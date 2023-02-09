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Розбір завалів після влучання 8 лютого ракет у промислову будівлю на Чернігівщині завершено, загинули 2 особи, - ОВА

чернігівщина

На ранок 9 лютого розбір завалів після ракетного удару з літаків у промислову будівлю на території Чернігівщини завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса у телеграмі.

"2 особи загинули та ще 2 двоє травмовані унаслідок ракетного удару з літаків у промислову будівлю на території філії Ірванцівського торфозаводу ДП "Чернігівторф" в селі Кути Другі Новгород-Сіверського району (Семенівська громада). Атака відбулася вчора", - написав він.

Як зазначається, станом на ранок 9 лютого розбір завалів завершено. Загалом до ліквідації наслідків авіаудару залучено 15 рятувальників особового складу ДСНС в області та 45 осіб місцевого населення, 4 одиниці спеціальної техніки, 3 крана та 3 навантажувачі.

Дивіться: За оновленими даними внаслідок обстрілу росіянами Чернігівщини загинула 1 людина, ще одна - під завалами. ФОТО

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🤬щоб ви всі здохли в довгих муках , окупанти **@ні ❗️
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09.02.2023 12:13 Відповісти
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09.02.2023 12:30 Відповісти
 
 