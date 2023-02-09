Зеленський і Сунак підписали "Лондонську декларацію": Військова допомога, санкції та відбудова України
Зеленський під час візиту до Великої Британії підписав "Лондонську декларацію", спрямовану на поглиблення підтримки та сприяння відбудові України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в тексті декларації.
У документі нагадується, що Британія вже надала Україні майже 4 млрд фунтів стерлінгів військової, гуманітарної та економічної підтримки, з них 2,3 млрд – військової, що за обсягами поступається лише Сполученим Штатам.
Британія зобов’язується продовжувати цю підтримку, допомагати у відновленні української енергосистеми та інших об'єктів цивільної інфраструктури, а також продовжувати санкційний тиск на Росію – включно з використанням заморожених російських активів на користь України.
У контексті військової допомоги Лондон наголошує, що допоможе в довгостроковій розбудові Збройних Сил України, а напередодні саміту НАТО у Вільнюсі працюватиме з членами Альянсу над "поглибленням оперативної сумісності України з НАТО і прискоренням переходу України на стандарти НАТО".
Окремо Британія наголошує на підтримці "формули миру", запропонованої президентом України, й готова відігравати провідну роль для її втілення, а також анонсувала проведення 21-22 червня в Лондоні Конференції з відновлення України.
"Ми впевнені, що разом з нашими союзниками і партнерами ми переможемо незаконне і неспровоковане вторгнення Росії і побудуємо сильну Україну, де пануватимуть мир і процвітання", – підсумовується в "Лондонській декларації".
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в конституционном праве название нормативно-правового акта, имеющее цель придать ему торжественный характер, подчеркнуть его особо важное значение для судеб соответствующего государства. Специфической чертой декларации как нормативно-правового акта является общий, неконкретный характер содержащихся в них положений, требующий дополнительного законодательного регулирования;
В политологии
Декларация - официальный государственный документ, содержащий основополагающие принципы внешней или внутренней политики государства, основы деятельности международных организаций или выражающий их позицию по какому-либо вопросу.
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Украинский президент выступил в Вестминстер-Холл - место заседаний британского парламента, где он произнес эмоциональную речь (трансляцию выступления в прямом эфире вела газета The Guardian на своем сайте) перед членами палаты общин и лордами.
Зеленский начал свое выступление со слов благодарности в адрес Великобритании и прежнего премьера Бориса Джонсона, обратившись к последнему по имени.
"Лондон поддерживал Киев с первого дня, с первых минут и секунд войны, - сказал он, подчеркнув, что Великобритания протянула руку помощи в то время, когда мир еще не знал, как реагировать. По словам Зеленского, мир нуждается в "лидерстве Великобритании и храбрости Украины".
"Я верю в нашу следующую коалицию, коалицию самолетов, и я обращаюсь к вам, к миру за простой и тем не менее самой важной силой: истребителями для Украины, - сказал он.