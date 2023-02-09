УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10363 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 130 2
Дніпропетровщина (3261) Марганець (55) обстріл (27045) Лисак Сергій (116)

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганець, поранень зазнали дві жінки та 12-річна дівчинка, - ОВА. ФОТОрепортаж

марганець

9 лютого російські військові двічі обстріляли Марганець Дніпропетровської області. Поранень дістали троє осіб. Пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні агресор вже двічі вдарив по Марганцю з важкої артилерії. Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки - 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, внаслідок обстрілів пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід.

"Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Всі відповідні служби працюють на місці ударів", - зазначив Лисак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину, пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків, 1 людина загинула. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганець, поранень зазнали дві жінки та 12-річна дівчинка, - ОВА 01
Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганець, поранень зазнали дві жінки та 12-річна дівчинка, - ОВА 02
Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганець, поранень зазнали дві жінки та 12-річна дівчинка, - ОВА 03
Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганець, поранень зазнали дві жінки та 12-річна дівчинка, - ОВА 04
Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганець, поранень зазнали дві жінки та 12-річна дівчинка, - ОВА 05
Окупанти обстріляли з важкої артилерії Марганець, поранень зазнали дві жінки та 12-річна дівчинка, - ОВА 06

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
09.02.2023 15:18 Відповісти
Не за горами , бумерангом вернется кацапским дворам .
показати весь коментар
09.02.2023 15:51 Відповісти
 
 