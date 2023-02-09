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росія (63552) танк (2003) техніка (1780)

Росія втратила до половини свого танкового парку: щонайменше 1000 знищено, 544 - захоплено, - Oryx

танк,рф

Російська армія від початку повномасштабної війни проти України втратила щонайменше 1000 танків. Така кількість може становити половину всіх боєздатних машин, які мала Москва до початку вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє CNN.

Згідно з даними моніторингової групи Oryx, яка збирає візуальні докази втрат військової техніки в Україні, кількість втрачених танків РФ у поєднанні із захопленими чи покинутими становить щонайменше тисячу одиниць.

Зазначається, що 544 російські танки захоплено українськими військами, 79 пошкоджено і 65 кинуто. Дані не включають втрати, які Oryx не може підтвердити візуально.

За словами Якуба Яновського, військового аналітика моніторингової групи, фактичні втрати РФ можуть становити приблизно 2000 танків.

"Росія розпочала війну, маючи приблизно 3000 справних танків… тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину (своїх) придатних для використання танків", - сказав він.

Крім того, за підрахунками Oryx, 500 з лишком танків, захоплених Україною, повністю покривають танкові втрати ЗСУ - близько 459 одиниць.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці затрофеїли ворожий танк Т-62, розроблений у середині ХХ століття: "Друга армія світу... Голодранці, бл#дь". ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
Уничтожение танка не равно уничтожение єкипажа.
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09.02.2023 12:09
+11
кремлівська влада " увійшла в штопор " ,, вона розвалиться в будь якому випадку . Це вже невідворотньо , питання лише в часі . Вона ще пручається і вдає - олімпійський спокій , але , як казав О Бендер - льод тронулся . !! Емоції кацапських політиків і пропагандонів , під час їхніх виступів у ЗМІ , зростаючої паніки в кремлі вже приховати не можуть . .
І справа не стільки у зброї і мобіках , як у їхній - економіці , яку санкції хоч і поступово , але таки - знищують . ! А рухне кацапська економіка - війна зразу ж і закінчиться .
х.йня з 2% світового ВВП , не може конкурувати з альянсом країн , які тримають аж половину ВВП планети ,, це - аксіома . .
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09.02.2023 13:24
+10
У товариша брат дружини живе у Білорусі Лікар Якось до них за меддопомогою звернувся російський офіцер У розмові сказав, що знаменита "бурятська" бригада вже третій раз переформовується та переозброюється Перший склад бригади воював на останніх моделях Т-80 та Т-72 Потім їх вибили Бригаду відправили на переформування Дали танки Т-72 більш ранньої моделі Через кілька місяців і їх "випалили" На третій раз особовий склад поповнили "чмобіками" та садять на Т-62
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09.02.2023 12:01
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У них этого металлолома ещё много . И мяса тоже .
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09.02.2023 11:47 Відповісти
Так, в них металобрухту ще багато, але вже не т-90, т-80 і т-72, а т-62, т-55 і навіть т-34. А це як кажуть в Одесі, велика різниця. Якщо дійсно прикинути, що кацапи знищили 450 наших машин, то по 3 людини, це величезена цифра вбитих.
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09.02.2023 12:04 Відповісти
Уничтожение танка не равно уничтожение єкипажа.
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09.02.2023 12:09 Відповісти
Якось знаю, сам служив танкістом. Правда в мирний час.
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09.02.2023 13:19 Відповісти
Ты просто под Харьковом не видел колоны по 50 - 60 бмп и танков ,некоторые ,особенно первые и последние ,после джавелин. Так там экипаж ,можно в спичечную коробку собрать.
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10.02.2023 00:04 Відповісти
"По меньшей мере 1000 танков потеряли РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.."
Как это, а это что: "Общие боевые потери РФ - 3255 танков.." Не может быть ошибка в три раза..
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09.02.2023 12:08 Відповісти
1000 - це 200
3255 - це 200+300
Іншого пояснення не бачу)
... чи може хтось пи*дить
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09.02.2023 12:19 Відповісти
Это более-менее похоже на правду, но всё-равно думаю, что они там считали так:
"1000 - це 200+300"..
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09.02.2023 14:31 Відповісти
