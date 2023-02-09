У Росії буде не осмислений протест, а бунт, який закінчиться зміною режиму, - ГУР МО
Режим у Росії зміниться внаслідок бунту населення. Це буде не осмислений протест, а саме бунт, бо РФ немає громадянського суспільства.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, всі сценарії російського диктатора Путіна лягають на підготовлений ґрунт, бо народ Росії сотні років жив у рабстві - там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву.
Юсов пояснив, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення - для багатьох цього виявилося достатньо, а решту або видавили з країни, або посадили до в'язниць.
"Але бунт все одно буде. Це питання часу... Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні Майдан - з цінностями, з конкретними вимогами, розумінням сенсу. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який врешті-решт так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації", - додав представник ГУР МО.
Будь ласка, зачекайте...
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Близько 60% кацапні підтримує інтервенцію в Україну.
Про який бунт може йти мова???
В кацапії армія не повстане ніколи. А всі , хто мав клепку в голові, виїхав з кацапів напередодні 24.02 , або між початком вторгнення в Україну та оголошенням мобілізації в вересні.
За різними даними від 6 до 8 мільйонів залишили кацапію після 24.02
P. S. Арестовичі рулять...
Будет, рано или поздно, когда-нибудь, может быть, если путин вдруг умрёт, вопрос времени если не умрёт и вообще разведке виднее.....
Хмырь Пригожин прекратил вербовку зэков рабSSeи в свою банду...,об этом сам нацарапал в инете...странные метаморфозы...или зэки закончились или денег нет....🦍🦍👺👹 для быдла...
И не устала их плести:
Здесь выбирают овцы сами
Себе волков себя пасти...(с)
За что ж ты так рабzeю...
Жидко СкреПОНОСом обосрал...🦍👺👹