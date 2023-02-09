Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 8 лютого, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 8 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Бахмуті.
Ще 7 жителів області одержали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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