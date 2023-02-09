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Нідерланди викликали посла РФ через докази причетності Путіна до збиття літака рейсу MH17

mh17

Нідерланди викликали посла російського посла і вимагають пояснень у зв’язку з розслідуванням в справі про збиття літака рейсу МН17.

Як передає Цензор.НЕТ, прро це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NOS.

"Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив у Палаті представників, що причиною цього стали висновки Спільної слідчої групи стосовно ролі президента РФ Путіна", - пише видання.

Як зауважують ЗМІ, партія D66 вже запропонувала вислати російського посла з країни. Однак Рютте воліє тримати відкритими лінії зв'язку з Москвою. А якщо Нідерланди вишлють посла, РФ зробить аналогічний жест.

Також читайте: Нідерланди продовжать притягувати Росію до відповідальності за MH17, - прем’єр Рютте

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Топ коментарі
+28
какой смысл в диалоге с тем, кто сбивает гражданские самолеты. есть посол, нет посла, ничего это уже не изменит и никакого диалога не будет. гнать кацапов надо из Европы, а не пытаться сохранить то, что уже и так разбито.
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09.02.2023 07:33
+20
Як діти🤦🤦🤦
Нах російського посла, оголосити полювання за куйлом і прибрати пітерського утирка фізично😁
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09.02.2023 07:36
+12
Швабру в жопу для начала, а потом видно будет
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09.02.2023 07:33
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какой смысл в диалоге с тем, кто сбивает гражданские самолеты. есть посол, нет посла, ничего это уже не изменит и никакого диалога не будет. гнать кацапов надо из Европы, а не пытаться сохранить то, что уже и так разбито.
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09.02.2023 07:33 Відповісти
Установлені процедури.
Що цапи у відповідь збрешуть - буде зафіксовано і додано до справи.
Бо справа на одному стрілкові не завершилася
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09.02.2023 09:42 Відповісти
Швабру в жопу для начала, а потом видно будет
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09.02.2023 07:33 Відповісти
а это наказание или поощрение?
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09.02.2023 11:01 Відповісти
пряник, пряник, кнут потом еще будет
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09.02.2023 11:21 Відповісти
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09.02.2023 12:23 Відповісти
хутина в Гаагу ‼️‼️
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09.02.2023 07:33 Відповісти
Гаага для нього -- дуже комфортно!
Краще в гості до Кадафі, й таким же самим способом!
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09.02.2023 08:40 Відповісти
2023 - рік антикац.апства у всьому Світі, навіть в країнах де до пі.дарососіян лояльно ставились ноги будуть об них витирати.
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09.02.2023 07:36 Відповісти
Як діти🤦🤦🤦
Нах російського посла, оголосити полювання за куйлом і прибрати пітерського утирка фізично😁
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09.02.2023 07:36 Відповісти
Всім вже давно все зрозуміло - навіщо ловити дрібних рибок-виконавців, коли ясно що наказ віддавала Верховна Акула. Справа за малим, щоб як у казці про "Голого Короля" знайшовся сміливий хлопчик і сказав - "А король то голий!".
Хто перший у світовій політиці скаже не на рівні чуток та кулуарних обговорень, а офіційно - "Путін, ти вбивця і висіти тобі в петлі"
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09.02.2023 07:39 Відповісти
А до этого они думали, что Гиркинд этот Бук сам угнал?
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09.02.2023 07:42 Відповісти
Так: стояв при дорозі припаркований ЗРК "Бук", нікого поряд немає. Проходив мимо опочлєнєц навароZZії, подумав: а давай собі заберу, вдома на метал здам, а гроші пробухаю. Так і зробив. Поки їхав через пів-рашки, ніхто по дорозі не зупиняв (всі зустрічні думали, учєнія зі штурму картонного Рейхстагу). Коли проїжджав поруч з Торезом, впопучлєнєц випадково натиснув кнопку з дивною назвою "пуск". Над головою щось бахнуло (мабуть укро-ДРГ, подумав апалчєнєц Сопля). Зенітна ракета злетіла з направляючих і свічкою метнулась в небо. Поруч пролітав малайзійський Боїнг, стався якийсь вибух. Літак зник з радарів.
9 років знадобилось об'єднаній команді икспєрдів, щоб встановити, що з літаком сталось щось погане, а "Бук", очевидно, виділив сам путлєр як головнокомандувач (але це не точно, треба викликати посла рашки і уточнити це).
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09.02.2023 08:12 Відповісти
Думаю, что останавливали, но он от парашных гаишников откупался.
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09.02.2023 17:54 Відповісти
Они почти ДЕСЯТЬ лет расследование проводили , теперь ещё лет 20 будут ждать объяснений , расшаркивание друг перед другом, короче в конечном итоге никто не будет наказан из-за естественной смерти главных виновников , пипец как всё это долго и бюрократично
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09.02.2023 07:45 Відповісти
Каддафи все же получил свое за взорванный Боинг
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09.02.2023 08:10 Відповісти
...получил! Шо є то є
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09.02.2023 08:14 Відповісти
Бо то ж був самосуд - швидкий і дієвий, а Запад хоче цивілізовано у білих рукавичках довго, нудно і сумнівно.
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09.02.2023 09:21 Відповісти
голандский стид !!!
вже не іспанский.......
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09.02.2023 07:48 Відповісти
Смелее , господа президент , следователи ,судьи , присяжные и заседатели ! Х-йло только пытается казаться страшным . На самом деле это плешивая , мелкая , старая моль ,загнанная в угол . Нужно ладошкой хлоп ! И все ! Проголосовали по правдивому - и х-йло - военный преступник !
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09.02.2023 08:00 Відповісти
У путлєра дипломатичний імунітет як у перзідєнта. А на троні кремлівський сЦарь буде, допоки не здохне. Ось і казочці кінець.
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09.02.2023 08:29 Відповісти
Цікаво, у Кадафі теж був дипломатичний імунітет?
І сильно він йому допоміг?
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09.02.2023 08:46 Відповісти
Диктатор Кадафі не був таким цикуном і не тримав в особистій охороні кілька тисяч людей

