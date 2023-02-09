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Новини Війна
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допомога (7869) волонтери (1309) ЗСУ (7181) Юсупова (188)

На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні прицілів, дронів та автівки для українських захисників.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На фронті тривають жахливі бої. Сотні загиблих і ще більше поранених бійців ЗСУ. Добровольці просять допомогу. Треба терміново оплатити автівку для евакуації важкопоранених на дуже важкому напрямку.

Загальна сума 180 тис. грн , в мене є десь 60 тис. Ще є термінова потреба на 7 прицілів та 3 дрони Мавік 3 Комбо. Дуже прошу допомогти, 5-20-100 грн, хто як може.

З понеділка купила 2 дрони Мавік - 230 т грн
3 біноклі - 40 т
2 приціли- 102 т
Грілки хімічні- 16 т", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: На фронті тривають кровопролитні бої. Дуже потрібно допомогти нашим захисникам. Посилки відправляємо майже кожного дня, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова 01
На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова 02
На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова 03
На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова 04
На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова 05
На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова 06
На фронті тривають жахливі бої, воїнам потрібна допомога у придбанні прицілів, дронів та автівки для евакуації поранених, - волонтерка Юсупова 07

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Топ коментарі
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09.02.2023 14:40
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09.02.2023 14:48
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Прийнято.
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09.02.2023 15:23 Відповісти
А оте привладне стерво, Стефанчук-Зеленський-Шмигаль-Резніков з млрд грн допомоги про ці невідкладні потреби ЗСУ, ні рилом, ні вухом не знають!!!
Ціла купа з арахамією моногнид теж не в курсі потреб невідкладних для ЗСУ ???
Данилов разом з РНБОУ, теж готує тільки тексти для чотириразового відказника.??
Виникає питання, для чого цю свору саботажників утримувати Українцям, якщо за них працюють ВОЛОНТЕРИ та небайдужі Українці??
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09.02.2023 15:34 Відповісти
Усю.цю 95 кв ВРУ,,КМУ та іншу зе массу негайно на передову віддавати своє конституційне зобовязання де наказ ВГК Держава Украіна в небезпеці тиж презедент !
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09.02.2023 15:53 Відповісти
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09.02.2023 15:39 Відповісти
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09.02.2023 15:56 Відповісти
И на фоне всего этого, бабло кубометра и в авто, матрасах, кроватях, в офшорах итд! Взятки от половины ляма зелени, таможня там немеряно! И зачем забирать паспорт и гражданство, депутатство? Сначала полная конфискация и национализация что в стране и сразу в бюджет--- а уже потом комедь с гражданством!?
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09.02.2023 16:00 Відповісти
Юсупова може хоч раз звернутись до Резнікова, чи до янелоха з ко, чи може боїться?
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09.02.2023 17:12 Відповісти
Так 138 машин гумдомоги заарештовано, щось там розслідують
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09.02.2023 18:10 Відповісти
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09.02.2023 18:21 Відповісти
до кавалера ордена Почесного легіону зверталася? він в курсі? а Резнікову.Шапталі,Сирському тощо,говорила? американським та британським спонсорам повідомляла?
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09.02.2023 18:36 Відповісти
Неправильно вказаний номер картки Приватбанку
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09.02.2023 19:03 Відповісти
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У меня сейчас зарплата-8 тыс.
скинул,что мог
Интересно,что донатят наши уважаемые(шутка).говорящие головы
Им уж точно есть,что терять здесь
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09.02.2023 19:08 Відповісти
+
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10.02.2023 00:20 Відповісти
 
 