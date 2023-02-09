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Велика Британія (5331) росія (63552) літак (2853) Сунак Ріші (182)

РФ погрожує Британії "військовими та політичними наслідками для європейського континенту і всього світу" у разі надання літаків Україні

британія

Посольство Росії у Великій Британії застерегло Лондон від відправлення винищувачів в Україну та пригрозило відповіддю.

Про це повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

Посольство виступило з погрозами після того, як стало відомо, що глава британського уряду Ріші Сунак звернувся до свого міністра оборони з проханням перевірити, які літаки можна надати Україні.

Посольство РФ заявило, що постачання бойових літаків матиме "військові та політичні наслідки для європейського континенту і всього світу".

"Хочемо нагадати Лондону: у разі реалізації такого сценарію кількість жертв чергового витка ескалації, а також її військово-політичні наслідки для європейського континенту і всього світу будуть на руках Сполученого Королівства. Росія знатиме, як реагувати на будь-які недружні дії британської сторони", - заявили в посольстві.

Російські дипломати назвали виступ президента України Володимира Зеленського у Вестмінстері "театралізованою виставою", зазначивши, що і виступ, і візит до Лондона "мали на меті підготувати західну громадськість до майбутніх рішень, спрямованих на подальше задоволення постійних і дедалі більших вимог київського режиму".

Також читайте: Сунак доручив міноборони визначити, які літаки Британія може надати Україні

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Топ коментарі
+92
Та ти шо? А танки вже не червона лінія, нє?
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09.02.2023 10:59
+57
Не плякайтеся кацапи і головне не лякайте британців, вони вас точно не бояться. Почуяли, що скоро прийде кінець? Чуяйте і терпіть, ви ж цього бажали, чи думали, що Європа і особливо Україна злякається вашого металобрухту і снятих портянок?
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09.02.2023 11:02
+56
та тихіше ви, кацапи. Америка і Європа ще не оговтались від вашої "атвєтки" за поставки танків, а ви вже їх новою "атвєткою" лякаєте. )
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09.02.2023 11:03
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***** насере повні чемодан і його агенти розкидають те лайно під'їздами усього світу. Вони на росії вже більше ста років тренуються.
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09.02.2023 15:17 Відповісти
Чого б ЕС та НАТО не прийняти Україну до себе негайно? І заявити шо по проханню України НАТО вводить війська для захисту руськоязичних.
Що б тоді заспівали на помийці?
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09.02.2023 15:22 Відповісти
Треба щоб Англія видворила усіх діток високопосадовців рф з Лондону і заморозила їх рахунки.
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09.02.2023 16:28 Відповісти
Ого, як пердаки рвуться в кацапів.
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09.02.2023 16:54 Відповісти
Кацапы, вы думаете, что Мир захочет жить в вашем рабском "русском мире"? Я вас разочарую, Мир рискнет нанести по вам ядерный удар. И далеко не факт, что ваши аналоговнетные Тополя справятся с комплексной системой ПВО Запада. При этом удары по вам будут наноситься одновременно со многих направлений высокотехнологичным оружием и вероятность, что вы отправитесь в свой рай, а весь Мир в основном выживет, не так уж и мала. Ради этого шанса стоит рискнуть. На кону - наша свобода и будущее наших детей. Сейчас раскачается ВПК стран Запада и с каждым месяцем Украина будет иметь все больше высокоточного смертоносного оружия. Мы будем убивать вас в таких количествах, которые станут несоизмеримы с нашими потерями, пока у вас не закончатся любители русского мира. Путин будет уничтожен либо сядет на скамью подсудимых в Гааге как военный преступник. А за этим спросят со всех, кто помогал ему совершать военные преступления.
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09.02.2023 17:12 Відповісти
А они дальше пишут что они за Путина несмотря на его маразм и убитых женщин,детей,их солдат,гнать надо их из цивилизованного мира и даже визы не давать,а то дочь Путина в Европе ,когда его признали виновным за Боинг,дочь Лаврова в сша
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09.02.2023 17:55 Відповісти
Скорее их нужно не выпускать, чтобы в кремле всегда нашлись те, кто рискнет убить путлера, чтобы спасти своих детей от ядерного удара.
