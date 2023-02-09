Моравецький про передачу Україні бойової авіації: Рішення за НАТО, наразі таких домовленостей немає

Україна має повну підтримку Польщі у довгостроковій перспективі.

Про це в інтерв'ю Corriere della Sera заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, передає Цензор.НЕТ.

На запитання, чи варто передавати Києву літаки F-16, він заявив: "Україна має нашу повну підтримку, в тому числі довгострокову. Польща вже передала Києву багато військової техніки. Щодо бойової авіації, то рішення за НАТО. Наразі таких домовленостей немає".

За словами глави уряду Польщі, "затримка поставок зброї суперечить інтересам Європи" і змушує "Кремль відчувати себе впевненіше, але недостатньо для нападу на країни НАТО".

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