: "Розумному - достатньо"!
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09.02.2023 02:00 Відповісти
Уявляю як наші соколи (дурники там не служать) "покатають" зеленського на літаках виробництва НАТО. Бажано всі переваги показати.
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09.02.2023 08:47 Відповісти
Шлем - защита от кувалды.
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09.02.2023 07:57 Відповісти
Кувалда то для рабокацапа з швабри. До цих що на фото "руки закороткі " у сраних рашистів!
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09.02.2023 09:03 Відповісти
Если Storm Shadow, то руснфвым клоунам в Крыму попец
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09.02.2023 01:27 Відповісти
який рейтин у цього запроданця і наркомана ??? його та усієї зеленої банди єрмаків, стефанчуків, арахамій, подоляків, татарових місце в тюрмі надовго за зраду України !!!







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09.02.2023 04:39 Відповісти
У вас Фотошоп, вот оригинальные фото из Омана:



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09.02.2023 05:53 Відповісти
При всій неповазі до Зеленського ви звичайно праві.
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09.02.2023 08:51 Відповісти
А де обіцяні оманські інвестиції, про які, начебто, домовилися?
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09.02.2023 09:39 Відповісти
Ох и *******
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09.02.2023 09:03 Відповісти
Я так розумію Ви нічого не розумієте.
Який може бути рейтинг у того хто зібрав навколо себе профанів, брехунів, корупціонерів та мородерів у владі?!
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09.02.2023 09:01 Відповісти
Хлопці та Дівчата! А що, якщо замість топтання говна в ступі будем змагатися, хто краще придумає як Україні почати збавлятись від цього дема - ярмака "во множественном" числі
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09.02.2023 10:43 Відповісти
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09.02.2023 02:13 Відповісти

Го­сударс­тво аб­со­лют­ной мра­зи,
Слеп­ленное из кро­вавой гря­зи,
Ос­кор­***­ющее ми­роз­данье
Фак­том сво­его су­щес­тво­ванья.

Под­лость, воп­ло­щен­ная в гра­ните,
Лжи все­оп­ле­та­ющие ни­ти,
Хамс­тво, зак­реплен­ное в за­конах,
Упы­ри и во­ры на ико­нах.

Царс­тво бе­зыс­ходнос­ти и мра­ка,
Душ­ный па­фос раб­ско­го ба­рака,
Наг­лые рас­кор­млен­ные мор­ды,
Злоб­ные за­вис­тли­вые ор­ды.

Кровь и пле­сень, це­пи и зат­во­ры,
Свер­ху - нра­вы ше­луди­вой сво­ры,
Сни­зу - ту­по бле­ющее ста­до,
Ко­ему дру­гого и не на­до...

Зря взды­ма­ют дрях­лые хи­меры
Лип­кие зна­мена тух­лой ве­ры -
Нет те­бе ни ве­ры, ни про­щенья,
Толь­ко ужас, стыд и от­вра­щенье.

За­щищать? Те­бя?! Лю­бить?! Те­бя же?!!
И на анек­дот не тя­нет да­же.
Я бла­гос­ловляю все на­пас­ти -
Те, что ра­зор­вут те­бя на час­ти!

Не зо­ви ме­ня - ре­зона не­ту:
Ты не мать мне. Ты - бо­лезнь пла­неты.
Я при­ду - чтоб под­держать ту си­лу,
Что вко­лотит кол в твою мо­гилу!
(Юрий Нестеренко, март 2014)
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09.02.2023 04:40 Відповісти
з того що можна помацати маємо лише зміну інформподачі про отримання зброї - щось отримуємо а що = невідомо.
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09.02.2023 02:44 Відповісти
Майте терпіння!

Якщо вибирати хто має першим дізнається про нову зброю - Ви, чи наші бійці, то я вибираю бійців!
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09.02.2023 04:13 Відповісти
Ватний рашистский длбб ,не волнуйся ,Дэрьмак всё знает ,что дают, только эти знания вам не помогут ,вам по любому фызда
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09.02.2023 09:07 Відповісти
В статті є цікавий нюанс-"почати підготовку". Гм, а може варто сказати "закінчуємо"? Хоча хто там скаже так-дипломатія вона така. Так що літаки будуть і то вже скоро і все буде Україна. Смерть кацапам.
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09.02.2023 05:08 Відповісти
Уявляю: "Повертається "Блазень" з Лондона і біжить у паніці до д"Єрмака:
- Андрей Барисавич! Нас Залужный с Шапталой апять нае*али! Наши лётчики ещё с прошлого года проходят обучение на британских авиабазах и уже его заканчивают!
- Бл*дь! Апять ат шефа с Лубянки пи*дюлину получать за плохую работу! Скажет: "Куда сматрели?!!! Пачему дапустили?!!!"
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09.02.2023 05:29 Відповісти
Я так розумію, що передача авіації за часом співпаде з розгортанням петріотів, які й прикриватимуть від можливих балістичних ракет. Здається мені, що всі оці ігри в дам-не дам лише ігри, а насправді є якийсь план, хоч звичайно нам би хотілося, щоб було швидше.
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09.02.2023 06:30 Відповісти
Цього плану звісно Зеленському не розповідають. Залужний можливо і в курсі.
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09.02.2023 09:02 Відповісти
Вітчиняні "вільха", "грім-2" які були закатані в асфальт великого крадівництва - це далекобійна зброя чи ще нє? Чому їх досі не виробляють 24/7?!!
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09.02.2023 07:23 Відповісти
Тому що різні ''д'єрмакі'' не дозволяють.
Та й гроші пішли на яйця по 17,і не тільки.
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09.02.2023 08:36 Відповісти
Вы в курсе что в Украине почти все военные производства физически уничтоженны российскими ракетами? Какая Ольха,Какой Гром? Мы простой Шахед сделать не можем
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09.02.2023 09:45 Відповісти
Опудало, що ти брешеш? Я знаю, як мінімум три підприємства, які зараз працюють і виробляють зброю. Ви простой шахєд не можете зробити, бо вами правлять клоунські ідіоти-мародери, а бажаючих робити шахєди в Україні хоч греблю гати.
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09.02.2023 10:12 Відповісти
а ти уродець почув про татарових, портових, єрмаків, арахамій,...та інших зрадників???
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09.02.2023 10:32 Відповісти
Догогі співвітчизники, бажаю щоб злість брата на брата трансплантувалась в непохитну ненависть до ворога та невмирущу мужність в боротьбі з ним(тим ворогом).
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09.02.2023 11:13 Відповісти
З сьогоднішньої британської преси:

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09.02.2023 13:37 Відповісти
...до партії зброї додайте ще хоча б одну бритву, щоб це квартальне непорозуміння нарешті поголило собі пику, бо навіть з "горшком" на макитрі виглядає смішно
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09.02.2023 13:47 Відповісти
Якщо ви чогось не знаєте по причині відсутності допуску до певних домовленостей РНБО і зарубіжних партнерів, то це зовсім не означає, що цього не може бути. Гроші та все що стосується військової техніки Заходу та США, а також підготовка кадрів ЗСУ по управління нею - це тема, яка ніколи не афішується в повному об'ємі.
Лікі не ковтають пригоршнями і не випивають декалітрами за один прийом.
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09.02.2023 14:09 Відповісти
 
 