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09.02.2023 19:37 Відповісти
Вы предлагаете страшные вещи, но не хотите ответить на один вопрос. Зачем. Зачем это американцам. Крайне сомнительно, что даже если русские ***** по пригороду Варшавы, американцы захотят из-за кого то терять свой сытый образ жизни. Очевидно вы не понимаете, насколько сильно их элита оторвана от реальности. До тех пор, пока у русских будет подтвержденные гиперзвуковые носители мбр, а у американцев нет, такая война не возможна. Россию будут давить санкциями, экономикой, но никто не осмелится ответить даже на ее применение яо. Франков и бошей можно отметать сразу. Единсвтенные кто могут - Англия и США. А теперь взгляните на их территории. Как думаете, может себе позволить Англия обмен тактическим ЯО с россией, м? Ну поглядите на карту и подумайте.
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09.02.2023 20:17 Відповісти
Ты так ничего и не понял.
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09.02.2023 20:26 Відповісти
Да? Ну расскажите мне пожалуйста то, чего я не понимаю. Ну предположим, боги благословят ВСУ, ребята зайдут в северную часть Крыма. россия по ним отработает тактическим ЯО и пригрозит Киеву, скажет что тактического оружия у них не много, дальше будут бить стратегическим. Вы действительно думаете, что островные государства впишутся за Украину и начнут с русскими на перегонки сжигать свои города? Еще раз прошу открыть карту и посмотреть на Британию. Там на 6 боеприпасов. Не города. На 6 боеприпасов вся страна. Россияне выжгли весь туманный альбион, потеряли свои города миллионики на западе. Но они то просто отойдут вглубь страны лет на 100. Вопрос, куда по вашему должны отойти выжившие из английских земель? Поэтому не городите ерунды, осровные госурдарства никогда не впишутся в обмены ударами ЯО с рф на данном этапе технического развития. И еще раз, вы сильно не дооцениваете мощь экономик запада и сложившейся режим на планете. У них есть все. Им принадлежит все. А у русских сколько там есть, 1%? 2%? Поэтому англосаксонская элита никогда не пойдет на прямую ядерную войну. Для них это будет означать конец их мира.
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09.02.2023 20:36 Відповісти
у тебя больное воображение, рашинские ракеты могут и не взлететь вообще,а в ответ получат весь аресенал ябп сразу от трех стран...
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09.02.2023 21:01 Відповісти
Еще один мембер сообщаства нелетающих рашинстких ракет, которые скоро закончатся. ****** гуманитрий, по Украине уже **** год почти лупят носителями ЯО, а поц на полном серьезе думает, летают русские ракеты или нет. Ну и чего, я правельно понимаю, вы на полном серьезе считаете, что в момент удара по украинской территории Англия и США ставят крест на своих городах и начинают обмен ударами с русскими? Так это у вас больное воображение. Вы же даже не ответите, для чего этом им. На восточтом побережье США живут почти 100 миллионов человек. Обьясните мне хотя бы одну причину, по которой одни все умрут за сутки ради Украины. Прошу вас назвать хотя бы одну причину. Ну и расскажите нам, кто же эта третья страна, которой есть хоть какое то дело и они тоже во все это впишутся.
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09.02.2023 21:17 Відповісти
русский, ты любишь своего бесноватого фюрера?
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09.02.2023 21:42 Відповісти
Нет, русский, поэтому я как и ты за это просто проголосовал своим загран пасспортом. Но беда в том, что у большинства наших с тобой соотечественников такой возможности нет. Меня просто удивляет, как вы хотите усорить приход ада на наши головы. Я бы все таки хотел, что бы это был бы метеорит, а не изделие, отлитое в человеческих кузнях )
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09.02.2023 21:45 Відповісти
Ты тужишься выдать кукарекание русских пропагандонов за свои мысли, свинособака. Эта вонючая пена уже два месяца брызжет из пастей ваших соловьиных пометов. Русская свинья, иди домой, тут водки нет.
