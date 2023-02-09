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Зеленський (22389) Лондон (390) Сунак Ріші (182)

Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію": Військова допомога, санкції та відбудова України

зеленський,сунак

Зеленський під час візиту до Великої Британії підписав "Лондонську декларацію", спрямовану на поглиблення підтримки та сприяння відбудові України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті декларації.

У документі нагадується, що Британія вже надала Україні майже 4 млрд фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної підтримки, з них 2,3 млрд – військової, що за обсягами поступається лише Сполученим Штатам.

Британія зобов’язується продовжувати цю підтримку, допомагати у відновленні української енергосистеми та інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також продовжувати санкційний тиск на Росію – включно з використанням заморожених російських активів на користь України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британські танки Challenger 2 з’являться в Україні у березні, передача винищувачів "можлива", - Сунак

У контексті військової допомоги Лондон наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові Збройних Сил України, а напередодні саміту НАТО у Вільнюсі працюватиме з членами Альянсу над "поглибленням оперативної сумісності України з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО".

Окремо Британія наголошує на підтримці "формули миру", запропонованої президентом України, й готова відігравати провідну роль для її втілення, а також анонсувала проведення 21-22 червня в Лондоні Конференції з відновлення України.

"Ми впевнені, що разом з нашими союзниками і партнерами ми переможемо незаконне і неспровоковане вторгнення Росії і побудуємо сильну Україну, де пануватимуть мир і процвітання", – підсумовується в "Лондонській декларації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрівся із Сунаком у Лондоні: наголосив на важливості отримання необхідної зброї. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+21
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09.02.2023 02:08
+11
Велика подяка Британським Платникам податків!
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09.02.2023 01:37
+10
це для України, а не для тебе, кловун
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09.02.2023 01:18
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це для України, а не для тебе, кловун
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09.02.2023 01:18 Відповісти
Військова допомога це для тебе. Ти ж підеш Батьківщину захищати? Або під диваном сховаєшся?
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09.02.2023 01:36 Відповісти
Ти під диваном якої країни собі шанець викопав?
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09.02.2023 01:52 Відповісти
років 10 я ще був хоть куди , а зараз від мішка картоплі більше толку чім від мене
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09.02.2023 07:38 Відповісти
Деклара́ция (фр. declaration - заявление):

в конституционном праве название нормативно-правового акта, имеющее цель придать ему торжественный характер, подчеркнуть его особо важное значение для судеб соответствующего государства. Специфической чертой декларации как нормативно-правового акта является общий, неконкретный характер содержащихся в них положений, требующий дополнительного законодательного регулирования;
В политологии
Декларация - официальный государственный документ, содержащий основополагающие принципы внешней или внутренней политики государства, основы деятельности международных организаций или выражающий их позицию по какому-либо вопросу.
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09.02.2023 06:46 Відповісти
"Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів"
Байден с шольцем нервно кусают локти...
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09.02.2023 01:21 Відповісти
почему вся зэ-ботва так неистово накидывает на США?вы отбросы хоть не палитесь так
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09.02.2023 02:26 Відповісти
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09.02.2023 02:28 Відповісти
не пались так с фотожопами
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09.02.2023 02:31 Відповісти
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09.02.2023 02:53 Відповісти
Чувак, завернутый в простынь ,к тому времени уже валялся в коме и помер сразу ,как только Зэро улетел на самолете Падлышева или Абортникова
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09.02.2023 09:22 Відповісти
Чего это им кусать локти, они делают то же самое ,особенно Байден
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09.02.2023 09:17 Відповісти
Самолёты Байден даёт и далекобойные ракеты?
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09.02.2023 10:52 Відповісти
Всё будет Ифан ,не ссы в трусссы
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09.02.2023 19:09 Відповісти
Канешна сидорофф, но после байдена
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09.02.2023 20:46 Відповісти
Надеюсь это не станет "Лондонским меморандумом"...
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09.02.2023 01:29 Відповісти
меморандумом может стать только меморандум.
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09.02.2023 01:31 Відповісти
яка мадярія такий і гавнорандум будапешт- гавно
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09.02.2023 07:51 Відповісти
Велика подяка Британським Платникам податків!
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09.02.2023 01:37 Відповісти
Подяка всьому цивілізованому Світові, що допомогає Україні боронити тей же таки цивілізований Світ від підо.рососійської тварюки. якщо проаналізувати та поділити допомогу за минулий рік то від Американців виходить близько 15 доларів допомоги а у ВБ приблизно по 17 фунтів з кожного платника. Та й переселенці відмічають дуже позитивне ставлення ставлення особливо у Великій Британії - от хто справжні Братські Народи а збоку то просто лишньохромосомі **.онуті сусіди
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09.02.2023 07:09 Відповісти
Трындеть-декларировать... А кАда будет шо-та посерьезней, чем всякие там будапештские меморандумы.
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09.02.2023 02:03 Відповісти
Зеленский подарил спикеру палаты общин Линдси Хойлу шлем пилота украинских ВВС с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее"

