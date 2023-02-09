РФ погрожує Британії "військовими та політичними наслідками для європейського континенту і всього світу" у разі надання літаків Україні
Посольство Росії у Великій Британії застерегло Лондон від відправлення винищувачів в Україну та пригрозило відповіддю.
Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.
Посольство виступило з погрозами після того, як стало відомо, що глава британського уряду Ріші Сунак звернувся до свого міністра оборони з проханням перевірити, які літаки можна надати Україні.
Посольство РФ заявило, що постачання бойових літаків матиме "військові та політичні наслідки для європейського континенту і всього світу".
"Хочемо нагадати Лондону: у разі реалізації такого сценарію кількість жертв чергового витка ескалації, а також її військово-політичні наслідки для європейського континенту і всього світу будуть на руках Сполученого Королівства. Росія знатиме, як реагувати на будь-які недружні дії британської сторони", - заявили в посольстві.
Російські дипломати назвали виступ президента України Володимира Зеленського у Вестмінстері "театралізованою виставою", зазначивши, що і виступ, і візит до Лондона "мали на меті підготувати західну громадськість до майбутніх рішень, спрямованих на подальше задоволення постійних і дедалі більших вимог київського режиму".
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Що б тоді заспівали на помийці?
Дальше, США и Израиль уже давно испытывают и успешно прототипы лазерного оружия, путлер может быть очень удивлен, узнав, что его гиперзвук на несколько порядков медленнее скорости света.
2. Чипы в Китае делают на американских станках, а схемотехника и научные исследования сосредоточены в США, Европе и Японии. Рашка даже свой "Эльбрус" сама сделать не способна, в отличие от США.
3. Американскому обществу очень легко представить после Бучи и ударов по мирным городам в Украине, как после захвата Украины то же самое сделают с Польшей, а потом и с другими странами Европы. В 1939-1945 подобное уже проходили - политика умиротворения не работает.
4. В Ядерной войне есть шанс у того, кто нанесет удар первым. Даже попытка расчехлить ядерные носители приведет к статус полной боевой готовности ядерных сил сдерживания США, Франции и других ядерных стран. Все это будет сделано именно потому, что больше никто на Западе не верит путину и будет подозревать, что тот способен и желает нанести такие удары не только по Украине, но и по Польше, и по всем, кто за них попытается вступиться. Путин всех переиграл, включая самого себя.
Теоритически, Англию сраися действотельно может уничтожить десять раз. А Англия может уничтожить сраисю только один раз. Но если ты включишь мозги, то поймешь - одного раза вполне достаточно.
Мораль сего действа оцените сами...к тому же жена Черчилля прислала медицинские инструменты ,кровати и медикаменты для военного госпиталя в Ростове-на-Дону... Кровати кстати в Ростове стоят до сих пор...
А так то да, сраися может уничтожить Британию десять раз подряд своим ЯО. А Британия может уничтожить сраию только один раз )))