Нельзя ориентироваться на любые цифры, как полностью достоверные. И я бы вообще не складывал и вычитал. Орикс работает только по фото-видео свидетельствам. Нет фото, нет единицы у Орикса.
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09.02.2023 17:35 Відповісти
... чи може хтось пи*дить)))
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09.02.2023 17:20 Відповісти
у статті помилка! на сайті Орикса написано, що расєйська буха салдатня втратила візуально підтверджені - 1688 танки! з яких ЗНИЩЕНО, щонайменьше 1000!!! инші зламані, покинуті, захопленні!
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09.02.2023 21:30 Відповісти
Трохи не так. Справа в тому, що 1000 це повністю знищені танки і ця цифра є даними моніторингової групи Oryx, яка веде дуже обережний підрахунок, тобто одержали матеріальне підтвердження. Тобто група Oryx враховує тільки ті знищені танки, які конкретно потрапили в поле зору їх співробітників. Ті танки, які були знищені за інформацією інших джерел, вони не враховують.
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09.02.2023 23:36 Відповісти
Внимательно читайте текст: "Дані не включають втрати, які Oryx не може підтвердити візуально ". После войньіі будут все данньіе. Если танк вьігорел полностью или уничтожен на територии врага в нескольких десятков км от фронта, то кто сматается и сделлает фотофиксациию? Oryx? ЗСУ не будет етого делать, разве-что, после освобождения тех земель произойдёт видеофиксация. Просите Z-военкоров, что-бьі отчитьівалиссь об уничтоженной москальской техникке.
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09.02.2023 12:22 Відповісти
Oryx считает только визуальные подтверждения. То есть, когда сбитый танк сняли на фото или видео и выложили в интернете. Вы думаете, что всю технику снимают и выкладывают в интернете, серьёзно?)
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09.02.2023 12:30 Відповісти
"Вы думаете, что всю технику снимают и выкладывают в интернете, серьёзно?)"
А где я так думаю, что всю технику снимают и выкладывают в интернете, покажите..
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09.02.2023 14:32 Відповісти
Вы удивляетесь, что данные Генштаб не совпадают с данными Орикс. Значит вы считаете, что генштаб врет. И вам в голову не приходит, что Орикс считает не все танки, а только с фото видеофиксацией.
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09.02.2023 19:44 Відповісти
зʼїздіть на київщину - тут є місця, де лишили кацапські танчики чи то заради розваги, чи щоб показати туристам... є такі екземпляри, де лишилася нижня права частина з двома катками, інше випарувалося!
тому, не дивно, що цифри орикса не співпадають з МО
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09.02.2023 21:22 Відповісти
На войне, как и на рыбалке, врут все.
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09.02.2023 13:02 Відповісти
что ты тут забыл, набутылочник?
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09.02.2023 23:22 Відповісти
н...й
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10.02.2023 08:44 Відповісти
Це візуально підтверджені витрати фото чи відео доказом. А скільки ще знищених танків русні лежать по посадкам, накрила арта, знищено в Маріуполі ми можемо тільки догадуватися 🤔
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09.02.2023 13:39 Відповісти
Втрати 1000, з них половина захоплено ВСУ? Не логічно.
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09.02.2023 13:47 Відповісти
Кількість металлолому засрашки рахують по іржавим коробочкам, які в них кілометровими рядами стоять на "базах зберігання". Але зберігання в країнах НАТО і "зберігання" в засрашці - це дві великі різниці. США, наприклад, реально здатне, при потребі, за півроку викатити 5000 Абрамсів зі зберігання. В них регулярно обслуговується двигун і всі розхідники, а також приціли/електроника - в порядку. Засрашка не здатна навіть за 5 років "підняти зі зберігання" 5000 танків. Зрозумійте - в засрашки НЕМАЄ зараз фактично виробництва танків Т72Б3, які вони називають "новими" - в них була тільки МОДЕРНІЗАЦІЯ. Причому ТІЛЬКИ з танків Т72Б. І модернізували НЕ зняті зі зберігання, а ті, що знаходились у військах, тобто фактично справні!
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09.02.2023 23:21 Відповісти
Оптимізм захоплених 500 танків, які покривають 450 втрачених омрачає факт усвідомлення, що у цих 450 втрачених танках дуже часто гинули наші Захисники =(
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09.02.2023 11:47 Відповісти
Росія https://charter97.org/ru/news/2023/2/9/535592/ готується до нового наступу на Україну - вона зібрала для цього близько 1800 танків, майже чотири тисячі бронемашин та 2700 артилерійських систем. Нове вторгнення може відбутися протягом найближчих десяти днів.

