Загострення на фронті буде, головна мета РФ - схід та Донбас, - ГУР МО

Російські окупанти намагатимуться повністю захопити Донбас до кінця березня, найближчим часом точно буде загострення на фронті.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він вважає, що говорити про нібито повторний наступ росіян некоректно, оскільки Україна вже рік живе в умовах великої війни, а тому наступ ворога не припинялося.

Юсов зазначив, що на сході йде загострення, а після кадрових перестановок у військовому керівництві Росії було завдання захопити весь Донбас до кінця березня.

За словами представника ГУР МО, окупанти не вперше зміщували дедлайни окупації двох східних областей, проте й цього разу в них нічого не вийде.

"Загострення буде, і головна мета - це схід та Донбас. Можуть бути загострення і на інших напрямках, але лише з метою відволікання української оборони", - підсумував Юсов.

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