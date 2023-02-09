"Слузі народу" Нагорняку повідомлено про підозру в недекларуванні автомобіля Lexus вартістю майже 1,9 млн грн
Нардепу "Слуги народу" Сергію Нагорняку повідомлено про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04.12.2020). Оскільки місцеперебування нардепа не встановлене, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Слідство встановило, що народний обранець не задекларував автівку – Lexus 2020 року випуску, який хоч і належав його батькові, але від моменту її купівлі ним користувався нардеп разом із дружиною. Вартість автівки становить майже 1,9 млн грн.
Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали на підставі висновку НАЗК", - йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, йдеться про нардепа "Слуги народу" Сергія Нагорняка.
У січні 2021 року журналісти "Слідство. Інфо" опублікували розслідування. У ньому йшлося про те, що батько народного депутата, голови підкомітету з питань енергоефективності Сергія Нагорняка придбав Лексус ES 350 2020 року випуску. Середня вартість такого авто - $50 000. 69-річний пенсіонер, який став власником новенького Лексусу, мешкає у селищі на Житомирщині.
Будь ласка, зачекайте...
Ще раз до історії, яку роздувають зелені медіахвойди про те, як Артур Герасимов ніби "відмовився" отримувати повідомлення про підозру в явно фейковому звинуваченні. Я про це вчора доволі детально написав тут. А зараз порівняйте з лише парою представників влади. Тільки за короткий період часу та за вельми вибірковим списком. Бо всього таких подій у слуг та їх приспішників у багато разів більше. І про ці реально злочинні ухиляння НАБУ та САП лише тихенько надсилають листа Стефанчуку, а проти Герасимова влаштовують абсолютно безпідставне шоу.
1. Почнемо з Герасимова. Його на 13 лютого запросили в НАБУ до слідчого й він підтвердив, що прийде. Натомість, слідчі НАБУ на замовлення свого нового друга Єрмака влаштували шоу на камери з ніби дочасним оголошенням про підозру прямо на вулиці, знаючи, що до години часу стояти, слухати й перевіряти документи прямо біля авто на дорозі не реально. Тим більше, існує чітко виписана процедура оголошення підозри народному депутату самим генпрокурором або за його дорученням уповноваженою особою. Цього не виконали, до 13 лютого не чекали, влаштували водевіль.
2. Консільєрі мафії... ой касир слуг Зеленського та координатор відкатів з великого крадівництва та роздачі пакетів слугам Трухін. На засідання суду в своїй справі 30 січня не з'явився, втік за кордон. За наказом Зеленського Стефанчук саме на цю дату виписав йому відрядження в Литву (для підвищення обороноздатності України!), де він не був помічений.
3. Професійний шахрай та автор фінансових пірамід в Україні та московії Юрій Камельчук мав з'явитися на судове засідання 12 січня. Втік до Давосу, куди його поспіхом відкомандирував уже віце-спікер Корнієнко.
4. Один з лідерів олігархічної групи "Довіра" (союзники слуг) Сергій Шахов також має звинувачення, але систематично не з'являється на судові засідання під приводом лікування за кордоном. Але зміг перервати лікування для офіційного відрядження до Естонії, в якому йому не відмовив спікер, однак, не знайшов змоги прибути на суд до Києва. Від жовтня лише пару днів перебував в Україні.
5. Михайло Волинець з фракції "Батьківщина" (лідерка баб-Юля постійно напрошується в коаліцію) двічі не з'явився в суд. Дивним чином саме на дні судових засідань спікер підписував йому відрядження до Швейцарії.
Як кажуть: відчуйте різницю... До речі, корупційні епізоди або й явні злочини проглядаються в усіх слуг Зеленського. Ні в Порошенка, ні в Герасимоа, ні в будь-кого з інших членів фракції ЄС таких дій не виявлено. На жаль, наша наївна віра, що НАБУ зуміла зберегти при цій владі незалежність, не справджується. Так, залежні не від Татарова. А від Єрмака, що - краще?
Подоляківські боти й провладні медіа ніби з ланцюга зірвалися, коли появилася новина, що Артуру Герасимову з Євросолідарності вручали підозру від НАБУ у справі про "недостовірне декларуваня", а він її не отримав, закрив дверцята машини й поїхав. Навіть, коли потім він детально все пояснив декому з журналістів, частина (та ж єрмаківська Укрправда) подали роз'яснення у викривленому світлі.
