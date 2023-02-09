Обшуки у НСАУ пов’язані із критикою містобудівного законопроєкту 5655, - заступниця голови Архітектурної палати Кирій
СБУ провела обшуки у Національній спілці архітекторів України, там пов’язують їх з критикою законопроєкту 5655 про містобудівну реформу.
Про це у Facebook повідомила заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Кирій, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи обшуки вона заявила, що мета таких дій - знищення спілки за критику скандального містобудівного законопроєкту №5655.
"В Спілці архітекторів сьогодні знову обшуки. Законопоєкт 5655 досі не ветовано. В тому, що ці дії тісно пов’язані, немає сумнівів ні у кого. Мета - знищення НСАУ, щоб не стояли на шляху містогвалтівної реформи якісь непотрібні нікому архітектори та урбаністи. В цю історію давно пора втрутитися президенту і накласти вето (на проєкт закону 5655. - Ред.).
Кожен день зволікання з вето лобістсько-олігархічного закону призводить до руйнівних наслідків всередині держави та втрати довіри міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що СБУ викрила схему "чорних" сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри.
Будь ласка, зачекайте...
А далі ми знаємо, проблеми зі здоров'ям і гарна больнична ковдра у суді....
чомусь на сайті ВР лише проект до першого читання. а шо там прийняли?
тут вказується про порівняльну таблицю зі змінами до другого читання, але чомусь нема посилання на текст цієї таблиці. але чого б це?
чи не для того, щоб законопроект не критикували, доки не підпише през?
загалом, я ще не читав, але вже "асуждаю"...
якщо закон такий чудовий, то до чого така секретність?