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Депутінізація є умовою для повернення Росії до групи цивілізованих держав, - Моравецький

путін

Доки Росія не припинить щоденні бомбардування міст, напади на цивільні об’єкти, вбивства жінок і дітей, то говорити з нею немає про що.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Corriere della Sera заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"І ще одна умова повернення Росії до групи цивілізованих держав - депутінізація. Росіяни повинні самі демонтувати цю квазітоталітарну систему, створену президентом Путіним. Тоді є надія на інше майбутнє відносин Росії та ЄС", - зазначив він.

За словами Моравецького, Росія "може вийти з цієї війни сьогодні. Росіяни та російські еліти повинні нарешті побачити, що те, що путінська пропаганда називала "спецоперацією", є де-факто самогубною місією для Росії".

"У світі є місце для Росії, але це не може бути Росія імперська, Росія Путіна. Німеччина повернулася до групи цивілізованих країн після Гітлера. Процес був нелегким, але успішним. Цей шлях не закритий і для Росії", - додав він.

Також читайте: Моравецький про передачу Україні бойової авіації: Рішення за НАТО, наразі таких домовленостей немає

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Топ коментарі
+18
Кацапія і цивілізація речі не сумісні.
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09.02.2023 09:39
+14
Це не допоможе-там колективний *уйло.Щоб там все ''депутінізувати'' мають минути століття
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09.02.2023 09:42
+13
"...повернення Росії до групи цивілізованих держав"??...а коли це рассія була цивілізованою державою???
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09.02.2023 09:48
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Кацапія і цивілізація речі не сумісні.
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09.02.2023 09:39 Відповісти
звичайно-бо не може людожер раптом почати жерти траву...
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09.02.2023 09:43 Відповісти
Трава - страшенна сила ,доведено слонами та бегемотами
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09.02.2023 10:55 Відповісти
Це не допоможе-там колективний *уйло.Щоб там все ''депутінізувати'' мають минути століття
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09.02.2023 09:42 Відповісти
Oh i mechtateli , eti eiropeici .....
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09.02.2023 09:45 Відповісти
Это только у жителей "западной Европы" романтический сдвиг. Не забудь что мы с украинцами - тоже европейцы 🙂
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09.02.2023 10:28 Відповісти
"...повернення Росії до групи цивілізованих держав"??...а коли це рассія була цивілізованою державою???
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09.02.2023 09:48 Відповісти
..дерашизація Московії
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09.02.2023 09:52 Відповісти
пуйло при власти уже 23 года, при его правительстве выростали несколько поколений по сути, и если он даже уйдет то с его уходом люди там умнее не станут,потому что им с рождения промывали мозги,для того чтобы они стали хоть каплю напоминать людей нужны десятилетия
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09.02.2023 09:52 Відповісти
невже Захід ще не зрозумів. питання зовсім не в путіні, а в російському імперському шовінізмі, який підтримує 60-70% населення цього лепрозорію.
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09.02.2023 09:54 Відповісти
Що нам скаже Гугл на саме слово путін:

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09.02.2023 09:55 Відповісти
Потрібне деопідорашування Підорашки.Вони всі 300 років свого існування,після того як ******* пєрвий переназвав свій московський улус Золотої Орди у "всєросію" все роблять через сраку.
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09.02.2023 09:55 Відповісти
Кацапська свинота має забути про - вялічіє . Саме воно їй не дає спокою віками Це в них як якась манія , чи хвороба .
І жити як звичайна держава . Тоді царі типу - ***** , і не приходитимуть у них до влади . І не розв'язуватимуть війни .
Але щось мені підказує що цього не буде . Тому що то не звичайні люди , то кацапи . Тому буде краще і безпечніше для планети , їх всіх - амінь .
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09.02.2023 09:57 Відповісти
50 мільйонів ординців вважають що їх повинен слухати весь Світ та приходити на уклін з подарунками. Бо в них є ядерна зброя.
Демілітаризація та денацифікація московії - а потім вже розмови про повернення до цівілізації.
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09.02.2023 10:09 Відповісти
яке мля повернення? нехай пріють у боярских шубах
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09.02.2023 10:27 Відповісти
Захід тупить?!
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09.02.2023 10:29 Відповісти
Поменяются наративы и будет избирательная власть тогда видно будет перемены, а путлер сейчас это вершина фашистского режима.
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09.02.2023 10:41 Відповісти
Хіба там проблема в Пуйлі?
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09.02.2023 10:43 Відповісти
..не так,интестенация(вживление каждому мокше взрывчатки в моцг) при мысли воровать убивать или лезть к соседу взрыв...
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09.02.2023 10:57 Відповісти
Необходимое, но не достаточное условие
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09.02.2023 11:08 Відповісти
Пан Моравецький серйозно помиляється, порівнюючи рашку з Німеччиною! Німці були фанатиками, масово сходили з глузду на ґрунті нацистської ідеології, хворіли на безумство, яким їх інфікувала купка навіжених наці, але вилікувалися (хоча і не без допомоги!)), бо до Гітлера німці були достатньо демократичними, освіченими, а головне, вільними людьми.
Московити-росіяни(без огляду на національну приналежність) - це продукт багатовікової антиселекції, генетичні раби зі зміщеним на сто вісімдесят градусів світосприйняттям, безграмотні, з жахливими комплексами, які ненавидять самі поняття цивілізації і прогресу, мріють повернутися до печер і затягти туди весь інший світ! Їхній рабській зграї завжди потрібний вожак, чим жорстокіший тим їм миліший, бо ці істоти не спроможні брати відповідальність навіть за самих себе, але з радістю перекладуть її на кого завгодно іншого. Тому ніякої "депутінізації" там не буде, та й не може бути в принципі до остаточного вимирання цього виду людиноподібних приматів "московит-росіянин звичайний"!
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09.02.2023 11:19 Відповісти
Однієї депутинізації буде недостатньо - ************ ще демілітаризація та денацифікація московських спадкоємців Орди.
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09.02.2023 12:39 Відповісти
Вот это мудро. Кацапстан- варварское сборище фашистов
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09.02.2023 13:37 Відповісти
эх моравецуий,моравецкий....так ни хрена ты и не понял!не понял того что не депутинизация нужна а полный развал и исчезновение с лица земли говнорашки и кацапов!
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09.02.2023 17:41 Відповісти
 
 