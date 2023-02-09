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Якби в Естонії були винищувачі, ми всі віддали б Україні, - прем’єрка Каллас
На думку прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, питання можливої передачі винищувачів мають вирішувати ті країни, які їх мають.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Це питання до тих, хто має винищувачі. Естонія не має винищувачів, інакше ми б віддали все, що ми маємо. Тому це питання до інших демократичних країн" - заявила Каллас, відповідаючи на питання щодо можливої передачі винищувачів Україні.
Топ коментарі
+35 Randall Flag da70119e
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+23 Ihor Demkiv 98d868d7
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+19 Огусто
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"Річ Посполита - Respublika"
цей термін ще чи не з часів Івана Грозного, коли англійські купці почали руссофобити кацапських
Я пропоную державний "клюб по інтересам" всередині ЄС та НАТО усіх любителів "окончательного решения русского вопроса" 😂
Естонія. Україна de jure має право на відновлення ядерного статусу, а економіки всіх цих країн могли б допомогти. Утім, всі вони, окрім України, сидять під парасолькою НАТО.
Дяка вам, шановні. Дяка усім Прибалтам, ви одні з кращих та щирих друзів Неньки.
Вірно:
Прибалтика- Балтія, Закавказзя- Південний Кавказ, ну а Малороссія- звісно, все буде Україна ! 😂
https://www.youtube.com/watch?v=rsIM_q2UbeQ
Балтійським державам не пощастило 1944-го, але вони дочекалися свободи, і вступили до NATO. Україна також обов'язково переможе!
німці слухали меркельшу
малі держави тримали мало озброєнь
от так і вийшло
Ви маєте законне право на гасло для своєї держави та народу:
"Маленькі за територією, Великі за духом"
А естонки - ще більше