Якби в Естонії були винищувачі, ми всі віддали б Україні, - прем’єрка Каллас

На думку прем’єр-міністра Естонії Каї Каллас, питання можливої передачі винищувачів мають вирішувати ті країни, які їх мають.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Це питання до тих, хто має винищувачі. Естонія не має винищувачів, інакше ми б віддали все, що ми маємо. Тому це питання до інших демократичних країн" - заявила Каллас, відповідаючи на питання щодо можливої передачі винищувачів Україні.

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