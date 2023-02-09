Росія тримає у Чорному морі 1 корабель, ракетоносіїв немає, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Станом на 9 лютого в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один російський корабель. Носіїв крилатих ракет "Калібр" знову немає.

Про це свідчать дані ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 09.02.2023:

в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 1 ворожий корабель;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети;

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснило 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.

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