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09.02.2023 21:48 Відповісти
Лечите голову, уважаемый, об этом сказал сам Байден. Ответ против ЯО будет обычным оружием. Зачем им сжигать свой собственный рай. Очевидно у вас от американского лишь прокся, так бы знали что тамошнему обществу вообще насрать, если не смотреть фокс. И советую избегать алкоголя, он превращает человека в скудоумное озлобленное быдло. Если и стимулировать чем то свой мозг, то только шишками и орехом. Так сделка с дьяволом будет хотя бы честной.
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09.02.2023 22:39 Відповісти
русский, тебя лечить бесполезно - русская свинья везде русская свинья. И человеком русский никогда не станет.
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09.02.2023 22:42 Відповісти
Обычная североевропейская нация, не ругайте так себя. Свиньей работающий и обучающийся человек никогда не станет, работайте над собой и все у вас будет.
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09.02.2023 22:49 Відповісти
свинособака, я не русский, мне повезло человеком родиться. А вот тебе человеком не стать никогда, русский. Против природы не попрешь, животное.
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09.02.2023 22:51 Відповісти
Да, да, вы человек, не то что эти русские. Ух, вот это вам повезло. Вы главное спокойны будте ладно? Это ведь не пробки городские, старайтесь генерировать меньше злобы. Это ж очень вредно для сосудов в голове и вообще не лечится. Берите голову.
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09.02.2023 22:59 Відповісти
Тупое животное пытается умничать. русский, ты смешное.
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09.02.2023 23:10 Відповісти
Послушайте, а вот эти вот русские. Они сейчас с вами в одной комнате?
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09.02.2023 23:31 Відповісти
животное, ты слишком тупо даже для русского. Люди не живут рядом с русскими свиньями.
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09.02.2023 23:33 Відповісти
Понятно. Это понятно. А где тогда они живут?
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09.02.2023 23:47 Відповісти
русский, я могу рассказать где ваше зверье подыхает в промышленных масштабах.
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10.02.2023 00:34 Відповісти
Давай, русский, покажи мне где ваши зверье подыхает в промышленных масштабах.
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10.02.2023 00:40 Відповісти
животное, еще разок - я не русский, мне повезло человеком родиться. Ты, видимо, так сильно соловьиным пометом обожралось, шо даже своего псевдославянского эсперанто не понимаешь.
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10.02.2023 00:43 Відповісти
Максим, не расстраивайся ты так. Единственное что ты можешь сделать, что бы перестать быть русским, это переродится. А то, что ты это пишешь на форумах, слабо может как то поменять твой генетический код.
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10.02.2023 00:53 Відповісти
Мы уже это знаем, у Москвы есть ЯО, но она тоже не хочет его использовать, займут Крым безответно.
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10.02.2023 01:59 Відповісти
Пане Джон,ви це серйозно?Ви міряєтеся територіями?Дитинство ще не пройшло-в кого %уй більший,той крутіший?Хто дасть кацапам,при загострені конфлікту між такими країнами,відкрити люк у шахті,чи виїхати з гаража,чи виплисти з морської бази?Впевнений, знищення кацапів ЯЗ вже давно відпрацьоване на тренажерах,віртуалбно,а накази лежать в папках,чи на інших носіях.Тільки ***** подумає про використання будь якого виду заряду-не тільки США,Великобританія,а навіть Ізраїль зможе "превратить в ядерный пепел" всю величезну територію недорейху...
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09.02.2023 21:47 Відповісти
Необижайтесь, вы просто жертва успокаювающей психологической террапии, которую кто то построил на знаниях об яо 20 летней давности. На уровне слежки за люками сейчас яо у Кореи, Израиля, Индии и Китая. Франки, РФ и США будут уничтожать друг друга из под воды. Лодки уходят на дежурство уже с зарядами. За ними пытаются следить. Но быстро унитожить не получится.
