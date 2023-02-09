Росія втратила до половини свого танкового парку: щонайменше 1000 знищено, 544 - захоплено, - Oryx
Російська армія від початку повномасштабної війни проти України втратила щонайменше 1000 танків. Така кількість може становити половину всіх боєздатних машин, які мала Москва до початку вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє CNN.
Згідно з даними моніторингової групи Oryx, яка збирає візуальні докази втрат військової техніки в Україні, кількість втрачених танків РФ у поєднанні із захопленими чи покинутими становить щонайменше тисячу одиниць.
Зазначається, що 544 російські танки захоплено українськими військами, 79 пошкоджено і 65 кинуто. Дані не включають втрати, які Oryx не може підтвердити візуально.
За словами Якуба Яновського, військового аналітика моніторингової групи, фактичні втрати РФ можуть становити приблизно 2000 танків.
"Росія розпочала війну, маючи приблизно 3000 справних танків… тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину (своїх) придатних для використання танків", - сказав він.
Крім того, за підрахунками Oryx, 500 з лишком танків, захоплених Україною, повністю покривають танкові втрати ЗСУ - близько 459 одиниць.
Будь ласка, зачекайте...
Как это, а это что: "Общие боевые потери РФ - 3255 танков.." Не может быть ошибка в три раза..
3255 - це 200+300
Іншого пояснення не бачу)
... чи може хтось пи*дить
"1000 - це 200+300"..
А где я так думаю, что всю технику снимают и выкладывают в интернете, покажите..
тому, не дивно, що цифри орикса не співпадають з МО
Про це на умовах анонімності розповів один із українських чиновників, пише https://foreignpolicy.com/2023/02/08/ukraine-russia-counteroffensive-abrams-tanks-putin-war/ Foreign Policy .
Демарші російських військовослужбовців стали відбуватися все частіше --(1231 полк)Татарстан....1479 полк Іркутська обл.Земляки російського міністра оборони Шойгу з Туви заявили про знущання від"лднеерівців"
І справа не стільки у зброї і мобіках , як у їхній - економіці , яку санкції хоч і поступово , але таки - знищують . ! А рухне кацапська економіка - війна зразу ж і закінчиться .
х.йня з 2% світового ВВП , не може конкурувати з альянсом країн , які тримають аж половину ВВП планети ,, це - аксіома . .
содержанияв которых они находятся. Раззвезделись, что нет матрасов - им дали матрасы, и все, они готовы ехать подыхать. Забурогозили, что нет обуви, им привезли связку кирзачей - они заткнулись. Тувинскую мразь вывел с ближнего тыла шайга - ему надо личную армию создавать, бо кто знает, каконо обернется все. У кадырки есть, у пригожего есть, пора и себе.
Так что не будет там бунтов, не надо ждать.
3400 танків;
8000+ бронемашин;
3500+ артсистем;
Причому то були новенькі, чистеньки, з повним БК і останніми модернізаціями танки, бронемашини та артсистеми.
Зараз більшість того, що залишилась з первинної техніки - ремонтована-переремонтована, розбовтана тощо техніка.
І нагадую, що до літа 2022 року в ЗСУ НЕ було арти 155мм, НЕ було Хаймарсів, НЕ було AGM-88 HARM, не було сотень M133, Крабів, Паладинів, MRAP тощо.
Тож, велкам до пекла, засрашинці. Буде важко. Але не важче за 24 лютого 2022 чи 25 березня 2022...
Що це як не абсурд!
Неуважно прочитав.
Якщо хтось не пам'ятає, хто це: це ті тварюки, які лізли на Бровари. І 2 БТГр з яких роздовбали на підступах до Броварів звичайні піхотні батальйони ЗСУ.
Так от - нічого про цих тварюк не було чутно 10 месяців... От вам і швидкість "відновлення" танкових частин засрашки. І ще невідомо, що їм надали замість новеньких машин, на яких вони перлися до Броварів і які покидали тікаючи звідти...
До речі, дуже добре показує якраз занепад совкової промисловості та найдійності систем, що вироблялися в пізньому совку.
Піднімати "зі зберіганн" тисячі танків Т80 чи Т72 значно важче, ніж танки Т62.
А Т72Б, про які йдеться - це просто танки з "третіх батальйонів" полків. Якщо хтось не знає - останні 15 років засрашка для власної армії фактично НЕ виробляла в товарних кількостях танки. Вони займалися модернізацією тих, що вже знаходились у військах. І розподіл йшов так: спочатку оснащувався 1й, найкращій батальйон полка, потім, частково, 2й батальйон. А 3й батальйон вже "по залишковому принципу". І от якраз влітку засрашка почала вигрібати техніку з третіх батальйонів - оці самі танки Т72Б. Причому особливість модернізації така, що Т72Б3 неможливо отримати з танку Т72 "зі зберіганн". Там якийс технологічний ланцюг обов'язковий. Саме тому вони почали масово брати з баз Т-62, бо Т72Б тупо скінчилися в танкових полках, а модернізувати коробки Т72 до Т72Б - вони технологічно не в змозі - ну не розраховували навіть у наймаловірогідніших кошмарах вони, що за рік боїв втратять 3000 танків...
