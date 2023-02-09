Минулої доби росіяни 39 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, - ОВА

8 лютого російські окупанти 39 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Військові РФ продовжили обстріли Херсону. Минулої доби 6 разів обстріляли житлові квартали міста. Ворожі снаряди поцілили в дитячий центр реабілітації та житлові будинки.

"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 3 людини, 4 жителі області дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих – 15-річний хлопець. Він отримав легку контузію, тож лікарі надали йому допомогу на місці події", - зазначили в ОВА.

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