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Потрібні санкції проти атомної та ракетної галузей РФ, щоб унеможливити ракетний терор, - Зеленський на саміті ЄС

рф,ракети

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, та виробників ракет і дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Є кроки, які ще мають бути зроблені. Приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста. Адже російський ракетний терор буде загрозою, поки не буде знищено джерело такої загрози", - зазначив Зеленський під час виступу на саміті ЄС у Брюсселі.

Він нагадав, що завдяки вже запровадженим санкціям російські енергоносії більше ніколи не будуть зброєю проти Європи.

"Нарешті всі побачили, як Росія ставиться до європейців та енергетичних ринків. Дякую за санкційні пакети, які вже набули чинності. Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Цей шлях потрібно пройти повністю, щоб у них не було ані можливостей, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни Європи", - додав президент.

Також читайте: Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу, - Зеленський

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А тепер ще гарні новини.

Президент Володимир Зеленський у Європарламенті детально зупинився на санкціях проти Росатома. Україна їх ввела, далі - крок за ЄС. Схоже, все буде ок.

✅Більшість підтримує антиросійські санкції, а також трибунал над російськими злочинцями.

✅Володимир Зеленський нагадав Віктору Орбану, що саме Україна захищає нафтопровід, яким Угорщина отримує нафтопродукти…

✅Питання використання заморожених активів росіян в інтересах України також на порядку денному.

Андрей дЄрмак 🇺🇦
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09.02.2023 14:57 Відповісти
Задрали санкциями, они бесполезны и их надо вводить все и сразу и лет 5 назад.
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09.02.2023 15:14 Відповісти
Охренеть. Еще раз убеждаюсь, что санкции не работают, а "противоракетные" санкции еще в начале войны вроде бы как следовало ввести - это пздц какой-то, кто-то явно хочет как можно больше славян уничтожить...
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09.02.2023 15:50 Відповісти
 
 