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Загострення на фронті буде, головна мета РФ - схід та Донбас, - ГУР МО

бахмут

Російські окупанти намагатимуться повністю захопити Донбас до кінця березня, найближчим часом точно буде загострення на фронті.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він вважає, що говорити про нібито повторний наступ росіян некоректно, оскільки Україна вже рік живе в умовах великої війни, а тому наступ ворога не припинялося.

Юсов зазначив, що на сході йде загострення, а після кадрових перестановок у військовому керівництві Росії було завдання захопити весь Донбас до кінця березня.

За словами представника ГУР МО, окупанти не вперше зміщували дедлайни окупації двох східних областей, проте й цього разу в них нічого не вийде.

"Загострення буде, і головна мета - це схід та Донбас. Можуть бути загострення і на інших напрямках, але лише з метою відволікання української оборони", - підсумував Юсов.

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ГУР не знає що загострення вже відбувається?
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09.02.2023 12:01 Відповісти
Якась маячня.
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09.02.2023 12:03 Відповісти
ІПСО воно таке, щоб ніхто не злогадався
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09.02.2023 12:12 Відповісти
это проба пера , по замерлым грунтам , основное будет - конец марта начало апреля.
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09.02.2023 13:48 Відповісти
оно уже началось и идёт почти месяц скоро как )
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09.02.2023 12:07 Відповісти
Припустимо, що захопили вони Донбас до кінця березня. Далі що? Чому нам про це постійно вдувають у вуха?
І ще раз: - що відбудеться далі, якщо орки захоплять Донбас?
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09.02.2023 12:19 Відповісти
нічого вони не захоплять, може пару сел.
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09.02.2023 12:23 Відповісти
Тобто Південь вони вже захопили, залишилось окупувати Донбас?!
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09.02.2023 13:19 Відповісти
 
 