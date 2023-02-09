У Росії буде не осмислений протест, а бунт, який закінчиться зміною режиму, - ГУР МО

Режим у Росії зміниться внаслідок бунту населення. Це буде не осмислений протест, а саме бунт, бо РФ немає громадянського суспільства.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, всі сценарії російського диктатора Путіна лягають на підготовлений ґрунт, бо народ Росії сотні років жив у рабстві - там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву.

Юсов пояснив, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення - для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.

"Але бунт все одно буде. Це питання часу... Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан - з цінностями, з конкретними вимогами, розумінням сенсу. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який врешті-решт так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації", - додав представник ГУР МО.

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