Про це на умовах анонімності розповів один із українських чиновників, пише https://foreignpolicy.com/2023/02/08/ukraine-russia-counteroffensive-abrams-tanks-putin-war/ Foreign Policy .
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09.02.2023 11:52 Відповісти
понад 300 тисяч російських військовослужбовців, що набагато більше ніж на початку повномасштабного вторгнення.Також окупанти мають у своєму розпорядженні 810 радянських реактивних систем залпового вогню, таких як «Град» та «Смерч», 400 винищувачів та 300 гелікоптерів, готових до нової хвилі атак.
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09.02.2023 11:54 Відповісти
"що набагато більше ніж на початку повномасштабного вторгнення" - не "набагато" а в 1,5 рази всього. причому тоді були професійні і елітні підрозділи. а зараз чмобікі
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09.02.2023 23:30 Відповісти
якщо дані нашого ГШ по втратам і більш-менш реальними то московити повинні стянути всі остатки як тільки могли б наскребти. отже це має бути остання спроба повоювати, тому що далі вже буде нічим
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09.02.2023 11:56 Відповісти
по різним данними.)(уйло буде воювати до останнього солдата,інакше влада кремлівська розвалиться,і вважаючи на "глубінний нород" в якого немає ні політичної волі,ні мети то в подальшому ,будуть не протести ,а просто будуть спалахувати бунти.
Демарші російських військовослужбовців стали відбуватися все частіше --(1231 полк)Татарстан....1479 полк Іркутська обл.Земляки російського міністра оборони Шойгу з Туви заявили про знущання від"лднеерівців"
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09.02.2023 12:13 Відповісти
кремлівська влада " увійшла в штопор " ,, вона розвалиться в будь якому випадку . Це вже невідворотньо , питання лише в часі . Вона ще пручається і вдає - олімпійський спокій , але , як казав О Бендер - льод тронулся . !! Емоції кацапських політиків і пропагандонів , під час їхніх виступів у ЗМІ , зростаючої паніки в кремлі вже приховати не можуть . .
І справа не стільки у зброї і мобіках , як у їхній - економіці , яку санкції хоч і поступово , але таки - знищують . ! А рухне кацапська економіка - війна зразу ж і закінчиться .
х.йня з 2% світового ВВП , не може конкурувати з альянсом країн , які тримають аж половину ВВП планети ,, це - аксіома . .
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09.02.2023 13:24 Відповісти
Проблем в том, что демарши этих 3.14дорасов не против войны, а против условий содержания в которых они находятся. Раззвезделись, что нет матрасов - им дали матрасы, и все, они готовы ехать подыхать. Забурогозили, что нет обуви, им привезли связку кирзачей - они заткнулись. Тувинскую мразь вывел с ближнего тыла шайга - ему надо личную армию создавать, бо кто знает, каконо обернется все. У кадырки есть, у пригожего есть, пора и себе.
Так что не будет там бунтов, не надо ждать.
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09.02.2023 23:34 Відповісти
Порівняємо: на 24.02.2022 в засрашки було на озброєнні:
3400 танків;
8000+ бронемашин;
3500+ артсистем;

Причому то були новенькі, чистеньки, з повним БК і останніми модернізаціями танки, бронемашини та артсистеми.

Зараз більшість того, що залишилась з первинної техніки - ремонтована-переремонтована, розбовтана тощо техніка.

І нагадую, що до літа 2022 року в ЗСУ НЕ було арти 155мм, НЕ було Хаймарсів, НЕ було AGM-88 HARM, не було сотень M133, Крабів, Паладинів, MRAP тощо.

