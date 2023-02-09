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жертви (1706) Донецька область (7519) Кириленко Павло (904)

Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 8 лютого, російські окупанти вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 8 лютого росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Бахмуті.

Ще 7 жителів області одержали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також дивіться: Російські військові обстріляли містечко Нью-Йорк на Донеччині, пошкоджено багатоповерхівку, - Кириленко. ФОТО

Минулої доби росіяни вбили 2 цивільних на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

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