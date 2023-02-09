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архітектура (86) СБУ (12497)

Обшуки у НСАУ пов’язані із критикою містобудівного законопроєкту 5655, - заступниця голови Архітектурної палати Кирій

нсау

СБУ провела обшуки у Національній спілці архітекторів України, там пов’язують їх з критикою законопроєкту 5655 про містобудівну реформу.

Про це у Facebook повідомила заступниця голови Архітектурної палати НСАУ Анна Кирій, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи обшуки вона заявила, що мета таких дій - знищення спілки за критику скандального містобудівного законопроєкту №5655.

"В Спілці архітекторів сьогодні знову обшуки. Законопоєкт 5655 досі не ветовано. В тому, що ці дії тісно пов’язані, немає сумнівів ні у кого. Мета - знищення НСАУ, щоб не стояли на шляху містогвалтівної реформи якісь непотрібні нікому архітектори та урбаністи. В цю історію давно пора втрутитися президенту і накласти вето (на проєкт закону 5655. - Ред.).

Кожен день зволікання з вето лобістсько-олігархічного закону призводить до руйнівних наслідків всередині держави та втрати довіри міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила схему "чорних" сертифікатів НСАУ та повідомила про підозри.

Читайте: НАЗК повідомило, що в скандальному законі про будівництво їх зауваження врахували не повністю

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Як вони посміли перечити Найзеленішому.
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09.02.2023 13:31 Відповісти
Ну дійсно, те що вони стільки років погоджували будівництво усякого непотребу, там де його будувати взагалі неможно, що Київ майже залишився без статусу всесвітньої спадщини ЮНЕСК. Ото стовідсотків не привід до обшуків!!!
А далі ми знаємо, проблеми зі здоров'ям і гарна больнична ковдра у суді....
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09.02.2023 13:37 Відповісти
а де можна почитати текст прийнятого закону?
чомусь на сайті ВР лише проект до першого читання. а шо там прийняли?
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09.02.2023 13:42 Відповісти
Його ще не підписав президент, як я розумію.
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09.02.2023 14:21 Відповісти
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72212 https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72212

тут вказується про порівняльну таблицю зі змінами до другого читання, але чомусь нема посилання на текст цієї таблиці. але чого б це?

чи не для того, щоб законопроект не критикували, доки не підпише през?

загалом, я ще не читав, але вже "асуждаю"...
якщо закон такий чудовий, то до чого така секретність?
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09.02.2023 14:51 Відповісти
жабо-гадюкинг
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09.02.2023 14:07 Відповісти
Усі притомні громадські організації висловились проти, тому робіть висновки панове
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09.02.2023 18:34 Відповісти
 
 