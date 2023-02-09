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бунт (64) розвідка (3804) росія (63552)

У Росії буде не осмислений протест, а бунт, який закінчиться зміною режиму, - ГУР МО

путін

Режим у Росії зміниться внаслідок бунту населення. Це буде не осмислений протест, а саме бунт, бо РФ немає громадянського суспільства.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, всі сценарії російського диктатора Путіна лягають на підготовлений ґрунт, бо народ Росії сотні років жив у рабстві - там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву.

Юсов пояснив, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення - для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.

"Але бунт все одно буде. Це питання часу... Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан - з цінностями, з конкретними вимогами, розумінням сенсу. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який врешті-решт так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації", - додав представник ГУР МО.

Читайте: На думку Путіна, час у війні на його боці, - розвідка Естонії

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Топ коментарі
+21
Ще одна Ванга. Не розвідка, а шоу екстрасенсів.
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09.02.2023 09:29
+18
Дурень думкою багатіє...
Близько 60% кацапні підтримує інтервенцію в Україну.
Про який бунт може йти мова???
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09.02.2023 09:29
+17
А всеодно бунтують.
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09.02.2023 09:32
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Бунтуватимуть стоячи навколішки?
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09.02.2023 09:26 Відповісти
Та ні, тут доречі представник МО правий, в підерації буде страшний бунт враховуючи всі фактори, бо там всі кинуться в різні боки хтось убивати, хтось красти, там же одне біосміття живе, це буде дуже весело, дивитись як криси поїдають себе самі!
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09.02.2023 09:30 Відповісти
Біда в тому, що на болотах після бунтів приходять до влади ще більш кровожерливі режими.
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09.02.2023 09:45 Відповісти
На цей необхідно взяти це під контроль контроль
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09.02.2023 10:39 Відповісти
Якщо мова заходить про російський бунт - то це єдиний випадок, коли я горою стану на захист росіян в цьому плані. Я впевнений, що ніщо не завадить ім почати бунтувати і вбивати один іншого! Так, вони довго терплять знущання влади, але коли іх прорве, то мало не покажется. Тому так наполегливо ворожа пропаганда нам вбиває в голови маячню, що буцім-то не гайте час на росіян, вони ніколи не встануть з колін, а самі ж усвідомлюють, що повстануть тільк так! А ми не повіримо їй і навпаки почнемо розхитувати Росію за будь якої можливості. І ще побачимо, як у них брат піде з сокирою на брата. Повірте, вже чітко видно, як жевріють угольки майбутнього бунту, тож піділлємо туди бензину!
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09.02.2023 11:04 Відповісти
Там бунт можливий виключно внаслідок військової поразки в Україні. Ставати після цього на їх захист точно не варто.
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09.02.2023 12:41 Відповісти
Та не кажи. Наприклад капітуляція Росії у першій світовій і подальше тимчасове звільнення України від російської окупації стала як раз як наслідок бунту, тобто революції у Петрограді.
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09.02.2023 12:47 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин.
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09.02.2023 09:27 Відповісти
А всеодно бунтують.
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09.02.2023 09:32 Відповісти
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09.02.2023 09:42 Відповісти
Безжальний російський бунт!
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09.02.2023 09:55 Відповісти
Дурень думкою багатіє...
Близько 60% кацапні підтримує інтервенцію в Україну.
Про який бунт може йти мова???
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09.02.2023 09:29 Відповісти
переверніть першу цифру вверх ногами. там 90% і не менше підтримка ***** і війни. Остальні може хтось має клепку то просто мовчать та роблять вигляд що все нормально.
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09.02.2023 09:39 Відповісти
Бунт саме радикальних імперіалістів, які не задоволені діями свого царя і безглуздими втратами.
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09.02.2023 09:39 Відповісти
Чаушеску підтримувало 96%.
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09.02.2023 09:49 Відповісти
У чаушеску наче інша ситуація була (рано пам'ятаю ті часи 30-річної давності). Проти нього румунська армія повстала, відмовилася виконувати накази стріляти в населення...
В кацапії армія не повстане ніколи. А всі , хто мав клепку в голові, виїхав з кацапів напередодні 24.02 , або між початком вторгнення в Україну та оголошенням мобілізації в вересні.
За різними даними від 6 до 8 мільйонів залишили кацапію після 24.02
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09.02.2023 10:06 Відповісти
Ще одна Ванга. Не розвідка, а шоу екстрасенсів.
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09.02.2023 09:29 Відповісти
Згодний з Вами! Екстрасенси, блогери, артисти мовного жанру, весільні фотографи, а як наслідок - 24.02. 2022 з усіма жахами і примарною перспективою закінчення війни в далекому майбутньому!
P. S. Арестовичі рулять...