Тож, велкам до пекла, засрашинці. Буде важко. Але не важче за 24 лютого 2022 чи 25 березня 2022...
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09.02.2023 23:28 Відповісти
Там ще йдеться про те, що у резерві у них нібито є 4000 танків. Але оскільки вони у занедбаному стані, то знадобиться тривалий час для того, щоб відновити хоча б деяку частину з них. Плюс багато з них використовувалися як донори для тих танків, які беруть участь у війні в Україні. Відповідно, вони вже точно нікуди не поїдуть.
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09.02.2023 11:53 Відповісти
Ящо захоплені 500 рашистсьуих танків перекривають втрати України в танках про які 2 934 танки ти мариш? В нас такої кількості просто не було. Це як 100 знищених хаймарсів від конашенко)))
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09.02.2023 11:59 Відповісти
Такім чином ЗСУ втратили майже 3000 танків з тої майже 1000, що мали до війни. Отримали ще 500 від партнерів (головним чином Польщі та Чехії) і зараз експлуатують десь 1500.
Що це як не абсурд!
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09.02.2023 12:03 Відповісти
Чему удовляться, если еще в марте эти 3.14дорасы уничтожили 36 из имевшихся у Украины 20 Байрактаров?
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09.02.2023 23:36 Відповісти
Поправка: це загальні втрати всієї бронетехніки.

Неуважно прочитав.
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09.02.2023 12:06 Відповісти
Видаляйте комент.
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09.02.2023 12:09 Відповісти
Добре, що видалили. Я теж свій видалив.
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09.02.2023 12:49 Відповісти
Писали, що на фронті знов з'явився танковий полк 90ї танкової дивізії засрашки...

Якщо хтось не пам'ятає, хто це: це ті тварюки, які лізли на Бровари. І 2 БТГр з яких роздовбали на підступах до Броварів звичайні піхотні батальйони ЗСУ.

Так от - нічого про цих тварюк не було чутно 10 месяців... От вам і швидкість "відновлення" танкових частин засрашки. І ще невідомо, що їм надали замість новеньких машин, на яких вони перлися до Броварів і які покидали тікаючи звідти...
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09.02.2023 23:31 Відповісти
Довіряти треба нашому Генеральному штабу де рашисти втратили понад три тисячі танків.
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09.02.2023 11:57 Відповісти
думаю з того числа московити багато відремонтували
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09.02.2023 11:58 Відповісти
нема тобі чим думати
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09.02.2023 23:36 Відповісти
За допомогою західних коштів від нафтодолларів русня виробляє близько 80 нових танків щомісяця, за рік війни це якраз приблизно 1000 танків
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09.02.2023 11:58 Відповісти
brehnya, Kytai ta India kupuut' maije vs'u kacaps'ku naftu
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09.02.2023 12:04 Відповісти
пеши исчо!
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09.02.2023 23:37 Відповісти
У товариша брат дружини живе у Білорусі Лікар Якось до них за меддопомогою звернувся російський офіцер У розмові сказав, що знаменита "бурятська" бригада вже третій раз переформовується та переозброюється Перший склад бригади воював на останніх моделях Т-80 та Т-72 Потім їх вибили Бригаду відправили на переформування Дали танки Т-72 більш ранньої моделі Через кілька місяців і їх "випалили" На третій раз особовий склад поповнили "чмобіками" та садять на Т-62
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09.02.2023 12:01 Відповісти
Хороша еволюція: Т72Б3 -> Т72Б -> Т62М -> Т62.

До речі, дуже добре показує якраз занепад совкової промисловості та найдійності систем, що вироблялися в пізньому совку.

Піднімати "зі зберіганн" тисячі танків Т80 чи Т72 значно важче, ніж танки Т62.

