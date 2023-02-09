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Погодили постачання далекобійної зброї, - Зеленський про новий оборонний пакет від Великої Британії
Велика Британія надасть Україні новий великий пакет оборонної допомоги, який стане чітким сигналом про те, що держави рухаються до перемоги разом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ на військовій базі Bovington Camp.
"Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів", - зазначив глава держави.
Зеленський вважає, що це чіткий сигнал України та Великої Британії про те, що держави разом не лише рухаються, а й проходять весь складний шлях до спільної перемоги.
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+22 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
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Як то кажуть: "Розумному - достатньо"!
Який може бути рейтинг у того хто зібрав навколо себе профанів, брехунів, корупціонерів та мородерів у владі?!
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскор***ющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень, цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо...
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!
Не зови меня - резона нету:
Ты не мать мне. Ты - болезнь планеты.
Я приду - чтоб поддержать ту силу,
Что вколотит кол в твою могилу!
(Юрий Нестеренко, март 2014)
Якщо вибирати хто має першим дізнається про нову зброю - Ви, чи наші бійці, то я вибираю бійців!
- Андрей Барисавич! Нас Залужный с Шапталой апять нае*али! Наши лётчики ещё с прошлого года проходят обучение на британских авиабазах и уже его заканчивают!
- Бл*дь! Апять ат шефа с Лубянки пи*дюлину получать за плохую работу! Скажет: "Куда сматрели?!!! Пачему дапустили?!!!"
Та й гроші пішли на яйця по 17,і не тільки.
Лікі не ковтають пригоршнями і не випивають декалітрами за один прийом.