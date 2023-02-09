Потрібні санкції проти атомної та ракетної галузей РФ, щоб унеможливити ракетний терор, - Зеленський на саміті ЄС

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Євросоюзу запровадити санкції проти російської атомної галузі, та виробників ракет і дронів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Є кроки, які ще мають бути зроблені. Приміром, застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії, відповідної частини IT-сектору держави-терориста. Адже російський ракетний терор буде загрозою, поки не буде знищено джерело такої загрози", - зазначив Зеленський під час виступу на саміті ЄС у Брюсселі.

Він нагадав, що завдяки вже запровадженим санкціям російські енергоносії більше ніколи не будуть зброєю проти Європи.

"Нарешті всі побачили, як Росія ставиться до європейців та енергетичних ринків. Дякую за санкційні пакети, які вже набули чинності. Але чи достатньо вони обмежили російський агресивний потенціал? Цей шлях потрібно пройти повністю, щоб у них не було ані можливостей, ані бажання витрачати зусилля на дестабілізацію будь-якої країни Європи", - додав президент.

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