А Т72Б, про які йдеться - це просто танки з "третіх батальйонів" полків. Якщо хтось не знає - останні 15 років засрашка для власної армії фактично НЕ виробляла в товарних кількостях танки. Вони займалися модернізацією тих, що вже знаходились у військах. І розподіл йшов так: спочатку оснащувався 1й, найкращій батальйон полка, потім, частково, 2й батальйон. А 3й батальйон вже "по залишковому принципу". І от якраз влітку засрашка почала вигрібати техніку з третіх батальйонів - оці самі танки Т72Б. Причому особливість модернізації така, що Т72Б3 неможливо отримати з танку Т72 "зі зберіганн". Там якийс технологічний ланцюг обов'язковий. Саме тому вони почали масово брати з баз Т-62, бо Т72Б тупо скінчилися в танкових полках, а модернізувати коробки Т72 до Т72Б - вони технологічно не в змозі - ну не розраховували навіть у наймаловірогідніших кошмарах вони, що за рік боїв втратять 3000 танків...
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09.02.2023 23:42 Відповісти
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 135010 (+910) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3255 (+2) од, повідомляє МО України, що за 1000 танків у статті?
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09.02.2023 12:02 Відповісти
Москальня працює у пресі,ви шо думаєте ці цифри з потолка просто так беруться?Те саме про той наступ,всі кажуть наступ наступ,ніби зараз не наступ.І якийсь непонятний чиновник розказує про тисячі техніки ніби він спутником керує і сам рахує.ІПСО кацапні ніхто не відміняв,
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09.02.2023 12:34 Відповісти
Oryx, це організація, яка рахує лише візуальні докази. Тобто коли збитий танк зняли на фото чи відео та виклали в інтернеті. Ви думаєте, що всю підбиту техніку знімають та викладають в інтернеті, серйозно?)
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09.02.2023 12:34 Відповісти
Бісять тупі люди , які не читають повністю текст, а потім вимирають тупі коментарі.
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09.02.2023 13:42 Відповісти
Мавзолейные Обезьяны остались по факту без танков на сегодня...,потому и не было Киев за 2 дня...ни Харькова ни Одессы ни Николаева Чернигова Сум и Полтавы...
Полный обсерон...по полному тарифу ..👽☠️💀🦍👺👹 Обезьяны позорные...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 💪✊🔱❤️🖤🔱🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛🔱
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09.02.2023 12:26 Відповісти
На 1 января 2022 года количество танков в рабочем боевом остоянии числилось у путлера 3417...
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09.02.2023 12:35 Відповісти
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09.02.2023 13:01 Відповісти
щось я не розумію-на головній сторінці цензора написано що росія втратила 3200 танків а тут 1000. хто бреше? так може і втрати живої сили завищенні?
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09.02.2023 13:10 Відповісти
Читайте уважно текст, а потім пишіть коментарі.
Ці 1000 знищених танків це ті, які були зафіксовані на фото чи відео, а є ще ті які залишилися на окупованій території, накрила арта чи химери на складах, утопив п'яний танкіст і т.д.
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09.02.2023 13:44 Відповісти
Перебільшуєте. На дупі китайські джинси, в руках китайський гаджет.
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09.02.2023 13:56 Відповісти
американські джинси і гаджети, тільки виготовлені в Кетаї
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09.02.2023 23:39 Відповісти
щоб правильно читати статистику варто використовувати цифру 3.

ділите втрати ворога на цю цифру і взнаєте що реальні втрати москалів - 50 тисяч убитих і 150 тисяч поранених.

наші втрати - 25 тисяч убитих і 75 тисяч поранених.

ми захопили 544 танка, ворог захопив 142 наших танки.

загальне співвідношення втрат по техніці - один до трьох, по живій силі - один до двох(якщо не придивлятися до окремішних операцій).

чому наші брешуть? тому що війна. на війні правда це перша жертва. брешуть усі.
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09.02.2023 14:12 Відповісти
Зрада-зрадонька, так, Сашко?
Генштаб ЗСУ тобі бреше, коли каже про 135'000 знищених окупантів та 3200 танків?
Тобто, ти не віриш Генштабу ЗСУ?
Тобто ти більше віриш якомусь Оріксу, який просто не враховує того, що не попало на фото-відео?
Чи може ти більше віриш Канашенкову, який каже "та втрати засрашки маленькі, всього 15 тисяч".

