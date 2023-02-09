Російська артилерія продовжує "поливати" українські міста та позиції ЗСУ фосфорними боєприпасами та запалювальними снарядами, - Генштаб

Росія продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право в частині використання артилерійського озброєння та використовувати заборонені боєприпаси та снаряди

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AрміяInform.

"Варто нагадати, що Росія взяла на себе зобов’язання в рамках Конвенції про конкретні види звичайної зброї в частині Протоколу III про заборону або обмеження використання запалювальної зброї. Однак російська артилерія продовжує "поливати" українські міста та позиції наших воїнів фосфорними боєприпасами та запалювальними снарядами", - зазначив Рудик.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російській воєнній техніці використовуються такі мікросхеми та плати, які є є універсальними або взаємозамінними, - Генштаб. ФОТО