Белковский: Численность службы охраны Путина 60 тысяч человек. В эту систему входят повара, дегустирующие его еду, астрологи и ясновидящие
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/belkovskiy-chislennost-sluzhby-ohranyputina-60-tysyach-chelovek-v-etu-sistemu-vhodyat-povara-degustiruyushchie-ego-edu-astrologi-i-yasnovidyashchie-1490102.html
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09.02.2023 11:02 Відповісти
А Саддама Хусейна скільки охороняло? Вся армія Іраку...
Коли справа дійде до цугундера Гааги, охорона розбіжиться і "глубинный норот" сам розірве ***** на шматки!
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09.02.2023 12:35 Відповісти
В Гаазі опубліківали переговори Путіна і глави ЛНР https://korrespondent.net/world/4560633-v-haahe-obnarodovaly-razghovor-putyna-y-hlavy-lnr
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09.02.2023 08:35 Відповісти
...посла російського посла...
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09.02.2023 09:31 Відповісти
...мелочь,обьвить ***** террористом и всю подворотню поименно...Во избежании наказания осудить заочно...
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09.02.2023 10:53 Відповісти
Если бы у Нидерландов были яйца то они бы разорвали дипотношения с парашей.
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09.02.2023 15:29 Відповісти
кацапского посла не вызывать нужно а пинком под сраку вышвыривать назад нужно!
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09.02.2023 17:38 Відповісти
Не все так просто, як видається на перший погляд. Це свого роду чорна мітка від заходу. Дотепер ніхто прямо не хотів звинувачувати пуйла, очевидно, що захід пішов на ескалацію.
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09.02.2023 19:35 Відповісти
 
 