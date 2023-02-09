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Якби в Естонії були винищувачі, ми всі віддали б Україні, - прем’єрка Каллас

каллас

На думку прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, питання можливої передачі винищувачів мають вирішувати ті країни, які їх мають.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це питання до тих, хто має винищувачі. Естонія не має винищувачів, інакше ми б віддали все, що ми маємо. Тому це питання до інших демократичних країн" - заявила Каллас, відповідаючи на питання щодо можливої передачі винищувачів Україні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем’єрка Естонії Каллас плела маскувальні сітки для ЗСУ: "Кожен може допомогти Україні перемогти". ВІДЕО+ФОТО

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Топ коментарі
+35
Оце і є справжні друзі і союзники.
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09.02.2023 11:24
+23
естонці чесно кажучи вражають...кремінь
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09.02.2023 11:31
+19
Подумати тільки, Естонія!!!! Там тієї країни, сірничинка і ще ї з усіх боків межує з підарашкою, а як себе веде у відношенні до України!
Дяка вам, шановні. Дяка усім Прибалтам, ви одні з кращих та щирих друзів Неньки.
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09.02.2023 11:26
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Оце і є справжні друзі і союзники.
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09.02.2023 11:24 Відповісти
стає все більш актуальним військово-політичне об'єднання в Центральній Європі:

"Річ Посполита - Respublika"
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09.02.2023 12:36 Відповісти
із залученням "англічанка-гадіт" звісно 😂

цей термін ще чи не з часів Івана Грозного, коли англійські купці почали руссофобити кацапських
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09.02.2023 12:39 Відповісти
Ідіот, іди лікуйся. Ніхто з країн Балтії, ні польща не вийдуть із ЄС і НАТО заради твого сраного союзу.
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09.02.2023 13:07 Відповісти
А хіба участь у НАТО та ЄС накладає зобов'язання не створювати инші об'єднання?
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09.02.2023 13:36 Відповісти
Ото ж бо!
Я пропоную державний "клюб по інтересам" всередині ЄС та НАТО усіх любителів "окончательного решения русского вопроса" 😂
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09.02.2023 14:55 Відповісти
Балто-чорноморська смуга, по суті, Велике Князівство Литовське + Латвія,
Естонія. Україна de jure має право на відновлення ядерного статусу, а економіки всіх цих країн могли б допомогти. Утім, всі вони, окрім України, сидять під парасолькою НАТО.
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09.02.2023 15:39 Відповісти
респект і уважуха
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09.02.2023 11:26 Відповісти
Чем ближе к войне - тем яснее осознание необходимости в оружии. Всегда так было.
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09.02.2023 11:26 Відповісти
Подумати тільки, Естонія!!!! Там тієї країни, сірничинка і ще ї з усіх боків межує з підарашкою, а як себе веде у відношенні до України!
Дяка вам, шановні. Дяка усім Прибалтам, ви одні з кращих та щирих друзів Неньки.
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09.02.2023 11:26 Відповісти
Ви у всьому праві, тільки, будь ласка, не вживайте Прибалтика чи Закавказзя. Ці географічні назви москальські, вони показують положення регіонів по відношенню до рашки, що було цілком логічно при імперії, бо "вся совєцькая зємля начінаєтся с крємля".
Вірно:
Прибалтика - Балтія,
Закавказзя - Південний Кавказ, ну а

Малороссія - звісно, все буде Україна ! 😂
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09.02.2023 12:30 Відповісти
естонці чесно кажучи вражають...кремінь
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09.02.2023 11:31 Відповісти
Фільм, звісно, з багатьма помилками, але все-одно, сцену битви можна передивлятися:

https://www.youtube.com/watch?v=rsIM_q2UbeQ

Балтійським державам не пощастило 1944-го, але вони дочекалися свободи, і вступили до NATO. Україна також обов'язково переможе!
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09.02.2023 11:57 Відповісти
Щиро дякуємо за вашу підтримку та допомогу.
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09.02.2023 11:31 Відповісти
З захопленням і неймовірно великою повагою до керівництва Естонії її народу відноситься народ України. Невелика за розміром але велика за демократичними принципами, відношенням до свободи і справедливості, гідності. Честь і подяка.
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09.02.2023 11:34 Відповісти
дякую за як би
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09.02.2023 11:36 Відповісти
Як так вийшло, що в країнах НАТО майже немає озброєнь? А ті що є, або в дуже плачевному вигляді, або їх вистачає на 100 пострілів, як це було з САУ.
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09.02.2023 11:37 Відповісти
важливість озброєнь розуміли хіба що поляки.
німці слухали меркельшу
малі держави тримали мало озброєнь
от так і вийшло
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09.02.2023 11:42 Відповісти
Балти після повного виведення СА, на відміну від України, були абсолютно без будь якого озброєння, але створили власні армії з нуля! як за рахунок західної допомоги старим озброєнням, яке вони зараз передають нам, так і закупівлею ************* зброї, наприклад бригада бронетанкова "Залізний вовк" в Литві
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09.02.2023 12:45 Відповісти
На першому параді Сил Оборони після відновлення незалежності Естонії чоловіки були озброєні гумовими палицями, тільки у прапороносців були автомати. Зброї просто не було. Так само як нині Україні, ніхто не хотів їх нам давати, навіть за гроші - дика Східна Європа... Сили Оборони будувалися буквально з нуля, з нічого, і лише для захисту проти єдиного Старого Ворога (ТМ) - Росії. Сьогодні з тим самим ворогом воюють в Україні. Значить там місце і нашій зброї.
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09.02.2023 16:14 Відповісти
Значит, надо брать.
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09.02.2023 11:40 Відповісти
Так у чому проблема? Будуть! Якщо хтось там, шольцюючи побоюється надвати нам безпосередньо винищувачі, то нехай продасть їх Естонії, вмивши руки, і ці літаки на Україні не заставлять себе чекати
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09.02.2023 11:45 Відповісти
Зате в Естонії є велике серце. І Естонія віддала його Україні.
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09.02.2023 12:08 Відповісти
Дякуємо, дорогі естонці!
Ви маєте законне право на гасло для своєї держави та народу:
"Маленькі за територією, Великі за духом"
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09.02.2023 12:33 Відповісти
Естонці вражають великодушністю та мужністю

А естонки - ще більше
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09.02.2023 12:46 Відповісти
РЕСПЕКТ И ОГРОМНОЕ СПАСИБО СТРАНАМ БАЛТИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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09.02.2023 12:59 Відповісти
🇺🇦🇪🇪💪
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09.02.2023 13:08 Відповісти
Щира подяка країнам Балтії, її керівництву і народу за таку важливу для українців підтримку і зброєю, і словом. РЕСПЕКТ ВАМ, ДРУЗІ!
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09.02.2023 13:36 Відповісти
коли хтось з москалів мені починає казати про браццкій нарот перебиваю та кажу - В УКРАЇНИ НЕМАЄ БРАТІВ. ПРОТЕ, Є СЕСТРИ - ПОЛЬЩА, ЛИТВА, ЛАТВІЯ ТА ЕСТОНІЯ.
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09.02.2023 13:58 Відповісти
В 90-х роках одному громадянину Латвії я висловлював своє захоплення тим, як вони здорово, по-державницьки керують в своїй країні. А він каже, що непогано, але ми в цьому плані беремо приклад з естонців.
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09.02.2023 17:08 Відповісти
СЛАВА ЭСТОНИИ!РЕСПЕКТ ВАМ!
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09.02.2023 17:30 Відповісти
перед Эстонией надо стать на колени. Мы в неоплатном долгу.
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09.02.2023 23:40 Відповісти
 
 