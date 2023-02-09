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Україна в ОБСЄ нагадала, як рік тому Росія брехала світові про "військові навчання"

обсє

Війська РФ протягом минулого тижня вчинили 62 повітряні атаки на територію України, а також завдали 30 ракетних ударів і близько 425 - із реактивних систем залпового вогню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

Вона підкреслила, що керівництво РФ "досі не відмовилося від божевільної й нездійсненної ідеї поглинути Україну, стерти її державність і знищити її народ".

"Сьогодні виповнюється 350 днів війни та героїчної боротьби народу України проти російських загарбників. Ворог не припиняє спроб просунутися вперед і захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Наразі бойові дії тривають на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, а найскладніша ситуація спостерігається в районі Бахмута. Незважаючи на чисельну перевагу російських військ, Збройні Сили України тримають оборону проти агресора, завдаючи ворогу важких втрат", - зазначила Костенко.

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Не отримуючи якихось перемог на полі бою, російські війська продовжують завдавати численних ударів по цивільних об'єктах, констатувала вона. Широке застосування російськими військами некерованої зброї, такої як ракети та авіабомби, призводить до значних людських втрат та руйнує критично важливу цивільну інфраструктуру.

"Загалом лише за один тиждень після останнього засідання Форуму з безпекового співробітництва російські війська вчинили 30 ракетних ударів, 62 повітряні атаки і близько 425 ударів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Численні українські міста, перетворені на руїни, та жахлива кількість жертв серед цивільного населення є шокуючими наслідками боягузливих атак російських військ", - заявила заступниця постпреда України.

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Окремо Костенко нагадала про те, що через три дні, 11 лютого, виповнюється рік, як Україна активувала в ОБСЄ механізм консультацій та співробітництва щодо незвичайної військової діяльності відповідно до Віденського документа 2011 року. Що, втім, було цинічно проігноровано Росією.

"Рік тому російська делегація заперечувала плани вторгнення. Вони брехали нам у вічі, що проводять рутинні суто оборонні військові навчання. Вони мали нахабство звинувачувати майбутню жертву в тому, що вона є загрозою. Озираючись назад, ми чітко бачимо, як холоднокровно і підступно кремлівський режим готувався до війни проти України, поширюючи брехню і перекладаючи провину", - заявила українська дипломатка.

Вона додала, що пропагандисти з російської делегації в ОБСЄ досі не визнали, що саме РФ розв'язала цю війну. "Україна – миролюбна держава, яка ніколи нікому не загрожувала. Однак народ України готовий боротися до кінця. Україна не віддасть жодної своєї території", - наголосила Костенко.

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Топ коментарі
+13
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09.02.2023 02:10
+9
Не зле було б згадати і московських холуїв з блідосрусі. Там навчання вже рік йдуть, регулярно вони наносять удари по півночі України, а участі у війні якби й не приймають.
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09.02.2023 02:36
+9
В 2019 кацапи теж лізли на кордон "навчання проводити", так відразу в нас прикордонна область був оголошений військовий стан, призов резервістів - на кожному перехресті блокпости, чверть міста військових. В 2022 півсвіту кричить про напад - і *****. одні зебільні арахамії про "інвестклімат" Вечері укрправду почитав про напад малоймовірний, шо ***** не посміє бомбити "православний Єрусалим", вранці прокидаєшся, жінка телефонує верещить - кацапи в місті.
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09.02.2023 06:30
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После землетрясения тектонические плиты сдвинулись на 3 метра, в результате чего ЧВК Вагнера потеряла все занятые за последний месяц территории под Бахмутом.
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09.02.2023 01:53 Відповісти
Коли Пригожин прибув до одної з колоній, щоб почать другу хвилю вербовки в ЧВК, то одним з основних аргументів у нього було те, що він виконав свою обіцянку про амністію тим, хто відвоює визначені півроку Йому там задали питання: "А сколько из ущедших туда остались хотя-бы живыми?" І озвучили цифру - 20% І це - включаючи й поранених чи покалічених у госпіталях Пригожин швидко "зам"яв" зустріч і "здриснув", а вербовку продовжили у "індивідуальному режимі"
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09.02.2023 04:51 Відповісти
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09.02.2023 02:10 Відповісти
Московський пропогондон з відбитою головою тиждень від смерті бігав. Але ж Zдох
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09.02.2023 02:32 Відповісти
У Криму в 1992 році випадок був - мисливець зайця підстрелив на груповому полюванні Підбіг до нього і гордо підняв того за вуха Той, у предсмертних конвульсіях, ударив задньою лапою і умудрився розпороть мисливцю не лише одяг, але й передню черевну стінку Та так, що кишки назовні випали! Тому треба берегтися, щоб і ця "курка" нам подібного не наробила!
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09.02.2023 04:56 Відповісти
Не зле було б згадати і московських холуїв з блідосрусі. Там навчання вже рік йдуть, регулярно вони наносять удари по півночі України, а участі у війні якби й не приймають.
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09.02.2023 02:36 Відповісти
Лука, мабуть, уже в холодному поту прокидається кожної ночі: боїться, що от-от прозвучить в ефірі від "калиновців": "Зустрєчай, маці-Радзіна, сваїх синов! Ми павярнуліся!"
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09.02.2023 04:32 Відповісти
- Куме! А скажіть-но мені таку штуку: От я час від часу на «Цензорі» зустрічаю нік: «Бульбаш звычайны» А що - є і «незвичайны»?
- Є! Але це - рідкісна особа! Їх ще називають - «справжні білоруси»!
- А в чому між ними різниця?
- Ну «справжній білорус» - це патріот своєї Батьківщини, який любить її по-справжньому і бореться активно з її гнобителями А «бульбаш звичайний» - це безхребетне створіння, яке мовчки «сопе в три дірки» - як-би по ньому влада не товклася і робить лише те, що вона йому наказує А «протестує» лише вдома, під ковдрою чи на вулиці - крутячи дулі в кишенях Однак страшно ображається , коли йому про це згадують!
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09.02.2023 04:36 Відповісти
Звісно, що брехали підступненько й зухвало вже не одного віку. Бо ж на бєскарайніх тундрах сибірських чвакальні болотозаври лише й можуть, що квакати та від злоби смерлдючої рясно серити одне одному на голову.
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09.02.2023 02:55 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы!!!

Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpём с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки

Вот подымем знамя да пpойдем с боями…
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много!

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!

Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху!
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и далее, как и деды - в клетке.

Нам все перемены - как седло корове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в вяличье.
Кто кого замучил на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.

Нас любая подлость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом... 1995

Ю. Нестеренко
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09.02.2023 05:58 Відповісти
В 2019 кацапи теж лізли на кордон "навчання проводити", так відразу в нас прикордонна область був оголошений військовий стан, призов резервістів - на кожному перехресті блокпости, чверть міста військових. В 2022 півсвіту кричить про напад - і *****. одні зебільні арахамії про "інвестклімат" Вечері укрправду почитав про напад малоймовірний, шо ***** не посміє бомбити "православний Єрусалим", вранці прокидаєшся, жінка телефонує верещить - кацапи в місті.
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09.02.2023 06:30 Відповісти
ну зеля і к нам ще більше брехали...
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09.02.2023 07:43 Відповісти
Так вони брехали, щоб у нас не було паніки та щоб шашлики не зірвалися.
... чи то я їх з кимось сплутав!?!?
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09.02.2023 08:49 Відповісти
 
 