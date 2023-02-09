Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 19 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новодарівка, Кам'янське, Залізничне, Мала Токмачка, Варварівка, Гуляйполе, Оріхів, Ольгівське, Чарівне, Червоне, Темирівка, Білогір'я, Новоандріївка, Новомиколаївка, Степове, Лук'янівське. Надійшло 12 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - йдеться в повідомленні.



На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилася.

Також читайте: Очікуємо удару росіян на північному сході Харківщини або на півдні Запорізької області, - Данілов