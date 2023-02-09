Важливо ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії до 24 лютого, - президент Литви Науседа

ЄС повинен запровадити десятий пакет санкцій до річниці початку російської агресії, а сама Росія відчує весь тягар санкцій уже скоро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

"Політично важливим є обов’язково прийняти рішення (щодо десятого пакету) до 24 лютого", - зазначив він перед початком саміту ЄС у Брюсселі.

Литва, за словами її лідера, підтримує внесення у список путінських додаткових компаній, таких як "Росатом", його керівництва, компаній, які займають алмазами, решти банків. Це, на його переконання, дозволить більше уразити російську економіку.

"Дехто скаржиться, що вплив (санкцій) обмежений, але вплив буде відчуватися дедалі більше, адже наразі є певне запізнення між дією і результатом. Дуже сподіваюся, що незабаром російська економіка почне відчувати весь біль, на який вони заслуговують", - пояснив президент.

Литва, зауважив Науседа, завжди підтримує сильніші обмежувальні заходи щодо Росії та впевнена, що великі кроки є набагато ефективнішими, ніж маленькі. Проте маленькі кроки краще, ніж нічого, додав політик.

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