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Росіяни поцілили в склад будматеріалів у Бериславі, унаслідок обстрілу Херсону поранено одну людину, - ОВА. ФОТО

Сьогодні, 9 лютого, російські війська обстріляли Херсон та Херсонщину. У Бериславі поцілили в магазин будматеріалів. Унаслідок обстрілу Херсону постраждала одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Ворожі снаряди поцілили у складське приміщення магазину "Будмаркет", де зберігалися пиломатеріали. Сталася пожежа. Рятувальники ліквідували полум'я. Люди під час цього російського удару не постраждал", - ідеться в повідомленні.

Росіяни поцілили в склад будматеріалів у Бериславі, унаслідок обстрілу Херсону поранено одну людину, - ОВА 01

Також зазначається, що в Херсоні через російський обстріл поранення дістала одна людина. З травмою грудної клітини її доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби росіяни 39 разів обстріляли Херсонщину з артилерії, РСЗВ та мінометів, - ОВА

В ОВА додали, що в селі Нова Камʼянка Бериславського району на російській міні підірвались два чоловіки віком 30 і 26 років. З травмами кінцівок їх шпиталізували.

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