УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10655 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
11 315 23
армія рф (16138) Генштаб ЗС (6049) ліквідація (3499) росія (63552) знищення (6529)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 010 осіб (+910 за добу), 3255 танків, 2244 артсистеми, 6468 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 9 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 135 010 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3255 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2244 (+8) од,
  • РСЗВ - 463 (+2) од,
  • засоби ППО - 232 (+4) од,
  • літаків - 295 (+0) од,
  • гелікоптерів - 285 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі/катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9) од,
  • спеціальна техніка - 211 (+0).

Також читайте: Сили оборони знищили 7 човнів, які готувались для російських ДРГ, - ОК "Південь"

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 010 осіб (+910 за добу), 3255 танків, 2244 артсистеми, 6468 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
показати весь коментар
09.02.2023 08:51
+16
Файно
Щось цікаве під'їхало в останніх пакетах допомоги, що ППО так активно виносити стали?
показати весь коментар
09.02.2023 08:40
+15
35 одиниць техніки (ППО і арта порадували) і знову більше 900 чумардосів. Наступ Мордора продовжується, переможемо! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
09.02.2023 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Файно
Щось цікаве під'їхало в останніх пакетах допомоги, що ППО так активно виносити стали?
показати весь коментар
09.02.2023 08:40 Відповісти
Банки з помідорами. Секрет в додаванні олії та листя вишні.

Тільки тсс!
показати весь коментар
09.02.2023 08:52 Відповісти
Таки да, щось приперли, але поки що не кажуть. Майже кожного пізнього вечора чутно як залізницею ідуть вантажні поїзди. Шум від них відрізняється від інших.
показати весь коментар
09.02.2023 08:53 Відповісти
Бо йдуть тихенько, потайки ))
показати весь коментар
09.02.2023 08:58 Відповісти
Готуємось до отримання авіації ))
показати весь коментар
09.02.2023 09:04 Відповісти
Акцентований винос ппо - це ознака підготовки. Так же, тиждень, виносили ппо акцентовано перед операцією по знищенню аеродрома під Саками. Що чього разу - хз. Але, думаю, нам сподобається. А навіть якщо це омана, аби в напруженні тримати окупанта, теж дуже непогано - наші бплашники та півтори - точно не проти.
показати весь коментар
09.02.2023 11:26 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 08:51 Відповісти
Большое наступление "второй армии в мире" в разгаре. 900-1000 дохлых кацапов в сутки...
показати весь коментар
09.02.2023 08:55 Відповісти
+
Це вони для того і розганяють іпсо щодо "скоро, скоро почнеться великий наступ". Бо коли нинішнє провалиться - будуть брехати "ми ще не починали". А що провалиться - командування окупанта і саме розуміло від початку.
показати весь коментар
09.02.2023 11:31 Відповісти
35 одиниць техніки (ППО і арта порадували) і знову більше 900 чумардосів. Наступ Мордора продовжується, переможемо! Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
09.02.2023 08:57 Відповісти
парни работают , а я калека сижу дома ...................****
показати весь коментар
09.02.2023 15:14 Відповісти
Ударять через Купьянськ- згори донизу. головний удар
показати весь коментар
09.02.2023 08:59 Відповісти
Шойгу тобі звонив?
показати весь коментар
09.02.2023 09:13 Відповісти
Ще десант в Тернополі висадять...
показати весь коментар
09.02.2023 09:00 Відповісти
Ага, а вагінери, щоб перекрити постачання західної зброї, через шахти Соледара несподівано вийдуть на станції метро Львова та Ужгорода
показати весь коментар
09.02.2023 09:17 Відповісти
Дуже великі втрати у рашистів з 31.12.2022 (+41 435 з 31.12.2022).
Такими темпами через менше, ніж 2 місяці - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
Декілька джерел стверджують, що чмобіків восени набрали згідно планам (що не були озвучені кремлем на загал) саме 500 тис. Першим про план саме у 500 тис було сказано ще 22.09.2022 09:02 https://t.me/generallsvr/165 тут ...Во-вторых, мобилизация. Цифра «частичной» мобилизации в 300 тысяч это ЛОЖЬ! Мобилизировать планируется до конца года 500 тысяч ... Общая оценка потерь к марту следующего года около 300 тысяч убитыми и ранеными, ДОПОЛНИТЕЛЬНО к уже имеющимся на 21 сентября, эти цифры зафиксированы в планах и докладах президенту на основании которых он принимал решение.
--------
А вже https://zaxid.net/rosiya_mobilizuvala_500_tis_soldativ_i_gotuyetsya_pochati_nastup_na_dvoh_napryamkah__reznikov_n1557165 тут Резніков наголосив, що Україна не недооцінює Російську Федерацію, назвавши цифру «500 тис. російських солдатів», мобілізованих Кремлем. «Офіційно заявлено 300 тис. мобілізованих, але коли ми бачимо війська на кордонах, за нашими оцінками, це набагато більше», - додав він.
показати весь коментар
09.02.2023 09:06 Відповісти
Чомусь не порахували знищені 7 катерів для дрг на півдні
показати весь коментар
09.02.2023 09:10 Відповісти
да это возможно просто сворованные моторки или катера местных...
показати весь коментар
09.02.2023 09:16 Відповісти
Там похоже была мелочёвка недостойная списка. Внесли только тушки.
показати весь коментар
09.02.2023 09:17 Відповісти
Танков и артиллерийских систем УЖЕ уничтожено больше, чем у них было В ЧАСТЯХ, скоро и артиллерийских систем будет уничтожено больше чем было действующих. РСЗО действующих ещё много осталось.
А в общем Рашка воюет металлоломом снятым с хранения. Что такое "хранение" разворованное прапорщиками я знаю не понаслышке ещё со службы в советской армии!
показати весь коментар
09.02.2023 09:15 Відповісти
Так, адже ні Т62, ні Д1 та Т34-85 станом на січень 2022 у рашистів на озброєнні не було, всі ці багатократно перевірені часом зразки з консервації. А зараз ЗСУ їх нищать, і значно більше ніж орки Абрамсів та Бредлі
показати весь коментар
09.02.2023 09:26 Відповісти
Ти вже і Абрамси бачив в Україні ,а негрів на Абрамсах ,мабуть теж бачив
показати весь коментар
09.02.2023 10:50 Відповісти
Танків, станом на 2021 рік, у них було 3330 в строю й 10 000 на базах зберігання. Тих що "в строю" ще трішки залишилося, але вони суттєво розбавлені антикваріатом.
показати весь коментар
09.02.2023 09:33 Відповісти
 
 