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Рішення про літаки для України має ухвалюватися за зачиненими дверима, - прем’єр Нідерландів Рютте

рютте

Дебати між союзниками та партнерами щодо літаків, а також інших систем озброєнь для України мають проходити за зачиненими дверима.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед початком саміту ЄС.

"Такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима, як це раніше було з гаубицями, з танками, адже є багато чутливих питань, які потрібно обговорити. Необхідно забезпечити, щоби не потрапити під статтю 5 НАТО, в пряму конфронтацію НАТО з Росією. І лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові", - сказав Рютте.

Відповідаючи на запитання щодо танків, глава уряду зазначив, що днями було зроблено "гучне оголошення" Німеччиною, Данією і Нідерландами щодо Leopard 1.

За його словами, щодо Leopard 2 - "це інша коаліція". Нідерланди, додав прем’єр, готові долучитися до цієї коаліції, якщо буде необхідно, але лише шляхом закупівлі цих танків та передачі їх Україні, адже наразі держава має Leopard 2 лише в оренді.

"Ми можемо закупити та передати, але це треба обговорити з нашими партнерами. Можливо, наші Leopard 2 було би більш доцільно використати в Литві або деінде, дискусія триває", - сказав Рютте.

Участь Президента України Володимири Зеленського в саміті ЄС він назвав "дуже важливим і дуже символічним моментом", особливо зараз, коли росія посилює наступ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нідерланди продовжать притягувати Росію до відповідальності за MH17, - прем’єр Рютте

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за дверями збитого касабами боінга..от таксссссссс
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09.02.2023 13:41 Відповісти
і без Єрмака. Бо тоді в цьому сенсі немає.
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09.02.2023 13:44 Відповісти
Це правильно!
Але Захід має нарешті чітко сформулювати для себе мету участі в війні.
Тоді стане зрозуміло чого, скільки і коли потрібно
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09.02.2023 13:44 Відповісти
То зачиніть уже ті двері, чи всім ліньки свою дупу підвести?
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09.02.2023 13:47 Відповісти
За зачиненими дверями легше тягнути кота за хвіст. Громадскість не чує то й не обурюється результатами.
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09.02.2023 13:49 Відповісти
Спочатку Орбанапвдхуцловського виставити
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09.02.2023 13:55 Відповісти
Сто процентов, а не рассказывать со всех утюгов!
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09.02.2023 18:41 Відповісти
 
 