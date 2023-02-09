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117 суден з українською агропродукцією очікують у Босфорі на інспекцію, - Мінагрополітики

зерно

З початку року середня кількість інспекцій в СКЦ становить 2,5 судна на добу проти 3,5 судна у грудні 2022 року.

Про це повідомили в Мінагрополітики., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини. 

Кожна доба простою приносить збитки аграріям, оскільки призводить до падіння закупівельної ціни.   На Координаційній раді у міністерстві обговорили актуальні питання логістики та розглянули варіанти того, як можна було б зменшити час простою суден у Босфорі та збільшити обсяг експорту.

Зокрема, було запропоновано збільшити мінімальну тоннажність суден до 25 тисяч тонн, запровадити довгострокове планування роботи терміналів і операторів з наданням клієнтам реального лайнапу суден. Також представники аграрних асоціацій виступили проти заборони Укрзалізниці щодо використання приватних напіввагонів для перевезення зерна. 

Аграрії зазначили, що логістичні витрати на перевезення зерна залишаються надто високими та негативно впливають на спроможність аграріїв проводити посівну зернових культур у 2023 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна у січні експортувала на 25% менше агропродукції, ніж у грудні, - Мінінфраструктури . ІНФОГРАФІКА

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Не розумію навіщо інспектувати коли вивозять з України.
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09.02.2023 10:56 Відповісти
Те зерно що знаходится на судні вже належить оптовому покупцю, а не Україні. А вони зі здичавілими вже якось домовляться.
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09.02.2023 10:58 Відповісти
Вантажні суда з зерном шикуються у пару тройку ліній на чорноморському вході до Босфору, судно-сканер хай навіть російське проходить уздовж ліній, все.Чи там наразі інспектори з металевими штирями штрикають зерно в трюмах щоб знайти контрабас з України?
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09.02.2023 11:00 Відповісти
штучно затягують час, це ж кацапи, треба вже зрозуміти та запам'ятати це гівняне нутро
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09.02.2023 11:04 Відповісти
Їбуча кацвапна, а зеля шмаркля, не може потопити кацапськи корита, щоб кацапи просили безпечни коридор для своїх корит.
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09.02.2023 11:02 Відповісти
 
 