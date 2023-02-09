УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10239 відвідувачів онлайн
Новини
1 005 4
Україна (5684) реформи (3197) членство в ЄС (1159) Науседа Гітанас (305)

Рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС може бути ухвалено наприкінці цього року, - Науседа

євросоюз

Президент Литви Гітанас Науседа допустив, що у разі проведення Україною необхідних кандидатських реформ до осені, Європейська рада змогла б ухвалити позитивне рішення щодо початку переговорів про вступ на своєму саміті наприкінці 2023 року.

Про це він сказав, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє Європейська правда, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо надіслати певні сигнали Україні та Росії. Щодо України ми повинні ухвалювати рішення стосовно переговорів про вступ.

Я дуже сподіваюсь, що Україна, яка дуже успішно імплементує реформи, рекомендовані Європейською комісією, буде спроможна отримати фінальні висновки у жовтні, і, можливо, Європейська рада зможе негайно ухвалити позитивне рішення наприкінці цього року", - сказав Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтеграція України в ЄС незворотна, – Зеленський

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європейська рада змогла б ухвалити позитивне рішення щодо початку переговорів --- "ПОЗИТИВНЕ БЛА БЛА БЛА ВІД ЄС ДЛЯ УКРАЇНИ" .котре вже триває понад 30 років."європейські лапшерізи"
показати весь коментар
09.02.2023 11:29 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 11:45 Відповісти
І 20 років не пройшло, які відводив нам путінський юнкер. І я впевнений, що це вже не пусті обіцянки та побажання. Ось бачите, робота Європейська ради може прискоритися, але ми можемо подати їй кращий приклад, як швидко працювати, згадавши про улюбленим Зе-командою у мирний час турбо-режим. От якби зараз як з натівського мінігана почати приймати закони, які б зміцнили економіку та боєздатність України, прибрали бюрократичні перепони у допомозі ЗСУ, позбавили всього можливого усіх зрадників і ще багато чого можна, підключивши уяву. І тоді ошелешені таким блискучим парламентським майстер-класом нас би прийняли до ЄС ще раніше
показати весь коментар
09.02.2023 11:40 Відповісти
За керівництва Віслюка Апокаліпсису і його шапітолію не буде ніякого ЄС і НАТО. Хіба що Віслюк прийме з усіх боків від наших партнерів умови: реформи і арешти корупціонерів або лишаєтеся де є зараз.
показати весь коментар
09.02.2023 11:46 Відповісти
 
 