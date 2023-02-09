Путін не проявляє інтересу до дипломатії, попри приголомшливі втрати армії РФ, - Блінкен
Російська армія зазнає приголомшливих втрат на полі бою. Путіну не вдалося послабити НАТО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це держсекретар США Ентоні Блінкен заявив на спільному з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу.
"Війна президента Путіна продовжує залишатися стратегічним провалом. Йому не вдалося повалити демократично обраний уряд України, підключити Україну до Росії чи зламати волю її народу. Він програв бої за Київ, за Харків, за Херсон. Його армія зазнає приголомшливих втрат на полі бою, і йому не вдалося послабити наш Альянс і те, що він представляє. Насправді цей альянс – НАТО – сильніший і згуртованіший, ніж будь-коли", - наголосив він.
Блінкен нагадав слова Зеленського, який заявив, що "дипломатія є єдиним способом остаточно припинити агресійну війну Росії та створити шлях до миру".
"Очевидно, президент Путін зараз не має справжнього інтересу до дипломатії. Ось що він сказав кілька тижнів тому: поки Україна не прийме "нові територіальні реалії" - в лапках - нема про що навіть говорити. Іншими словами, Україна і світ повинні якимось чином змиритися із захопленням землі президентом Путіним. Це не повинно бути початком для кожної країни світу, яка дбає про статут ООН і збереження міжнародного миру та безпеки", - зазначив держсекретар США.
Будь ласка, зачекайте...
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что на ВМС США предлагали применить подлодку
для атаки на "Северные потоки", а ВВС - бомбы с дистанционным взрывателем. Российские СМИ сразу же распространили данную информацию, однако, очевидно, что это фейк.
Сеймур Херш https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream утверждает , что взрывчатку под "Северные потоки" в июне 2022 заложили водолазы США в под прикрытием учений НАТО, активировали ее норвежцы.
https://twitter.com/i/status/1623611183533023232
Проблемы усугубляются не только у представителей военной верхушки России, но и портят жизнь функционерам экономического блока. Если стычки по линии людей Шойгу и наемников Пригожина у всех на виду, то министры-капиталисты куда реже попадают в поле зрения общественности. Тем более после начала войны против Украины огромное число экономических индикаторов стали секретными. Единицы понимают, каково реальное положение дел в зашифрованной путиномике. Хотя премьер Мишустин инвестирует в свой имидж спасителя страны от экономического коллапса и даже пытается пробиться в пул преемников Путина, оттеснив Патрушева, но скрывать негативные трансформации внутри страны ему удается все хуже и хуже.
Пока с помощью информационных манипуляций удается водить народ за нос. В качестве крупного достижения правительство продавливает индикатор промышленного производства по стране. Согласно актуальным оценкам в 2023 году промышленность даст прирост в 2% по сравнению с предыдущим годом. Но даже слепому заметно: наращивание производственных оборотов вызвано двумя переплетающимися факторами. Во-первых, усиливается международная изоляция страны, иностранные производители уходят из РФ, и возникающие ниши заполняются местными суррогатами. Во-вторых, вливаются средства в ВПК, растет заказ на производство оружия взамен потерянному в ходе боев в Украине. По сведениям аналитиков, Россия недосчиталась 5694 единиц военной техники за 10 месяцев вторжения. Стоимость всего этого убийственного металла переваливает за 25 млрд $. Много это или мало? Если сравнивать с ВВП за 2022 год, то только на железяках отвалилось 1,2% экономики. Стоит ли после этого радоваться «росту»? Путинцы любят сравнивать «СВО» с ВОВ, и здесь налицо неутешительные параллели. СССР в 1941-1942 гг. потерял огромный пласт экономики. Оборонный заказ в 1943/1944 и грабительские займы у граждан выровняли ситуацию, но сразу после окончания войны пошел экономический спад и голод 1946-1947 гг. Центр тогда спасал одни регионы за счет других, породив огромное напряжение внутри страны, повторно вкусившей горькую цену победы.
Спонсором выхода экономики из клинча и сейчас выступает рядовой россиянин. Уровень жизни падает, наметилась стагнация потребления. Команда Мишустина начала обсуждение единовременного добровольного налога для крупного бизнеса. Но по факту деньги вытащат из карманов наемных сотрудников. Минфин опубликовал результаты исполнения бюджета за январь. Результатом стал дефицит почти 1,8 трлн рублей. Такого не было со времен дефолтного 1998 года. Бахвальство, мол, санкции Запада - бумажный тигр - как-то всерьез уже не воспринимается. Доходы от реализации нефтегазового сырья сократились на 46,4%, от несырьевого экспорта - на 28,1%. Одновременно расходные статьи выросли почти на 59%!
