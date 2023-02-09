Росія тримає у Чорному морі 1 корабель, ракетоносіїв немає, - ВМС. ІНФОГРАФІКА
Станом на 9 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель. Носіїв крилатих ракет "Калібр" знову немає.
Про це свідчать дані ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 09.02.2023:
- в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;
- в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети;
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснило 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.
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Senas Katinas 9494c432
показати весь коментар09.02.2023 11:42 Відповісти Мені подобається 0
Ned Stark
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5 копійок
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Onufri Zagloba
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