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Нідерланди викликали посла РФ через докази причетності Путіна до збиття літака рейсу MH17
Нідерланди викликали посла російського посла і вимагають пояснень у зв’язку з розслідуванням в справі про збиття літака рейсу МН17.
Як передає Цензор.НЕТ, прро це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NOS.
"Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи стосовно ролі президента РФ Путіна", - пише видання.
Як зауважують ЗМІ, партія D66 вже запропонувала вислати російського посла з країни. Однак Рютте воліє тримати відкритими лінії зв'язку з Москвою. А якщо Нідерланди вишлють посла, РФ зробить аналогічний жест.
Топ коментарі
+28 jklpqrs
показати весь коментар09.02.2023 07:33
+20 Анжей b106d7a9
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+12 Gozzalik salonu
показати весь коментар09.02.2023 07:33
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Будь ласка, зачекайте...
Що цапи у відповідь збрешуть - буде зафіксовано і додано до справи.
Бо справа на одному стрілкові не завершилася
Краще в гості до Кадафі, й таким же самим способом!
Нах російського посла, оголосити полювання за куйлом і прибрати пітерського утирка фізично😁
Хто перший у світовій політиці скаже не на рівні чуток та кулуарних обговорень, а офіційно - "Путін, ти вбивця і висіти тобі в петлі"
9 років знадобилось об'єднаній команді икспєрдів, щоб встановити, що з літаком сталось щось погане, а "Бук", очевидно, виділив сам путлєр як головнокомандувач (але це не точно, треба викликати посла рашки і уточнити це).
вже не іспанский.......
І сильно він йому допоміг?
Белковский: Численность службы охраны Путина 60 тысяч человек. В эту систему входят повара, дегустирующие его еду, астрологи и ясновидящие
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/belkovskiy-chislennost-sluzhby-ohranyputina-60-tysyach-chelovek-v-etu-sistemu-vhodyat-povara-degustiruyushchie-ego-edu-astrologi-i-yasnovidyashchie-1490102.html
Коли справа дійде до
цугундераГааги, охорона розбіжиться і "глубинный норот" сам розірве ***** на шматки!