особового складу ‒ близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3255 (+2) од, повідомляє МО України, що за 1000 танків у статті?
Полный обсерон...по полному тарифу ..👽☠️💀🦍👺👹 Обезьяны позорные...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛🔱
Ці 1000 знищених танків це ті, які були зафіксовані на фото чи відео, а є ще ті які залишилися на окупованій території, накрила арта чи химери на складах, утопив п'яний танкіст і т.д.
ділите втрати ворога на цю цифру і взнаєте що реальні втрати москалів - 50 тисяч убитих і 150 тисяч поранених.
наші втрати - 25 тисяч убитих і 75 тисяч поранених.
ми захопили 544 танка, ворог захопив 142 наших танки.
загальне співвідношення втрат по техніці - один до трьох, по живій силі - один до двох(якщо не придивлятися до окремішних операцій).
чому наші брешуть? тому що війна. на війні правда це перша жертва. брешуть усі.
Генштаб ЗСУ тобі бреше, коли каже про 135'000 знищених окупантів та 3200 танків?
Тобто, ти не віриш Генштабу ЗСУ?
Тобто ти більше віриш якомусь Оріксу, який просто не враховує того, що не попало на фото-відео?
Чи може ти більше віриш Канашенкову, який каже "та втрати засрашки маленькі, всього 15 тисяч".
Обережніше, Сашко, з такими висловами, а головне - думками. Бо не зчуєшся і вголос, в людному місці таке скажеш - мол, "мені бреше Генштаб ЗСУ, не вірю я Генштабу ЗСУ та Залужному". Ну і отримаєш в пику. Швидко.
Щонайменше 1000 танків втратила РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - CNN Джерело:
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РФ подготовила для наступления тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей. Источник: https://foreignpolicy.com/2023/02/08/ukraine-russia-counteroffensive-abrams-tanks-putin-war/ Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника на условиях анонимности
Дословно: "Россия начала вооружаться и окапываться для будущего наступления. По оценкам украинских военных, Россия уже имеет 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак".
Детали: По оценкам украинских официальных лиц, численность российских войск в Украине превысила 300 000 человек.
Але в легендаріумі засрашки - це славетна перемога "савецкава оружія". Просто тому, що німці за ніч відремонтували свої машини, перестріляли всіх совків, підірвали всі совкові машини і просто поїхали собі - в рамках планового відступу, бо гітлер перетрухав висадки Союзників на Сицілії і вирішив згорнути наступ на Курськ якраз напередодні "бою під Прохорівкою".
544 захопили, а 1000 знищили. Дивне співвідношення. Потім пишуть " а фактичні втрати рф 2000". Це не аналітичний підхід, це пальцем в небо.
Фактичні встрати засрашки - в зведеннях Генштабу. А кто не вірить, що ЗСУ роздовбали тим чи іншим чином 3200 танків загарбника - той нехай відповість, чому загарбник масово почав направляти на фронт танки Т-62. Але спочатку нехай задумається - з якого це дива він взагалі в своїй довбешці сформував думку "я не вірю Генштабу ЗСУ"...
Якісь довбні щось десь верзуть про "1000" або "2000".
1. Задумася - з якого дива ти взагалі не віршиш твердженням Генштабу ЗСУ.
2. Собака під забором лає і хтось чує в цьому "все брехня, лише 100 танків, і ті самі поламалися, а втрат взагалі немає".
Как-то не вяжется информация на одном и том же сайте...
Всі інші цифри - походять з хворої фантазії різних довбнів. В кращому випадку - з зібраного фото-відео-масиву, як у Oryx.
Вам варту задуматися над селекцією джерел інформації і не ставити на один шабель Генштаб ЗСУ та якихось клоунів з видуманими цифрами.
Куда бы не совали свои рыла кремляди после 2й мировой- везде одна и та же картина и тот же почерк - прущие колоны танков, уверенные в своей несокрушимой мощи.
Что Будапешт в 1956-м. Что Прага в 1968-м.
В Афганистан тоже вломились танками, хотя потом даже самый тупой советский генерал убедился что там им не место.
1я чеченская - те же колонны танков. Привет славному городу-герою Грозному и паше грачеву с его бравым парашютно-десантным полком.
2я чеченская показала что от 1й русня выучила немного. Колоны танков как перлись напролом так уперлись в Грозный, с его вторым штурмом.
Грузия 2008 - те же колонны танков. Были бы у грузин нлавы и джавелины, от Рокского тоннеля до Цхинвали было бы сплошь кладбище танков. Грузинам военная западная поддержка в масштабах Украины только снилась.
И вот Украина. Сперва 2014-й, потом 2022-й. Те же колонны танков и бронетехники, слабо или вообще не прикрытые ничем и никак. Под Харьковом в начале войны одна колонна растянулась на 60 км! Жги не хочу.
Фактически за почти 80 лет, в сухопутной доктрине, минобороны и генштаб в кремле так и остались на уровне начала 2й мировой. Грех этим не воспользоваться.