Прем’єрка Італії Мелоні незадоволена запрошенням Зеленського до Парижу перед самітом ЄС (оновлено)

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила невдоволення тим, що президент Франції і канцлер Німеччини приймали президента України Володимира Зеленського за день до того, як він мав приїхати в Брюссель на саміт ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише Politico.

На запитання журналістів, чи не був візит до Вашингтона французьких та німецьких високопосадовців у контексті трансатлантичних суперечок щодо "зелених" субсидій недоречним, вона несподівано заговорила про Зеленського.

"Чесно кажучи, я відчула, що запрошення Зеленському вчора було більш недоречним. Я думаю, що наша сила в цьому питанні - це спільнота та єдність, і я розумію внутрішньополітичні питання, але бувають випадки, коли надання переваги внутрішньополітичним питанням йде на шкоду справі, і мені здається, що це був один з таких випадків", - сказала вона.

Раніше глава МЗС Італії повідомив, що Мелоні зустрінеться із Зеленським у Брюсселі на полях зустрічі лідерів Європейського Союзу.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії прибув до Парижу, де зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Також читайте: Під час візиту до Брюсселю Зеленський зустрінеться з прем’єркою Італії Мелоні, - Reuters