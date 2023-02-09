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Генштаб ЗС (6049) росія (63552) фосфор (24)

Російська артилерія продовжує "поливати" українські міста та позиції ЗСУ фосфорними боєприпасами та запалювальними снарядами, - Генштаб

снаряди,фосфорні

Росія продовжує порушувати міжнародне гуманітарне право в частині використання артилерійського озброєння та використовувати заборонені боєприпаси та снаряди

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Рудик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на AрміяInform.

"Варто нагадати, що Росія взяла на себе зобов’язання в рамках Конвенції про конкретні види звичайної зброї в частині Протоколу III про заборону або обмеження використання запалювальної зброї. Однак російська артилерія продовжує "поливати" українські міста та позиції наших воїнів фосфорними боєприпасами та запалювальними снарядами", - зазначив Рудик.

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На войне не может быть никаких правил. Особенно если напали на тебя. Как тяжело это понять?
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09.02.2023 13:40 Відповісти
Якщо ми не будемо дотримуватися конвенцій, нам сильно зменшать військову допомогу, якщо не припинять.
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09.02.2023 13:59 Відповісти
Поэтому и необходимы неофициальные отряды диверсантов-партизан, как и было 80 лет назад. С полной нашей поддержкой в плане разведки и передачи хороших бомб и дронов, но чтобы эти отряды идентифицировали себя как хорошие русские под спонсорством ходорковского и других оппозиционеров, а те в свою очередь взяли на себя ответственность за все те сотни взрывов на территории кацапстана и точечных ликвидаций. Это же их законное право воевать против военной хунты, захватившей власть на россии. Вот пускай и создают такую структуру, а мы им тайно поможем разведкой, бомбами и баблом в том числе.
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09.02.2023 17:28 Відповісти
Кацапня лютує , тому використовує все , що принесе шкоду українцям 😠
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09.02.2023 13:40 Відповісти
 
 