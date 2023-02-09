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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 010 осіб (+910 за добу), 3255 танків, 2244 артсистеми, 6468 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 9 лютого 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 135 010 осіб.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,
- танків - 3255 (+2) од,
- бойових броньованих машин - 6468 (+10) од,
- артилерійських систем - 2244 (+8) од,
- РСЗВ - 463 (+2) од,
- засоби ППО - 232 (+4) од,
- літаків - 295 (+0) од,
- гелікоптерів - 285 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1967 (+6),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі/катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5121 (+9) од,
- спеціальна техніка - 211 (+0).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
Топ коментарі
+23 Шимус
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+16 Mykola Trofimenko 644016fc
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+15 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар09.02.2023 08:57
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Будь ласка, зачекайте...
Щось цікаве під'їхало в останніх пакетах допомоги, що ППО так активно виносити стали?
Тільки тсс!
Це вони для того і розганяють іпсо щодо "скоро, скоро почнеться великий наступ". Бо коли нинішнє провалиться - будуть брехати "ми ще не починали". А що провалиться - командування окупанта і саме розуміло від початку.
Такими темпами через менше, ніж 2 місяці - і зникнуть усі 500 тис чмобиків - свіжомобілізованих з 22.09.2022 (з урахуванням коефіцієнту 2 поранених до безповоротних).
Декілька джерел стверджують, що чмобіків восени набрали згідно планам (що не були озвучені кремлем на загал) саме 500 тис. Першим про план саме у 500 тис було сказано ще 22.09.2022 09:02 https://t.me/generallsvr/165 тут ...Во-вторых, мобилизация. Цифра «частичной» мобилизации в 300 тысяч это ЛОЖЬ! Мобилизировать планируется до конца года 500 тысяч ... Общая оценка потерь к марту следующего года около 300 тысяч убитыми и ранеными, ДОПОЛНИТЕЛЬНО к уже имеющимся на 21 сентября, эти цифры зафиксированы в планах и докладах президенту на основании которых он принимал решение.
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А вже https://zaxid.net/rosiya_mobilizuvala_500_tis_soldativ_i_gotuyetsya_pochati_nastup_na_dvoh_napryamkah__reznikov_n1557165 тут Резніков наголосив, що Україна не недооцінює Російську Федерацію, назвавши цифру «500 тис. російських солдатів», мобілізованих Кремлем. «Офіційно заявлено 300 тис. мобілізованих, але коли ми бачимо війська на кордонах, за нашими оцінками, це набагато більше», - додав він.
А в общем Рашка воюет металлоломом снятым с хранения. Что такое "хранение" разворованное прапорщиками я знаю не понаслышке ещё со службы в советской армии!