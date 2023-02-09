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авіація (4040) НАТО (6205) Польща (8246) Моравецький Матеуш (369)

Моравецький про передачу Україні бойової авіації: Рішення за НАТО, наразі таких домовленостей немає

f16,польща

Україна має повну підтримку Польщі у довгостроковій перспективі.

Про це в інтерв'ю Corriere della Sera заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи варто передавати Києву літаки F-16, він заявив: "Україна має нашу повну підтримку, в тому числі довгострокову. Польща вже передала Києву багато військової техніки. Щодо бойової авіації, то рішення за НАТО. Наразі таких домовленостей немає".

За словами глави уряду Польщі, "затримка поставок зброї суперечить інтересам Європи" і змушує "Кремль відчувати себе впевненіше, але недостатньо для нападу на країни НАТО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": F-16 можна передати Україні лише в межах коаліції, - міноборони Польщі

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А сама Україна завку подала на передачу літаків чи знову будуть язиком молотити усіх ,а самі мирні плани оп презентувати.
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09.02.2023 09:41 Відповісти
Найзеленіший вчора вже намолотив три мішки вовни.
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09.02.2023 09:42 Відповісти
Мені сподобалося від одного-торгівля обличчям, упс мордою. Аби тільки не ліз до ЗСУ. Я не дивлюся з ним нічого. Він хоч прийняв душ чи і надалі імідж "з окопу"?
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09.02.2023 10:20 Відповісти
Піар- основна зброя Зелі !
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09.02.2023 09:49 Відповісти
Літаки і важливіша, і складніша зброя ( не забудьте, що до них треба не тільки обслуговування, а й озброєння відповідне, а це - важливо), додатково - її треба ув"язати з нашим ППО, перевчити(швидко) не тільки льотчиків, а й так звані ОБАТО...Коротше, тільки Валентина Саюн може своїм розпорядженням вирішити питання злету українських соколів з аеродромів у Польщі на ф-22 і сама ж буде коригувати їх по ходу бою, цілодобово, з дозаправкою у повітрі...
Зараз зібрались, як по танкам, пару дзвінків між собою і вуаля - рішення прийнято, щоб кацапи швидше знали про все....Зашибісь.
Від наших коментів конкретно цих питань нічого не залежить, зовсім. Фахівці...великі
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09.02.2023 09:56 Відповісти
В США проходят спецподготовку более 100 летчиков ВПС Украины, Конгресс выделил на их подготовку 100 млн.доляров...,думаю что НАТО выделят на подобную работу и в странах ЕС ...,где нибудь в Шотландии или Португалии ...
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09.02.2023 10:07 Відповісти
Все кивают друг на друга . Нужно кому то сделать первый шаг и передать Украине самолеты.
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09.02.2023 10:11 Відповісти
Вороги України будуть усима силами нас переконувати, що ці літаки втрачені назавжди. Але ми повинні не слухати їх і продовжувати їх добиватися на дипломатичному фронті і ці літаки обов'язково будуть вести повітряний бій у небі над Москвою
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09.02.2023 10:41 Відповісти
 
 