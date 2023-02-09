117 суден з українською агропродукцією очікують у Босфорі на інспекцію, - Мінагрополітики

З початку року середня кількість інспекцій в СКЦ становить 2,5 судна на добу проти 3,5 судна у грудні 2022 року.

Про це повідомили в Мінагрополітики., інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Кожна доба простою приносить збитки аграріям, оскільки призводить до падіння закупівельної ціни. На Координаційній раді у міністерстві обговорили актуальні питання логістики та розглянули варіанти того, як можна було б зменшити час простою суден у Босфорі та збільшити обсяг експорту.

Зокрема, було запропоновано збільшити мінімальну тоннажність суден до 25 тисяч тонн, запровадити довгострокове планування роботи терміналів і операторів з наданням клієнтам реального лайнапу суден. Також представники аграрних асоціацій виступили проти заборони Укрзалізниці щодо використання приватних напіввагонів для перевезення зерна.

Аграрії зазначили, що логістичні витрати на перевезення зерна залишаються надто високими та негативно впливають на спроможність аграріїв проводити посівну зернових культур у 2023 році.

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