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Окупаційні адміністрації створюють на захоплених територіях "кадетські корпуси", - Маляр

кадети

Російські окупаційні адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр у Telegram.

"Великі втрати в живій силі змушують російських окупантів вживати як довготривалих ідеологічних, так й екстрених заходів для продовження тотальної мобілізації на тимчасово окупованих територіях України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, російські окупаційні адміністрації розгорнули ідеологічну кампанію з примушення батьків віддавати дітей на навчання до так званих кадетських корпусів.

Як зазначається, один з таких цього року відкрився в місті Старобільську Луганської області, подібні передбачається відкрити у Скадовському, Каланчакському, Новотроїцькому та Генічеському районах Херсонської області.

"Крім того, на тимчасово окупованій території України продовжується активна агітація у місцях позбавлення волі щодо вступу в’язнів до складу російських приватних військових компаній.

Приймаються злочинці незалежно від їхніх кримінальних статей, віку, стану здоров’я і статі", - додала вона.

Також читайте: Російські окупанти кинули всі сили на прорив оборони та оточення Бахмуту, - Маляр

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09.02.2023 13:47 Відповісти
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09.02.2023 13:50 Відповісти
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09.02.2023 13:51 Відповісти
Ага, гілерюгенд, тобто путінюгенд. Вангую, що скоро це буде в примусовому порядку
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09.02.2023 14:40 Відповісти
Речниця продавця яєць каже тільки по ділу і тільки згідно своєї компетенції.
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09.02.2023 16:15 Відповісти
 
 