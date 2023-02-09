Депутінізація є умовою для повернення Росії до групи цивілізованих держав, - Моравецький
Доки Росія не припинить щоденні бомбардування міст, напади на цивільні об’єкти, вбивства жінок і дітей, то говорити з нею немає про що.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Corriere della Sera заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
"І ще одна умова повернення Росії до групи цивілізованих держав - депутінізація. Росіяни повинні самі демонтувати цю квазітоталітарну систему, створену президентом Путіним. Тоді є надія на інше майбутнє відносин Росії та ЄС", - зазначив він.
За словами Моравецького, Росія "може вийти з цієї війни сьогодні. Росіяни та російські еліти повинні нарешті побачити, що те, що путінська пропаганда називала "спецоперацією", є де-факто самогубною місією для Росії".
"У світі є місце для Росії, але це не може бути Росія імперська, Росія Путіна. Німеччина повернулася до групи цивілізованих країн після Гітлера. Процес був нелегким, але успішним. Цей шлях не закритий і для Росії", - додав він.
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І жити як звичайна держава . Тоді царі типу - ***** , і не приходитимуть у них до влади . І не розв'язуватимуть війни .
Але щось мені підказує що цього не буде . Тому що то не звичайні люди , то кацапи . Тому буде краще і безпечніше для планети , їх всіх - амінь .
Демілітаризація та денацифікація московії - а потім вже розмови про повернення до цівілізації.
Московити-росіяни(без огляду на національну приналежність) - це продукт багатовікової антиселекції, генетичні раби зі зміщеним на сто вісімдесят градусів світосприйняттям, безграмотні, з жахливими комплексами, які ненавидять самі поняття цивілізації і прогресу, мріють повернутися до печер і затягти туди весь інший світ! Їхній рабській зграї завжди потрібний вожак, чим жорстокіший тим їм миліший, бо ці істоти не спроможні брати відповідальність навіть за самих себе, але з радістю перекладуть її на кого завгодно іншого. Тому ніякої "депутінізації" там не буде, та й не може бути в принципі до остаточного вимирання цього виду людиноподібних приматів "московит-росіянин звичайний"!