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09.02.2023 21:53 Відповісти
Продолжай верить своему фюреру, свинособака. Вашим учителям из третьего рейха это здорово помогло.
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09.02.2023 22:14 Відповісти
То схоже на гівновкид від фсб. Підписується Мозок(brain) хоча схоже що його мозок з носа вискакує. Повтор рашкованського телебачення та радіо
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09.02.2023 22:24 Відповісти
Пане Браін,я не знаю якої терапії,чи аборту,чи ще чогось ви жертва,але почав уявляти-як підводний човен розправляє крила,злітає над водою і бомбить всіх підряд,ну тих у кого мала територія,!?!?!?"Фантомас"а з літаючим автомобілем надивився дуже давно,вистачило...Ну дійсно-дитятко солов*нного і скотобєєвского зачаття-всіх в "радіоактів ний пєпєл"-кацапи в рай,а решта в пекло...
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10.02.2023 10:55 Відповісти
все твои вопросы от безграмотности. Забудь про ЯО так как Москве тогда придется переезжать в Новосибирск. Ты видел хоть у одного мобика костюмы химзащиты? Как работать з зараженной территорией? Убогие россияне убейте себя сами.
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09.02.2023 22:48 Відповісти
Переезжать Москве? Я о чем и говорю, вы вообще не понимаете что такое стратегическое ЯО. Не будет вообще никакой Москвы в случае подобного конфликта. Все ее пво нацелено лишь на то, что бы потрачено было как можно более спец боеприпасов, вот и все. Не будет никаких больших и средних городов, вот в чем беда. Поэтому жители рая никогда не пойдут на это. Выживут лишь малые города в глуши США и РФ. У англичан таких привелегий нету. Костюмы хим защиты блин )
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09.02.2023 22:56 Відповісти
москве пора сдаваться. Ракеты США долетят быстрее. каждый заграничный чип имеео обратную связь в цру , москва будет только обсуждать. а Америка уже запустит. Рашка ничего не успеет. Путин за 30 метровым столом не просто так а сцит перед западом и правильно делает.
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09.02.2023 23:13 Відповісти
Какие то у вас фантазии фантазии прям. Если бы американские ракеты были бы быстее, у пентагона бы не горело сегодня так очко, а американский гиперзвук к 30 году не был бы главной их главной целью разработки. Чипы сегодня что ЦРУ, что ГРУ, обе стороны закупают у Ляо, поэтому не надо тут. 30 метровый стол пути я думаю скорее обусловлен боязнью терракта с использванием боевых отравляющих веществ, но никак не из-за ядерных бомб. Для этой хвори у него есть бункера. На деле же уже дичь из-за современных малых ракет. Не важно, русские ракеты летят 6 минут, американские 9 минут или наоборот. Американскому обществу, это нахер не упало. Их элита живет в раю. Они живые боги. Зачем им менять расклад. Именно этим и обуславливается манера помощи Украине. Свести все к затухшему конфликту, как в старые добрые, а затем мерится письками в экономике.
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09.02.2023 23:45 Відповісти
1. Гиперзвук - понятие растяжимое. Очень смнительно, что Кинжалы делают 9 Махов, а на 7ми у Запада уже есть чем сбивать. Даже если Кинжалы умеют летать с такой скоростью, где гарантия, что умеют огромные Тополь-М, которые способны достать до США?
Дальше, США и Израиль уже давно испытывают и успешно прототипы лазерного оружия, путлер может быть очень удивлен, узнав, что его гиперзвук на несколько порядков медленнее скорости света.
2. Чипы в Китае делают на американских станках, а схемотехника и научные исследования сосредоточены в США, Европе и Японии. Рашка даже свой "Эльбрус" сама сделать не способна, в отличие от США.
3. Американскому обществу очень легко представить после Бучи и ударов по мирным городам в Украине, как после захвата Украины то же самое сделают с Польшей, а потом и с другими странами Европы. В 1939-1945 подобное уже проходили - политика умиротворения не работает.
