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Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України "вирішено", але потім виправив на "схоже може бути"
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що питання поставки далекобійної зброї та винищувачів Україні вже вирішено. Але пізніше виправив пост та додав, що питання "схоже може бути вирішене".
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?" - йшлося у пості глави ОП.
Пізніше Єрмак відредагував пост і зазначив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України "схоже може бути вирішене".
Зазначимо, низка ЗМІ опублікували інформацію Єрмака про те, що Україна вже точно отримає далекобійну зброю та винищувачі.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
А те що постить: то тролить, мовляв,
"я вас всіх вертів а ви лохи немощні нічого і не вдієте"
Це типу знак Європейцям "ей ,ми агентура,ми все бачемо і чуємо ,хоч ви там і за закритими дверима "
а где в Конституции Украины написано про руки президента ?
або ті, що не крадуть?)
Але я все ж таки нагадаю, що коли був Вагнергейт, вся зелень з піною у рота доказувала, що Дєрьмак ніхто і звать його ніяк, і доступа до державної таємниці в нього нема. Пізніше цей "ніхто" оголосив себе менеджером президента (прикольно звучить, якщо знаєш, що президент сам по собі і є менеджер). А зараз дехто вже розповідає про якусь праву руку.
Цікаво:
Скільки рашистській олігарх готов заплатити, що би ATACMS прилетів не у його НПЗ, а у конкурентне?
Впевнен, що Зе-команда ці ціни вже підрахувала і повідомила всім зацікавленим рашистам.
Схоже. Може бути
Швидше перестукується✍
Але ж, вибачте, як же тоді "папріколу" і "хотьпаржом"??
Говноермак уже сколько раз со своими дурацкими ребусами обсирался.
А что будет завтра? Да посрать, что будет завтра
Сергей Стерненко отжигает по полному тарифу...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱✊💪🔱💙💛🔱
Среди лесов и рек
Ермак Андрей Борисыч,
Прекрасный человек,
Шагает прямо, с гордо
ПоднЯтой головой.
Все шепчут восхищённо:
Зеленый наш герой!
Ведёт нас, милых, к счастью
Великого БАБЛА
Туда пойдём мы вместе
Накой и навсегда!
Ведёт на разгибаясь,
Ведёт на радость нам.
И поступь наша твёрда,
И трепетно врагам !!!!!!