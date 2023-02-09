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Новини Війна Мобілізація в РФ
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армія рф (16138) розвідка (3804)

Наразі понад 300 тисяч російських загарбників воюють на території України, - розвідка

армия,рф

Армія Росія, задіяна на території України, становить понад 300 тисяч окупантів. Мобілізовані росіяни становлять небезпеку, попри погану підготовку.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.

За його словами, у Росії триває мобілізація, всупереч заяві пропаганди Кремля про її припинення, оскільки указ про призов не було скасовано.

Юсов зазначив, що понад 300 тисяч загарбників сьогодні перебувають на території України, частина проходить підготовку та навчання, їх стає більше.

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За даними розвідки, найкраще підготовлені підрозділи армії РФ Збройні сили України вже знищили, проте навіть погано підготовлені війська окупантів становлять серйозну небезпеку.

"Тілами мобілізованих закидатимуть українську землю, а сили оборони їх знищуватимуть", - резюмував він.

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Звісно ж що загрожують. Кількістью. Бо -закідаєм шапкамі, а-ха-ха-хаха.- використовувати мотив пісні групи Чінгісхан.
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09.02.2023 15:14 Відповісти
Даремно. Вони вчаться. Ще осінню у перехопленні офіцер-артилерист розказував, що вже забув як зводити віяло, що стволку батареями більше ніхто не використовує і вимагав більше тактичних дронів для корегування.
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09.02.2023 16:39 Відповісти
буданов сдал?
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09.02.2023 15:23 Відповісти
Я, як що вони к березню доведуть цю кількість до миллиону , що ЗСУ зможе зробити без зброї. . Я відчуваю, що це все може дуже погано скінчітися. Потрібно скасувати , обмеження по віку , для чоловіків выезжаючих за кордон. На віщо чоловіки будуть гинути без зброї. ї
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09.02.2023 16:04 Відповісти
На минулому тижні його керівник рапортував про рівно 326 тис.
Чи ЗСУ гарно попрацювали чи тепер цей пиZZдить.
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09.02.2023 16:34 Відповісти
более 300 тысяч это сколько по твоему? ) неуже 326 минус потери?
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09.02.2023 16:40 Відповісти
Если война будет идти как щас, то это нам ещё год их утилизировать..
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09.02.2023 17:14 Відповісти
 
 