4. В Ядерной войне есть шанс у того, кто нанесет удар первым. Даже попытка расчехлить ядерные носители приведет к статус полной боевой готовности ядерных сил сдерживания США, Франции и других ядерных стран. Все это будет сделано именно потому, что больше никто на Западе не верит путину и будет подозревать, что тот способен и желает нанести такие удары не только по Украине, но и по Польше, и по всем, кто за них попытается вступиться. Путин всех переиграл, включая самого себя.
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10.02.2023 04:49 Відповісти
я смотрю ты специалист по чужим очкам, Перестань мечтать. Интернет, компьютер, мобила - все придумано американцами. Сечешь? У Американцев и лазерное оружие и еще более крутые фишки которые выключат рашку за секунды. Отойди от компа и не пользуйся, выбрось мобилу, тварь неблагодарная. Иди в лес и доживай свои минуты перед ядерным заревом. США И Европа почти 70 процентов мирового ввп. С кем вы собрались меряться?
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10.02.2023 17:05 Відповісти
И еще, буду заниматься просвещением, значит в чипах есть кристаллы, они создаются на матрицах, матрицы проектирует США, так и США придумывает технологии. Режут матрицы как правило на тайване ТСМЦ - корп, потом оно едет в Китай и эти разрезанные матрицы в которых уже никто не знает что заложено Китай оформляет в пластик и снабжает ножками чтобы припаять на плату. Сейчас срочно это тонкое производство переносится в европу и другие дружественнве страны США. Какие вы тупые, россияне. сдохните.
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10.02.2023 17:12 Відповісти
у Хйла тоже все. было. кроме мозгов, наверное. ну также совести и морали.
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10.02.2023 02:10 Відповісти
Чувак, ядерная война действительно невозможна, точка. Теперь по поводу гиперзвука: у сраиси есть подтвержденные мультфильмы. У США есть два успешно проведенных испытания. Живи с этим.
Теоритически, Англию сраися действотельно может уничтожить десять раз. А Англия может уничтожить сраисю только один раз. Но если ты включишь мозги, то поймешь - одного раза вполне достаточно.
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09.02.2023 23:50 Відповісти
Они применили кинжал уже дважды. Оба раза по Украине. В моменте с торговым центром это было запечатленно с нескольких ракурсов. Вы прям, как тот паренек, сверху, у которого и Байден ответит по рф ядерным, и ракеты русских не летают, и что каждый люк стергут и наблюдают. Буквально игнорируете прошедщие события, которые были запечатленны на видео и продемострированы на весь мир.
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09.02.2023 23:56 Відповісти
У "Кинжала" дальность всего лишь 3 тыс. км, о чем ты? Речь о стратегическом оружии, таком как Тополь-М, например. Дальше - а кто вообще проверял ПРО США и системы подобные IRIS-T против "Кинжалов"? Но все это второстепенно. Ты делаешь главную логическую ошибку, допускаяя, что США проглотят ядерный удар по союзнику. Не проглотят, и знаешь почему? Потому что открыв ядерный ящик Пандоры, путин скажет всему миру "я готов нанести ядерный удар по любой стране Мира". И никто не поверит в то, что не готов, даже если Лавров укусит себя за загривок и поклянется здоровьем путина, что не готов.
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10.02.2023 04:38 Відповісти
На самом деле все просто. В подобной войне с бОльшей вероятностью победит тот, кто нанесет удар первым. Как только "расчехлят" ядерное оружие с одной стороны, даже появятся признаки приготовления, то будет нанесен превентивный удар, возможно ТЯО по шахтам, местам дислокации мобильных установок, которые ведут со спутников и подводным лодкам. И сделано это будет именно для того, чтобы уберечь граждан США и ЕС от возможного нанесения превентивного удара россией.
