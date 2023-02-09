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землетрус (177) Сирія (1827) Туреччина (3431) жертви (1706)

Унаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії загинули вже понад 15 тис. осіб

туреччина

Землетруси у Туреччині і Сирії забрали життя щонайменше 15 тисяч людей, тоді як рятувальники продовжують намагатися врятувати людей, які все ще перебувають під завалами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Зокрема, управління з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) повідомило, що у цій країні, за останніми даними, загинули 12 873 людини. Понад 60 тисяч людей поранені, передає CNN Turk.

Очікується, що кількість жертв землетрусу магнітудою 7,8, що стався в понеділок, різко зросте, оскільки рятувальні роботи наблизилися до 72-годинної позначки, яку експерти з надзвичайних ситуацій вважають найбільш вірогідним періодом для порятунку життів.

У Сирії загинули щонайменше 2992 особи.

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Як відомо ранком 6 лютого південний схід Туреччини сколихнули кілька потужних землетрусів, магнітуда основного складала 7,7 бали. В обідню пору поштовхи повторилися, спричинивши нові руйнування. Землетруси завдали серйозних руйнувань і Сирії.

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09.02.2023 09:23 Відповісти
Коли вже на Цензорі будуть редактори професійні??
Ну що за заголовок? - виходить, поштовхи ще продовжуються?

"Унаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії загинули вже понад 15 тис. осіб":

Унаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії виявлено вже понад 15 тис. загиблих.

P.S.
Візьміть мене - згоден на 0,25 ставки.
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09.02.2023 09:28 Відповісти
не хотів цього писати,не той випадок але.....гріх мати з війни свій якийсь зиск.гріх миритись з злом ради своєї вигоди,гріх закривати очі там,де треба кричати НІ.
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09.02.2023 10:51 Відповісти
В Сирии и так лет 15 война идёт вся страна в руинах а тут ещё и землетресение....Бог точно не жалует этот край.
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09.02.2023 11:35 Відповісти
 
 