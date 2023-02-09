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лікарня (1338) Луганщина (4810) окупація (6517) Сєверодонецьк (508)

Хворих лікарні Сєверодонецька відправляють додому, приміщення готують під хірургію для військових РФ, - ОВА

окупанти,лікарня

Міську лікарню Сєверодонецька готують під шпиталь для поранених російських військових.

Про це повідомили в Луганській ОВА, інформує Цензор.НЕТ

"Дійшла черга і до Сєверодонецька, де хворих з лікарні відправляють додому, бо готують приміщення під хірургію для військових РФ.

Раніше поранених везли вглиб територій, не залишали їх у розграбованих самими ж окупантами медичних закладах. Наразі їх така кількість, що під шпиталі переобладнані навіть медзаклади у прифронтових населених пунктах", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 
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Северодонецьк. 01.03.2014.
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09.02.2023 10:05 Відповісти
нарешті всі "ждуни" Сєвєродонецька дочекалися часу, коли вони можуть настільки суттєво допомогти "освободитєлям", навіть ціною власного здоров'я...
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09.02.2023 10:06 Відповісти
думаю, згодом туди має прилетіти Святий Хаймарс ...
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09.02.2023 10:08 Відповісти
так падлам і треба-портрет куйла прикладайте до сраки і лікуйтесь
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09.02.2023 10:25 Відповісти
Пусть наши туда и бомбят!!!
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09.02.2023 10:53 Відповісти
а где протесты и митинги недовольных как раньше?
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09.02.2023 11:56 Відповісти
 
 