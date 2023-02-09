Рішення про літаки для України має ухвалюватися за зачиненими дверима, - прем’єр Нідерландів Рютте

Дебати між союзниками та партнерами щодо літаків, а також інших систем озброєнь для України мають проходити за зачиненими дверима.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте перед початком саміту ЄС.

"Такі рішення мають ухвалюватися за зачиненими дверима, як це раніше було з гаубицями, з танками, адже є багато чутливих питань, які потрібно обговорити. Необхідно забезпечити, щоби не потрапити під статтю 5 НАТО, в пряму конфронтацію НАТО з Росією. І лише коли рішення будуть ухвалені, про них можна повідомити світові", - сказав Рютте.

Відповідаючи на запитання щодо танків, глава уряду зазначив, що днями було зроблено "гучне оголошення" Німеччиною, Данією і Нідерландами щодо Leopard 1.

За його словами, щодо Leopard 2 - "це інша коаліція". Нідерланди, додав прем’єр, готові долучитися до цієї коаліції, якщо буде необхідно, але лише шляхом закупівлі цих танків та передачі їх Україні, адже наразі держава має Leopard 2 лише в оренді.

"Ми можемо закупити та передати, але це треба обговорити з нашими партнерами. Можливо, наші Leopard 2 було би більш доцільно використати в Литві або деінде, дискусія триває", - сказав Рютте.

Участь Президента України Володимири Зеленського в саміті ЄС він назвав "дуже важливим і дуже символічним моментом", особливо зараз, коли росія посилює наступ.

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