В предвыборный год подобные негативные явления могут быстро обвалить рейтинг несменяемого вождя. Потому ситуация выравнивается с помощью распродажи золотовалютных резервов. За январь на покрытие дефицита сожгли 2,3 китайских юаней и 3,6 тонны золота. Далее цифры будут нарастать нелинейно, а значит имеющаяся кубышка истощиться за 1-1,5 года. Взять взаймы Москве негде, и потому будут резать бюджеты на образование, медицину, ЖКХ.
Мишустину подобные процессы рушат все планы, и он уже даже начал давить на Набиуллину, дабы она через Центробанк выдавала «более оптимистичные прогнозы» и «фильтровала» негатив. Все как в позднем СССР, когда на бумаге планы пятилеток перевыполнялись, а на полках магазинов зеленели банки морской капусты. Но есть и отличия. Чем больше цинковых гробов поступает в страну, тем стремительнее растут продажи белых «лад», которые уже составили 50% от общего объема проданных в России авто.
Ставка велика, після 21.09 -https://zn.ua/ukr/POLITICS/krajini-g7-obhovorjujut-sanktsiji-proti-kompanij-z-kitaju-iranu-ta-kndr-za-dopomohu-rosiji-bloomberg.html Країни G7 обговорюють санкції проти компаній з Китаю, Ірану та КНДР за допомогу Росії - Bloomberg
Показово де зроблена заява - на спільному з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом https://www.state.gov/secretary-antony-j-blinken-and-nato-secretary-general-jens-stoltenberg-at-a-joint-press-availability-2/ брифінгу . Столтенберг в США...тобто має бути якесь колективне рішення Нато.
Якщо брати увагу, що до програми Ф-16, питання не зовсім в літаках. В "чорний шабат" (коли був і удар по Дніпру "з арестовичем") ПВО України провалилося...розгортання !систем! Ф-16 проблемне. Тут не тільки матерн. забезпечення, а система керування в ЗСУ. Неправда? Навіть в ЗМІ, інформація про ракетні обстріли йде...від мерів міст.
При впровадженні систем Ф-16, який буде головний напрямок ударів ЗСУ? Південь - Крим. Буде битва, за повне панування у повітрі. Робота ПВО має ключове значення. Це частина третього плану війни. В Кремлі- це прекрасно розуміють, тому і заява в сторону Британії...
Друга проблема, що вже кричить - це проблема керівного складу молодшої та середньої ланки ЗСУ. Нічого кращого, як повторити систему "вагнера" не придумали в "еліті", утилізації піхоти? Закон 8271 не про це? Це не просто дурість, враховуючи к-сть вишиватників на посадах. Це знищення бойового потенціалу ЗСУ..."мирні плани" путлера, хтось дуже хоче знову підсунути?
Така ситуація йде в протирічя із новим етапом військової допомоги. А це означає, що програма підготовки має бути суттєво розширена в країнах Нато. частково, це вже впроваджує Британія та Польща. Але цього не достатньо...
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На наступній зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 14 лютого, детально обговорять реальні потреби України у озброєнні напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це заявив на брифінгу у Пентагоні заявив генерал США Патрік Райдер, https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3667609-ucasniki-ramstajnu9-duze-predmetno-obgovorat-potrebi-ukraini-pentagon.html передає "Укрінформ".
Представник Міноборони США зазначив, що обговорення будуть "дуже предметними".
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Для України це означає, що у "реформаторів" на потоках будуть проблеми...
Тонкість моменту.
«Протягом усього цього процесу, на кожному його етапі ми будемо дуже тісно співпрацювати з українцями, а також працювати з іншими нашими партнерами та союзниками, щоб Україна мала все, що їй потрібно…для ефективної самооборони, і щоб продовжувати відвойовувати території, захоплені у неї російські війська. У міру змін у ході конфлікту змінюється і підтримка, яку ми надаємо», - сказав Ентоні Блінкен, відповідаючи на питання про можливу передачу Україні винищувачів.
Блінкен говорить про етапи війни. Зараз другий - утилізувати могилізацію. Ф-16 це вже про третій...
дляВід ефективної самооборони до відвойовувати території, захоплені
Зараз "мовчить" Воллес та нач. Генштабу у Британії, говорить тільки прем'єр Сунак. Події на фронті та "реформи" "еліти" в січні дають привід призадуматися там. Заява Байдена про Ф-16, поки Ні випадкова?
Далі.
Візит Пісторіуса...від пробув, а Зеленського від'їхали. Пістрікс не остання людина зараз в Німеччині для прийняття рішень - це говорить про складність ситуації...в Україні.
А Німеччина одна із ключових країн в цій війні. Ще був загадковий візит Бербок в Харків...де в любий момент знову можуть початися бої. Хто був разом із Бербок у Харкові?)) Щось оцінювали...