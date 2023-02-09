"Слузі народу" Нагорняку повідомлено про підозру в недекларуванні автомобіля Lexus вартістю майже 1,9 млн грн

Нардепу "Слуги народу" Сергію Нагорняку повідомлено про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України № 1074-ІХ від 04.12.2020). Оскільки місцеперебування нардепа не встановлене, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Слідство встановило, що народний обранець не задекларував автівку – Lexus 2020 року випуску, який хоч і належав його батькові, але від моменту її купівлі ним користувався нардеп разом із дружиною. Вартість автівки становить майже 1,9 млн грн.

Розслідування цих фактів НАБУ і САП розпочали на підставі висновку НАЗК", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про нардепа "Слуги народу" Сергія Нагорняка.

У січні 2021 року журналісти "Слідство. Інфо" опублікували розслідування. У ньому йшлося про те, що батько народного депутата, голови підкомітету з питань енергоефективності Сергія Нагорняка придбав Лексус ES 350 2020 року випуску. Середня вартість такого авто - $50 000. 69-річний пенсіонер, який став власником новенького Лексусу, мешкає у селищі на Житомирщині.

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