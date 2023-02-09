Прем’єрка Італії Мелоні незадоволена запрошенням Зеленського до Парижу перед самітом ЄС (оновлено)
Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила невдоволення тим, що президент Франції і канцлер Німеччини приймали президента України Володимира Зеленського за день до того, як він мав приїхати в Брюссель на саміт ЄС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише Politico.
На запитання журналістів, чи не був візит до Вашингтона французьких та німецьких високопосадовців у контексті трансатлантичних суперечок щодо "зелених" субсидій недоречним, вона несподівано заговорила про Зеленського.
"Чесно кажучи, я відчула, що запрошення Зеленському вчора було більш недоречним. Я думаю, що наша сила в цьому питанні - це спільнота та єдність, і я розумію внутрішньополітичні питання, але бувають випадки, коли надання переваги внутрішньополітичним питанням йде на шкоду справі, і мені здається, що це був один з таких випадків", - сказала вона.
Раніше глава МЗС Італії повідомив, що Мелоні зустрінеться із Зеленським у Брюсселі на полях зустрічі лідерів Європейського Союзу.
Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії прибув до Парижу, де зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.
Будь ласка, зачекайте...
Респект Мелоні!
А дь'Єрмаку з Кулебою теж варто було продумати візит, а не мєльтешити з макро-шольцем, ображаючи решту лідерів Європи