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10.02.2023 04:31 Відповісти
Уинстон Черчилль начал войну с Германией с первого дня ,типа 2 сентября 1939 года... мавзолейные обезьяны Сралина были союзниками Гитлера...,вопрос простой...когда немцы бомбили Лондон Манчестер Ковентри....совки сраные не прислали Британии ни медикаментов и прочей помощи...,а Уинстон Черчилль после 22 июня 1941 года присылал мавзолейному Мудаку Сралину самолёты танки медикаменты и т.д.
Мораль сего действа оцените сами...к тому же жена Черчилля прислала медицинские инструменты ,кровати и медикаменты для военного госпиталя в Ростове-на-Дону... Кровати кстати в Ростове стоят до сих пор...
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09.02.2023 18:11 Відповісти
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09.02.2023 18:19 Відповісти
Позакривайте нарешті ті посольства терористів ,касапам взагалі нефуй шастать на Заході!!
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09.02.2023 18:26 Відповісти
слушна думка. але є спільні проекти. можливо така причина
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09.02.2023 19:22 Відповісти
Да, як тут не згадати: " ...Ай Моська, знать она сильна, коль лает на Слона". Налякали Велику Британію старечою сракою кремлівського педофіла- *****. Значить відчувають, що зовсім скоро цій сраці буде піпець та й його оточення чекає теж саме. тож поживемо- побачимо.
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09.02.2023 19:40 Відповісти
Отепер аж вони відчули, що бутилки на довічно їх не проминуть. Казяться з неминучості. Розуміють же, що при найменшім поруху до кнопки одразу прилетить СТЕЛС, виконає удари де треба і анал о говн ет уже не існуватиме, як і потім самого того організованого кодла. Але ж це не привід для заспокоєння. По тім Треба височезну стіну і хзн скільки бетону для найбільшого в світі летовища...
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09.02.2023 19:49 Відповісти
Так чьо? ******* па лондану? сколька там єщьо у нас в аналах говна?....
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09.02.2023 20:04 Відповісти
карлик вова ,писю нюхать будешь,а не грозить на лево и на право,ты на парашу хоть сам ходишь,или шойга тебя таскает как петлюровскую гармошку.
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09.02.2023 20:23 Відповісти
ПУТИН ЧЁРТ ГАЛИМЫЙ ТОЛЬКО ЧТО И МОЖЕТ НА СЛОВАХ КОШМАРИТЬ !!! СОБАКА ЛАЕТ - КАРАВАН ИДЁТ !)
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09.02.2023 21:31 Відповісти
Даєш Торнадо та Єврофайтери!
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09.02.2023 22:30 Відповісти
Вже штани розстібають - зараз будуть голою сракою лякати.
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09.02.2023 22:43 Відповісти
***** плешивое, как все устали от твоего бреда… может лучше за щеку возьмёшь? У медведя…. Бу га га!!!!
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09.02.2023 23:06 Відповісти
Конечно будут военно-политические последствия для Европы - ее самая восточная часть очистится от кацапского дерьма.
А так то да, сраися может уничтожить Британию десять раз подряд своим ЯО. А Британия может уничтожить сраию только один раз )))
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09.02.2023 23:44 Відповісти
УХУевшие мрази. они хотят воевать когда у противника нет ни танков, ни самолетов, ни кораблей, ни боеприпасов)))) ****** конченые
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09.02.2023 23:48 Відповісти
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10.02.2023 00:01 Відповісти
Щоб ви здохли, й*бані ординці. Як ви вже всіх дістали. Але ні. Живіть. Доживіть усі до Гааги. Хочу плюнути всім вам в рило і послухати як ви всі були проти війни. Це навіть вже не ненависть. Це огида
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10.02.2023 00:25 Відповісти
обосрался путинхуй который раз
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10.02.2023 06:40 Відповісти
Напугали ежа голой жопой.
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10.02.2023 07:51 Відповісти
цей ванька хоч 100 раз назве себе Johnом , ніколи ім не стане це генетичний кацап і ним подохне от тільки чого воно сюди припхалося ?
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10.02.2023 11:10 Відповісти
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