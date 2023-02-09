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армія рф (16138) Луганщина (4810) ЗСУ (7181) ISW (653)

На Луганщині почався російський наступ, але українські сили не дають ворогу досягти значних успіхів, - ISW

рф

Темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області протягом останнього тижня зріс.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що геолокаційні кадри боїв підтверджують рух окупантів на північний захід від Сватового. Військове командування РФ повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних дій на цій ділянці лінії фронту.

"Підрозділи полків 144 та 3 мотострілецької дивізії (20 загальновійськова армія, ЗВО) і полк 90 танкової дивізії (ЦВО), підтримані частинами 76 Повітряно-десантної дивізії та невизначеними підрозділами Південного військового округу, ведуть наступальні операції вздовж усієї лінії Сватове-Кремінна", - йдеться у звіті.

В ISW інформують, що відповідні факти свідчать про те, що російський наступ почався, водночас українські сили не дають ворогу досягти значних успіхів.

Фахівці пояснюють, що окупанти в Луганській області намагаються перехопити ініціативу. Це може призвести до їхньої кінцевої кульмінації на лінії Сватове-Кремінна без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей.

"Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна буде використати у власному контрнаступі", - додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: На Кремінському напрямку - максимальна ескалація, окупанти намагаються прорвати нашу лінію оборони, - Гайдай

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Топ коментарі
+47
Тримайтесь хлопці,молимся за вас.
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09.02.2023 06:49
+15
Боже, бережи наших. Смерть москалям некрасівим.
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09.02.2023 08:12
+15
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.02.2023 09:08
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Тримайтесь хлопці,молимся за вас.
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09.02.2023 06:49 Відповісти
ти яких хлопців маєш на увазі, шановний?
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09.02.2023 09:39 Відповісти
Все будет Украина.Без вопросов
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09.02.2023 07:00 Відповісти
Тобто незначних досягають. А голова Луганської ОВА Гайдай нещодавно розповідав про скоре визволення Кремінної.
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09.02.2023 07:43 Відповісти
Гайдай звільнив Кремігну і вийшов до Рубіжного ще у вересні минулого року.
А вчора то було чергове, 147е звільнення, навіть не юбілейне.
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09.02.2023 08:51 Відповісти
рашисти сконцентрували на Сватівсько-Кремінному напрямку великі сили для наступу, західні танки і авіація нам потрібна на уже, тепер прийдеться потерпіти к-ка місяців, поки прийде броня, про контрнаступ можна забути, головне втриматись і не дати захопити рашистами значну територію 🤔
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09.02.2023 13:21 Відповісти
На те він і голова Луганської ОВА. Не буде гарно звітувати--полетить з посади. піаністу потрібні виключно позитивні новини.
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09.02.2023 18:14 Відповісти
Бояться сказати людям правду. Як завжди
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09.02.2023 07:55 Відповісти
а ты эту правду знаешь...?
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09.02.2023 08:11 Відповісти
Вчіться читати між рядків
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09.02.2023 09:27 Відповісти
не все же такие умные...
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09.02.2023 09:37 Відповісти
Ванговать ,домислювать можна що завгодно, тітко ,особливо коли фантазія багата
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09.02.2023 09:42 Відповісти
та да... фантазія як розбушується страшно на стрих ввечері лізти
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09.02.2023 11:29 Відповісти
Вєлікая Ісландія не вміє.
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09.02.2023 18:16 Відповісти
Боже, бережи наших. Смерть москалям некрасівим.
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09.02.2023 08:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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09.02.2023 09:08 Відповісти
Наступ Росії на Луганському напрямку завершиться контрударом ЗСУ.
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09.02.2023 10:58 Відповісти
> ...полк 90 танкової дивізії (ЦВО)...

Нагадую, що це ті "славетні асвабадітелі", які на своїх танчиках дісталися Броварів, поклали на підступах до Броварів в землю та залишили залізяччя десь приблизно на 2 БТГр і після 30 днів лазання по лісах навколо Броварів - драпанули в свою засрашку на залишках техніки.

І оце їм знадобилось 10 місяців, аби вийти на "оперативну готовність". Це до питання "а наскільки швидко засрашка може відновлювати свої частини". Ну от - 10 місяців знадобилось, аби відновити танковий полк. І, сподіваюсь, ніхто не вважає, що нинішнє оснащення цього полку краще за їхнє оснащення в лютому 2022...
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09.02.2023 13:29 Відповісти
Початок великого наступу москалів на Луганщині: https://t.me/operativnoZSU/77043
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09.02.2023 15:52 Відповісти
Останні два місяці Сергій з Гайдаєм писали про наш наступ в районі Кременної. Всі вуха продужжав- просуваються, просуваються... То виходить кацапи наступають на наступаючі ЗСУ
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09.02.2023 18:24 Відповісти
А я скажу, що ніц у нас не вийде. Рашка налякала Лондон, Китай почав військову підтримку рашки, зброя та техніка не доїдуть до України до осені... як воювати? Ким? Де ті сотні тисяч, що проходили навчання? Чому кидають в котли хлопченят?
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09.02.2023 18:56 Відповісти
Таню , у тебе вуса відпали , роги видно , і хвіст з копитами .
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09.02.2023 19:09 Відповісти
Це вас не фарбує підривати дух українців. Сечі і так мало лишилося, а борошнів ще багато
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09.02.2023 19:23 Відповісти
А кацапи ідуть на ***. Що не ясно?
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09.02.2023 20:07 Відповісти
 
 