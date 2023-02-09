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Італія (1514) Париж (201) Джорджа Мелоні (105)

Прем’єрка Італії Мелоні незадоволена запрошенням Зеленського до Парижу перед самітом ЄС (оновлено)

мелоні

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила невдоволення тим, що президент Франції і канцлер Німеччини приймали президента України Володимира Зеленського за день до того, як він мав приїхати в Брюссель на саміт ЄС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише Politico.

На запитання журналістів, чи не був візит до Вашингтона французьких та німецьких високопосадовців у контексті трансатлантичних суперечок щодо "зелених" субсидій недоречним, вона несподівано заговорила про Зеленського.

"Чесно кажучи, я відчула, що запрошення Зеленському вчора було більш недоречним. Я думаю, що наша сила в цьому питанні - це спільнота та єдність, і я розумію внутрішньополітичні питання, але бувають випадки, коли надання переваги внутрішньополітичним питанням йде на шкоду справі, і мені здається, що це був один з таких випадків", - сказала вона.

Раніше глава МЗС Італії повідомив, що Мелоні зустрінеться із Зеленським у Брюсселі на полях зустрічі лідерів Європейського Союзу.

Нагадаємо, 8 лютого президент Володимир Зеленський після візиту до Великої Британії прибув до Парижу, де зустрівся з французьким лідером Емманюелем Макроном та канцлером ФРН Олафом Шольцом.

Також читайте: Під час візиту до Брюсселю Зеленський зустрінеться з прем’єркою Італії Мелоні, - Reuters

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Топ коментарі
+32
Треба діяти злагоджено і припинити роздрай в європейській зовнішній політиці по "окончательному рєшєеію кацапського вопроса"

Респект Мелоні!
А дь'Єрмаку з Кулебою теж варто було продумати візит, а не мєльтешити з макро-шольцем, ображаючи решту лідерів Європи
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09.02.2023 13:52
+20
Абсолютно вірно , бо запршувати Мелані мав би президент Франціі Макрон , а не Зе !!
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09.02.2023 13:51
+17
Така фамільярність Зеленського зовсім недоречна і до деяких діячів він звертається на ти, а в цьому випадку запрошувати має не він.
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09.02.2023 13:49
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Лихо закрученный сюжет. Может лучше о чем-нибудь более более понятном, например о том, не лезут ли стринги в попу?
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10.02.2023 12:44 Відповісти
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