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09.02.2023 02:05 Відповісти
Британия стала первой страной, поставившей Украине вооружение после начала военных действий.

Украинский президент выступил в Вестминстер-Холл - место заседаний британского парламента, где он произнес эмоциональную речь (трансляцию выступления в прямом эфире вела газета The Guardian на своем сайте) перед членами палаты общин и лордами.
Зеленский начал свое выступление со слов благодарности в адрес Великобритании и прежнего премьера Бориса Джонсона, обратившись к последнему по имени.
"Лондон поддерживал Киев с первого дня, с первых минут и секунд войны, - сказал он, подчеркнув, что Великобритания протянула руку помощи в то время, когда мир еще не знал, как реагировать. По словам Зеленского, мир нуждается в "лидерстве Великобритании и храбрости Украины".

"Я верю в нашу следующую коалицию, коалицию самолетов, и я обращаюсь к вам, к миру за простой и тем не менее самой важной силой: истребителями для Украины, - сказал он.
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09.02.2023 02:14 Відповісти
Нехай. В цей раз вІн виявився лише перевізником, навіть якщо все вигадали і зробили в ОПі. Шолом спікеру палати спільнот - це дуже доречний подарунок.
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09.02.2023 02:34 Відповісти
https://youtu.be/8tIqx2-ss0o https://youtu.be/8tIqx2-ss0o

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09.02.2023 02:38 Відповісти
Ще напис зачитав - не з шолома, а з бумаги, тобто це був заготовлений момент. Але це не має значення. Спікер не дуже помітна, але дуже впливова особа, яка змінюється значно рідше, за прем'єр-міністра і уособлює тяглість парламентаризму.
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09.02.2023 03:04 Відповісти
Ну, возьмите хоть меня, за долги.
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09.02.2023 03:33 Відповісти
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09.02.2023 02:08 Відповісти
5. Бог любит тройцу, мол еще раз иобу не даться, бо электорат с победой поумнеет.
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09.02.2023 03:39 Відповісти
марні надіїї
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09.02.2023 07:52 Відповісти
Зверніть увагу, що британська розвідка не впустила в Британію рашистського колаборанта - дєрьмака.
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09.02.2023 07:26 Відповісти
Що дійсно так? респект британцям
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09.02.2023 09:32 Відповісти
Головне - гроші на відбудову. "Слуга" Василевська-Смаглюк - подружка Портнова яка разом з ним складала списки АТОвців в Бучі та Ірпіні , вже виставила претензії до Великобританії що та не "відбудовує" Бучу
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09.02.2023 08:29 Відповісти
ця "обнута потвора вже ніколи в своєму нікчемному житті ніким не буде....після її висерів..
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09.02.2023 09:11 Відповісти
Ну честно говоря 4 млрд фунтов за год для такой страны как Британия с ее огромным ВВП-это как ребенку дать 20 копеек на мороженное и чувствовать себя при этим спасителем-благодетелем))) Конечно спасибо и на этом. Кто действительно щедро делился с Украиной тоак это Польша и страны балтии. Остальные давали копейки если сравнивать с ВВП этих стран
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09.02.2023 09:40 Відповісти
 
 