Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію": Військова допомога, санкції та відбудова України

Зеленський під час візиту до Великої Британії підписав "Лондонську декларацію", спрямовану на поглиблення підтримки та сприяння відбудові України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті декларації.

У документі нагадується, що Британія вже надала Україні майже 4 млрд фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної підтримки, з них 2,3 млрд – військової, що за обсягами поступається лише Сполученим Штатам.

Британія зобов’язується продовжувати цю підтримку, допомагати у відновленні української енергосистеми та інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також продовжувати санкційний тиск на Росію – включно з використанням заморожених російських активів на користь України.

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У контексті військової допомоги Лондон наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові Збройних Сил України, а напередодні саміту НАТО у Вільнюсі працюватиме з членами Альянсу над "поглибленням оперативної сумісності України з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО".

Окремо Британія наголошує на підтримці "формули миру", запропонованої президентом України, й готова відігравати провідну роль для її втілення, а також анонсувала проведення 21-22 червня в Лондоні Конференції з відновлення України.

"Ми впевнені, що разом з нашими союзниками і партнерами ми переможемо незаконне і неспровоковане вторгнення Росії і побудуємо сильну Україну, де пануватимуть мир і процвітання", – підсумовується в "Лондонській декларації".

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