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09.02.2023 10:03 Відповісти
Коли? Коли він буде? Я думала вони піднімуться, після мобілізації і як побачать свої втрати. Тепер я не вірю що те стадо готове до бунтів.
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09.02.2023 09:30 Відповісти
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09.02.2023 11:33 Відповісти
Не будет там никакого "народного бунта". Если что то и будет, то это передел собственности, с привлечение всяких частных армий.
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09.02.2023 09:32 Відповісти
на росії бунт може статися лише в одному випадку - якщо тотально заборонять водяру...
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09.02.2023 09:32 Відповісти
Не буде там ніякого Бунту, не сподівайтесь. А якщо десь хтось й насмілиться злізши з швабри то ***** має достатньо садистів (кадир-пригож) котрі швидко посадять бунтарів назад на швабру!
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09.02.2023 09:32 Відповісти
Вірю в бунт на болотах і він обов'язково відбудеться зразу після поразки мокшів в Україні. Це не тільки наше бажання, це історія цієї орди, коли раби постійно душили і різали своїх царів і їм подібних. Приклад знищення Андрюхи суздальського(боголюбського), різали кололи, а потім забігли у винні погреба, напивалися до срачки і ходили по його трупу, і тільки через неділю ту потвору поховав який слов'янин, що перебував в тих землях.
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09.02.2023 09:36 Відповісти
Якщо і буде там бунт, то до влади можуть прийти не менш фашистські нелюди на зразок пригожина чи патрушева, ніж саме ху йло. ті бунти, що зараз ми бачимо, вони не проти війни, це бунти проти поганої екіпіровки чмобів, чи проти того, що їх погано навчили вбивати українців.
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09.02.2023 09:40 Відповісти
Це сьогодні ці протести не проти війни, з часом тупі барани зрозуміють, що їм брехали і буде не бунт, а великий бунт, в якому барани розірвуть пуйловських вовків на шматочки. Так було завжди, так і буде в ці роки.
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09.02.2023 09:56 Відповісти
не факт. зробіть поправку на те, що в минулому не було такої пропаганди як зараз. за один день чи за місяць пропаганда ця не вивітриться. навіть втрати сотень тисяч вітязєй не тверезять той лепрозорій. навпаки, через ті втрати ненависть до України там посилюється. пропаганда їхня вміло грає на струнах імперськості і на скрєпах. більше того, зараз не час Геббельса, коли тільки його одного могли слухати в основному. зараз ера інтернету, комунікацій. і все одно, читаючи ті всі різні джерела інформування, у кацапів все одно підтримка "сво" на рівні 70%. навіть більша, ніж була в минулому році. приклад: живе (точніше жила) **** в Дрездені, може користуватися різним інфопростором і все одно закликає путєна ******* ракетою по Дрездену, бо там багато "хохлів" вийшло на мітинг.. і таких ****** скрєпних в Європі чимало. і їх потрібно депортувати назад в *****, звідки понаїхали.. бо будуть наслідки. уже в Латвії якась нечисть підпалила завод, де виготовляють безпілотники.
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09.02.2023 10:15 Відповісти
Звичайно так воно і є, пропаганда закакала мізки ординцям, але це скоро набридне, бо коли їх будуть викидати з Європи, зі спортивних змагань і будуть постійно брехати про звільнення України від нацистів, закликаючи вбивати українців навіть церковниками, то як і в природі замість темноти, настане світло (ніч-день). Кацапи сьогодні на самому дні і далі вже брехати немає куди, тому і пропаганда не допоможе. Це моя особиста думка.
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09.02.2023 10:43 Відповісти
це ваша особиста думка з точки зору адекватної людини. але там, за поребриком адекватних людей дуже мало. якщо вони там є, то вони все одно не вийдуть на протест і не візьмуть в руки зброю проти ху йла і його режиму. там упоротих набагато більше. і вони дуже активні. поки в них ще вистачає м'яса і є ще де взяти того залізяччя совкового, вони будуть сюди лізти, поки їх тут всіх не перемелять. а потім в якийсь момент, коли вони зрозуміють, що нчого тим залізяччям і м'ясом нічого не досягнуть, вони можуть відійти на кордони 91-го року і закриються, як Північна Корея. і світ буде змушений з цим миритись. будуть із ненависті пуляти по нас ракетами час від часу. маючи такі ресурси, будуть торгувати і далі з китайцями, африканцями, іранцями, бразильцями і т.д. десь відкрито, десь контрабандно. не варто нам плекати ілюзій, що вони стануть демократичними чи взагалі нормальними. і не варто плекати ілюзій, що вони розваляться. ну, може ічкерія, Дагестан, інші кавказькі народи і вийдуть з федерації, а от щодо інших народів, то є великі сумніви, оскільки ті народи дуже малочисельні і живуть десь по селах в тайзі.
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09.02.2023 10:58 Відповісти
Коли здається, що кацапи вже на самому дні і далі вже просто нікуди, вони знову і знову пробивають чергове дно...
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09.02.2023 11:54 Відповісти
Новость из разряда - "Адна бабака сказала"....
Будет, рано или поздно, когда-нибудь, может быть, если путин вдруг умрёт, вопрос времени если не умрёт и вообще разведке виднее.....
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09.02.2023 09:48 Відповісти
Напоминает рассказы айфончика про бунты в Америке. Разведка должна работать над этим, а не мечтать.
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09.02.2023 09:49 Відповісти
https://youtu.be/m5BqWJ__hdE ...

