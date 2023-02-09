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Європарламент (1029) Зеленський (22389) росія (63552)

Диктатор із шаленими запасами радянської зброї є загрозою, - Зеленский у Європарламенті

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що для Росії не мають значення її громадяни.

Про це він повідомив під час виступу у Європарламенті, передає Цензор.НЕТ.

"Ця тотальна війна, яка була розв'язана Росією. Вона не лише за територію в тій чи іншій частині Європи. Її загроза лише в тому, що є диктатор з шаленими запасами радянської зброї та піджвиленням зброєю від інших диктатур, зокрема іранського режиму. Щоб бути здатним вести цю війну Кремль абсолютно цинічно, послідовно, крок за кроком, рік за роком знищував те, що ми бачимо в основі нашої з вами Європи. Священна цінність людського життя була повністю знищена в Росії, там для влади ніхто немає значення, окрім тих, хто всередині кремлівських стін, їхніх рідних та гаманців. Всі інші для них, для Кремля, всі 140 млн громадян - лише тіла, здатні нести зброю в Україну", - зазначив глава держави.

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х*вые новости......

Сталкер @ValBodin https://twitter.com/ValBodin/status/1623631349268480000 1 мин
Мохнатый шмель после ковида забавный получился. Крепостные **й узнают наверное своего барина.
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09.02.2023 12:38 Відповісти
Одежду шьют в Северной Корее для быдла Zolldatten фюрера..танки по факту закончилось,Лаос продал путлеру советские танки Т-34..., Иран снабжает мопедами и возможно ракетами,и братаны Маодзедуны из подтишка присылают Гуманитарочки разног калибра..
Вторая армия Третьего мира пля...после Зимбабве и Эритреи...🦍👺👹...
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09.02.2023 12:54 Відповісти
Кремляди мля шизоидные
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09.02.2023 13:27 Відповісти
Таке враження, що він вже не розуміє, що каже...
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09.02.2023 13:31 Відповісти
Верные слова.
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10.02.2023 05:58 Відповісти
 
 