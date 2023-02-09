Наразі понад 300 тисяч російських загарбників воюють на території України, - розвідка

Армія Росія, задіяна на території України, становить понад 300 тисяч окупантів. Мобілізовані росіяни становлять небезпеку, попри погану підготовку.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.

За його словами, у Росії триває мобілізація, всупереч заяві пропаганди Кремля про її припинення, оскільки указ про призов не було скасовано.

Юсов зазначив, що понад 300 тисяч загарбників сьогодні перебувають на території України, частина проходить підготовку та навчання, їх стає більше.

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За даними розвідки, найкраще підготовлені підрозділи армії РФ Збройні сили України вже знищили, проте навіть погано підготовлені війська окупантів становлять серйозну небезпеку.

"Тілами мобілізованих закидатимуть українську землю, а сили оборони їх знищуватимуть", - резюмував він.