Герасимов сам про все ще напише більш детально, але треба дещо сказати зараз, бо всю історію почали крутити саме тепер, щоб відвести увагу від цілої лавини реальних корупційних скандалів у владі, а особливо від улюбленця наших вибіркових "антикорупціонерів та активістів" Рєзнікова. Бо справу проти Герасимова пережовують уже понад місяць, а шоу влаштували саме зараз. Тому по пунктах про те, що знаю в деталях:
1. Матеріальна частина. Справа фальсифікована. Так, у родини Герасимових дійсно була квартира в Іспанії, придбана в 2013 році в період роботи в бізнесі ще до того, як став нардепом. Вартість цього помешкання, якщо не помиляюся, десь до 190 тисяч євро - в Європі це не значна нерухомість, а доволі скромне помешкання - там такі ціни, тому про розкіш не йдеться. Легальні й оподатковані кошти на придбання помешкання у Герасимова на той час були, на відміну від родини Зеленських, які свою нерухомість скуповували за приховані від оподаткування офшорні гроші.
2. Правова частина. Таке майно треба декларувати, якщо воно належить декларанту чи пов'язаним з ним особам, що ведуть спільне господарство з особою. Квартиру Герасимов ще тоді купив для своїх батьків, які живуть від нього окремо й не перебувають на його утриманні. Зроблено це було і до приходу Герасимова у парламент, і до появи законодавства про е-декларації. На початок дії цих двох чинників квартира Герасимову не належала, на нього не реєструвалася, а на батьків вона була записана також ще до введення жорстких норм про декларування, тому не підлягає внесенню в його декларацію.
Якщо в когось є сумніви, то запитайте, а чому пан Зеленський не заніс у власну декларацію десятки помешкань у елітних новобудовах Києва, які оформлені на його батьків для здачі в оренду або перепродажу. Я про це колись публікував розслідування. Правильно зробив, що не вніс- бо не мусив. Точнісінько так само, як і Герасимов не мав декларувати це одне житло своїх батьків.
3. Процедурна частина. З політичних причин (про них наступний пункт) НАБУ дуже хотіло роздути якусь гучну історію навколо когось, хто буде на слуху. Щодо ряду корупціонерів-слуг, які переховуються від суду й слідства, вони ризикнули хіба тихенько листи Стефанчуку написати, а тут вибрали об'єкт, який не має судової перспективи, але обійдеться їм безболісно.
От лише шоу вийшло надто штучним. Річ у тому, що оголошення підозри відрізняється від, скажімо, вручення повістки, яке триває до хвилини часу. Це серйозна процесуальна дія, яка потребує часу й умов. Та ж не оголошують підозру на вулиці біля автомобіля! Ви бачили всю паку документів у працівниці, які вона мала представити Герасимову й детально пояснити всі правові дії й наслідки. Ви це собі уявляєте в таких умовах?! Для цього викликають людину повісткою до правоохоронного органу, при неявці може відбутися привід. Класична ситуація - в кабінеті прокурора це виконується упродовж пари десятків хвилин при відсутності адвоката й згоді підозрюваного з усім сказаним, або за годину-дві, коли адвокат перевіряє правильність оформлення документів. Або ж узгоджують вручення за місцем праці чи проживання, хоча я не впевнений, що це законно.
Ловлять і щось тикають в автівку - ще раз - це лише повістки, а не повідомлення про підозру. Також пояснення Герасимова, що слідчі НАБУ, які вже з ним спілкувалися, мають усі його координати й ні разу не мали досвіду його уникання щодо процесуальних дій, а тому моли його викликати в законний спосіб, пішли на вітер. Тут же він пояснив, що на вулиці здійснювати важливий правочин не буде ще й тому, що їде (і представники НАБУ це знали) на засідання парламенту за участі Зеленського. Але цього разу готували сюжет для телебачення, а не правовий акт.
Єффективність цих органів вражає.. ))))
Как и четыре предыдущих....
можно конечно запустить пару честньіх "бельіх ворон" в раду, чисто на поржать и для отмазки перед насєлєніем, а потом они или сами уйдут от омерзения, или станут "своими" , или их уйдут по-тихому.
Голова Сумської обласної організації партії «Слуга Народу», Народний депутат Михайло Ананченко організував схему незаконного виїзду українських чоловіків закордон, про це заявив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник.
За словами одного з керівників НАЗК і першого директора НАБУ М. Ананченко звернувся до Сумської ОВА з проханням надати дозвіл на виїзд двом особам, нібито, для доставки гуманітарної допомоги. Але надалі ці дві особи ввезли чотири автомобілі для власних потреб, на одному з яких їздить і сам народний депутат. За цією схемою закордон вже переправлено десятки українських чоловіків платоспроможного статусу та, під виглядом гуманітарного вантажу, ввезено автомобілі, генератори, старлінки, тощо, які потім продавалися через мережу магазинів. Вони майже всі такі...