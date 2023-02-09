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Землетрус у Туреччині: українські консули вирушили в зону стихійного лиха, під завалами можуть перебувати 5 українців

туреччина

Українські консули вирушили в зону стихійного лиха на півдні Туреччини задля допомоги українцям.

Про це у Facebook повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"Дипломати везуть теплий одяг, предмети першої необхідності, ліки. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих громадян, надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації.

Маємо інформацію про ймовірне перебування 5 українців під завалами. МЗС та посольство активно взаємодіють із турецькою владою задля їхнього порятунку", - написав Ніколенко.

"1 громадянка була госпіталізована. Загроз її життю немає. Загалом дипломати вже розшукали 103 українців. Інші 22 громадянина не виходять на зв'язок. Працюємо над встановленням місць їхнього знаходження, підтримуємо зв'язок із рідними", - додав речник МЗС.

Також читайте: Унаслідок землетрусів у Туреччині й Сирії загинули вже понад 15 тис. осіб

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Під завалами можуть бути 5 українців? Яка ж велика турбота. А нічого, що під завалами Маріуполя до 80 тисяч укракїнців? А під завалами Херсонської, Запорізької області сотні? Показуха?
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09.02.2023 13:10 Відповісти
До чого тут показуха?Як консул України в Туреччині може вплинути на стан в Маріуполі ,Херсоні чи Запоріжжі?Консул виконує свою роботу,для того він там сидить за державний кошт-допомогати громадянам України в Туреччині.
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09.02.2023 14:27 Відповісти
 
 