Обережніше, Сашко, з такими висловами, а головне - думками. Бо не зчуєшся і вголос, в людному місці таке скажеш - мол, "мені бреше Генштаб ЗСУ, не вірю я Генштабу ЗСУ та Залужному". Ну і отримаєш в пику. Швидко.
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10.02.2023 11:24 Відповісти
У них написано 1688 тільки танків з підтвердженням. https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html
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09.02.2023 15:02 Відповісти
Вот такие статейки, как по команде стали появляться, словно грибы после дождя-

Щонайменше 1000 танків втратила РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, - CNN Джерело:
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РФ подготовила для наступления тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей. Источник: https://foreignpolicy.com/2023/02/08/ukraine-russia-counteroffensive-abrams-tanks-putin-war/ Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника на условиях анонимности

Дословно: "Россия начала вооружаться и окапываться для будущего наступления. По оценкам украинских военных, Россия уже имеет 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артиллерийских систем, 810 реактивных систем залпового огня советских времен, таких как "Град" и "Смерч", 400 истребителей и 300 вертолетов, готовых к новой волне атак".

Детали: По оценкам украинских официальных лиц, численность российских войск в Украине превысила 300 000 человек.
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09.02.2023 15:21 Відповісти
Т.е. потери параши преуменьшаются, а наличная техника явно преувеличина.
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09.02.2023 15:24 Відповісти
Такий рахунок має давню історію. В битві під Ковелем у 1944 році ком танкового полку СС після танкового бою звітував про 110 знищених танків. Ком корпусу СС Гілле не повірив і особисто приїхав в полк і нарахував 110 стовпів диму. Німці вже тоді стріляли по танках до повного його займання. В ЧА теж не вірили і заставляли командування вищого рангу обов'язково перевіряти, якщо поле бою залишається за ними. Після закінчення одного із фрагментів Курської битви, комарти однієї армії, генерал, разом із замом та штабістами поїхали "рахувати підбиті танки, щоб подати ранкове зведення. Поїхали о 2 годині ночі і потрапили на відступаючих німецьких танкістів і, ясна річ, полон. Правда, після війни їх залишили в армії. А названі експерти подають інфу тільки по відосиках. Про БМП та БТР і гусеничні транспортери вони не говорять, вірять. Після Балаклійської операції на форумі були рапорти орків по використанню БТТ. А по відосиках видно, що тільки в самому Ізюмі було кинуто дивізіон 152 САУ і на пункті заправки та ремонту 30 шт танків.
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09.02.2023 15:30 Відповісти
Німці реально довго не вірили, що можна настільки пагано воювати бронетехнікою. В бою під Прохорівкою ("курська битва") - на одному полі зійшлися 350 німецьких танків і 850 радянських. Поле бою залишилося за німцями. В сумі совки втратили приблизно 500 танків. Остаточні втрати німців - 4 машини не змогли самотужки поїхати з поля бою.

Але в легендаріумі засрашки - це славетна перемога "савецкава оружія". Просто тому, що німці за ніч відремонтували свої машини, перестріляли всіх совків, підірвали всі совкові машини і просто поїхали собі - в рамках планового відступу, бо гітлер перетрухав висадки Союзників на Сицілії і вирішив згорнути наступ на Курськ якраз напередодні "бою під Прохорівкою".
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10.02.2023 11:31 Відповісти
Горе історики до цього часу твердять про зустрічний танковий бій під Прохорівкою. Такого не було. Позиції німців розділялись протитанковим ровом, який був викопаний раніше. Через нього перейшла тільки танкова рота Рібентропа (сина, а горе історики твердять, що племінника), але при атаці їх не "помітили". А коли вперлись у рів, перенесли удар правіше на 5 км. і знову рів. Нмці і не збирались у Прохорівку. За 1 день бою німці втратили 43 танки, а 5 ТА -270( разом з тими, які "зламались" при марші)
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11.02.2023 11:30 Відповісти
2000 / 350 = менше 6. Москалів на всіх напрямках зупинили втрати менше 6 танків в день? Більше вірю українському генштабу.

