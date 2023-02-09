Не можна зволікати з допомогою Україні, поки Росія скупчує війська на Донбасі, - прем’єр Латвії Каріньш

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав посилити зусилля з допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі.

"Головний меседж дуже простий - Європа має триматись разом, щоб продовжувати підтримувати України, поки Україна не виграє війну проти російської агресії. Це в інтересах усіх нас", - зазначив він.

Прем'єр заявив, що Латвія віддала вже понад 1% свого ВВП Україні, і продовжить це робити у всі можливі способи.

"Інші держави також повинні посилити свої зусилля, оскільки ми бачимо, як Росія скупчує своїх солдатів на Донбасі. Україні потрібна допомога зараз - ми не можемо чекати", - додав він.

Каріньш також виступив за прискорення вступу України до ЄС.

"У наших інтересах, щоб ми фактично працювали над відкриттям формального переговорного процесу, щоб показати українському народу, що ми дійсно цього хочемо, і, звісно, ​​також допомогти їм пройти всі реформи, які їм ще потрібно буде зробити", - пояснив він.

"Так, як ми допомагаємо їм виграти війну в Україні, ми також повинні відчинити двері швидше, щоб допомогти наблизитись до Європи в цілому", - підсумував Каріньш.

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