Хмырь Пригожин прекратил вербовку зэков рабSSeи в свою банду...,об этом сам нацарапал в инете...странные метаморфозы...или зэки закончились или денег нет....🦍🦍👺👹 для быдла...
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09.02.2023 09:52 Відповісти
Наш ГУР зайнявся піаром і суперничає з 95-м кварталом !
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09.02.2023 09:52 Відповісти
..нету предпосылок бунта...Карателей больше чем бунтарей.. Лет 10 ***** будет вкерзоводить болотом мацковии
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09.02.2023 09:52 Відповісти
Сильна Россия чудесами
И не устала их плести:
Здесь выбирают овцы сами
Себе волков себя пасти...(с)
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09.02.2023 09:53 Відповісти
Владимирский Централ...
За что ж ты так рабzeю...

Жидко СкреПОНОСом обосрал...🦍👺👹
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09.02.2023 09:56 Відповісти
ага. восстание рабов под руководством ф.к. "спартак" )
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09.02.2023 10:02 Відповісти
В рф будет путин, любой бунт будет заранее подготовлен и контролируем. Война будет длится несколько лет. А всю эту херню про падение режима мы уже слушали после захвата Крыма.
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09.02.2023 10:06 Відповісти
в куйлостані можливий лише бунт,котрий замінить нинішнього куйла "капутіна",на інше "куйло.В рабсіян це прописано в генах
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09.02.2023 10:13 Відповісти
Скоріше це буде не просто бунт, а хаос. Кожен за себе і всі проти всіх.
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09.02.2023 10:21 Відповісти
Авжеж, класичне "отнять і паделить". Проте поки у режиму є гроші, опричнина буде його підтримувати, а "насєлєніє" буде терпіти.
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09.02.2023 10:30 Відповісти
Не тим займаєтесь, мрійники.
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09.02.2023 10:44 Відповісти
Те, що в Росії не буде бунту - це ворожа пропаганда. Бунт буде, бессмыссленный и беспощадный. Якщо не з політичними гаслами, так голодний бунт, але він буде неодмінно. Росгвардійці такі хоробрі, коли б'ють гуртом одного протестувальника, а коли на вулиці вийдуть мільйони - вони боягузливо будуть тікати. Тож треба не слухати наших ворогів, а за будь якої можливості розхитувати Росію з середини, і, повірте, ці зусилля не не пройдуть даремно
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09.02.2023 10:47 Відповісти
режим всех бунтарей по тюрьмам посадил или убил, отравил. Этот же режим с 2014 г на оккупированных территориях и бунтов нет и не будет.
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09.02.2023 12:06 Відповісти
слава украине
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09.02.2023 12:13 Відповісти
люсю передивились?чи "прохфесор" соловей наспівав?
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09.02.2023 12:31 Відповісти
Как говорили Немцов про рашку: трупы с колен не встают- они разлагаются
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09.02.2023 13:46 Відповісти
Не було бунта при Сталіні, не має бунта в Північній Кореї, не було бунта в Китаї, не буде і в Московії, можливо в майбутньому, але не найближчому часі.
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09.02.2023 14:29 Відповісти
 
 