544 захопили, а 1000 знищили. Дивне співвідношення. Потім пишуть " а фактичні втрати рф 2000". Це не аналітичний підхід, це пальцем в небо.
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09.02.2023 16:54 Відповісти
Більшість захоплених танків - це ті танки, що були кинуті засрашкою в лютому-березні 2022 року під Києвом, Черниговом, Сумами. І більшість фото-відео захоплених-знищених танків - теж звідти. З літа потік фото-відео-матеріалів дуже скоротився - ЗСУ почало "перетравлювати" та дисциплінувати добровільчі частини та ТРО. І займатися фото-відео-фіксацією багато хто просто перестав.

Фактичні встрати засрашки - в зведеннях Генштабу. А кто не вірить, що ЗСУ роздовбали тим чи іншим чином 3200 танків загарбника - той нехай відповість, чому загарбник масово почав направляти на фронт танки Т-62. Але спочатку нехай задумається - з якого це дива він взагалі в своїй довбешці сформував думку "я не вірю Генштабу ЗСУ"...
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10.02.2023 11:43 Відповісти
Ви не читатель, писатель? А я шо написав? Що генштаб дає достовірно, а в статті навіть по приблизній перевірці туфта, яку видають за оцінку з доказами
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10.02.2023 14:39 Відповісти
Генштаб ЗСУ стверджує - знищено 3250 танків окупанта.

Якісь довбні щось десь верзуть про "1000" або "2000".

1. Задумася - з якого дива ти взагалі не віршиш твердженням Генштабу ЗСУ.
2. Собака під забором лає і хтось чує в цьому "все брехня, лише 100 танків, і ті самі поламалися, а втрат взагалі немає".
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10.02.2023 11:45 Відповісти
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 010 осіб (+910 за добу), 3255 танків, 2244 артсистеми, 6468 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА 10 23023Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 135 010 осіб (+910 за добу), 3255 танків, 2244 артсистеми, 6468 броньованих машин.
Как-то не вяжется информация на одном и том же сайте...
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09.02.2023 22:33 Відповісти
Вы писатель, не читатель?
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09.02.2023 22:38 Відповісти
Про втрати 135 тис. загарбників та 3255 танків сповіщає Генштаб ЗСУ. Який єдиний на планеті має реальну картину на полі бою.

Всі інші цифри - походять з хворої фантазії різних довбнів. В кращому випадку - з зібраного фото-відео-масиву, як у Oryx.

Вам варту задуматися над селекцією джерел інформації і не ставити на один шабель Генштаб ЗСУ та якихось клоунів з видуманими цифрами.
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10.02.2023 11:48 Відповісти
у русни танковый синдром со времен Гудериана и Манштейна. Фрицы раскатали их танками не раз, прописали в их генетическом коде ползание по земле. Они после т.н "победы" стали клепать танки, не могли остановиться. Лишьбынебыловойны.
Куда бы не совали свои рыла кремляди после 2й мировой- везде одна и та же картина и тот же почерк - прущие колоны танков, уверенные в своей несокрушимой мощи.
Что Будапешт в 1956-м. Что Прага в 1968-м.
В Афганистан тоже вломились танками, хотя потом даже самый тупой советский генерал убедился что там им не место.
1я чеченская - те же колонны танков. Привет славному городу-герою Грозному и паше грачеву с его бравым парашютно-десантным полком.
2я чеченская показала что от 1й русня выучила немного. Колоны танков как перлись напролом так уперлись в Грозный, с его вторым штурмом.
Грузия 2008 - те же колонны танков. Были бы у грузин нлавы и джавелины, от Рокского тоннеля до Цхинвали было бы сплошь кладбище танков. Грузинам военная западная поддержка в масштабах Украины только снилась.
И вот Украина. Сперва 2014-й, потом 2022-й. Те же колонны танков и бронетехники, слабо или вообще не прикрытые ничем и никак. Под Харьковом в начале войны одна колонна растянулась на 60 км! Жги не хочу.
Фактически за почти 80 лет, в сухопутной доктрине, минобороны и генштаб в кремле так и остались на уровне начала 2й мировой. Грех этим не воспользоваться.
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09.02.2023 23:00 Відповісти
ну дроны они прекрасно используют(( это не 2МВ
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09.02.2023 23:37 Відповісти
 
 