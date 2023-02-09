РФ має припинити абсурдні заяви, що нібито вона є жертвою. Росія є агресором, - заява Євросоюзу

Росія, яка веде неспровоковану агресивну війну проти України, мусить припинити абсурдні заяви, нібито саме вона є "жертвою".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Європейського Союзу "Щодо агресії російської федерації проти України", виголошеній під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні.

"Вже майже рік Росія веде цілеспрямовану, нічим не спровоковану, невиправдану агресивну війну проти України. Той факт, що ця російська агресія є незаконною згідно з міжнародним правом, не викликає жодних сумнівів. Ми, як і переважна більшість колег за цим столом, засуджували і найрішучішим чином засуджуватимемо це обурливе порушення Росією міжнародного права, Статуту ООН та принципів і зобов'язань ОБСЄ. Російська делегація тут і на інших міжнародних форумах повинна припинити свої абсурдні заяви про те, ніби вона є "жертвою". Росія є агресором, її війська розгорнуті на території іншої суверенної держави. А не навпаки", - вказується у заяві.

Зазначається, що трагічні 350 днів від початку повномасштабної війни є "яскравим свідченням серйозного прорахунку Кремля щодо вторгнення в Україну": "Тим у Росії, хто ще рік тому готувалися до параду в Києві, довелося швидко змінити свої плани".

ЄС стверджує, що заяви Путіна, який погрожував міжнародній спільноті безпрецедентними наслідками за підтримку України, нікого не залякали. "Кремль недооцінив завзятість і рішучість України та українського народу в захисті своєї Батьківщини, своєї свободи і свого європейського майбутнього. У міцній єдності, також недооціненій кремлем, ми разом з нашими міжнародними партнерами, вирішили підтримати Україну, надавши їй, відповідно до статті 51 Статуту ООН, засоби для самозахисту. Це було і є правильним рішенням", - наголошується у заяві.

Окрім того, Євросоюз указує, що Росія мусить негайно припинити звірства, які вона чинить в Україні.

"Наразі Росія не демонструє жодної справжньої готовності до переговорів щодо справедливого і сталого миру. Ми підтримуємо Формулу миру Президента Зеленського і зобов'язуємося активно працювати з Україною над реалізацією плану з 10 пунктів", - додали у Євросоюзі., запевнивши, що його члени сповнені рішучості підтримувати Україну, жертву російської агресії, стільки, скільки буде потрібно.

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