УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10472 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні Війна
7 161 89
ракети (3924) Єрмак Андрій (1351)

Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України "вирішено", але потім виправив на "схоже може бути"

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що питання поставки далекобійної зброї та винищувачів Україні вже вирішено. Але пізніше виправив пост та додав, що питання "схоже може бути вирішене".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?" - йшлося у пості глави ОП.

Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено, але потім виправив на схоже може бути 01

Пізніше Єрмак відредагував пост і зазначив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України "схоже може бути вирішене".

Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішено, але потім виправив на схоже може бути 02

Зазначимо, низка ЗМІ опублікували інформацію Єрмака про те, що Україна вже точно отримає далекобійну зброю та винищувачі.

Також читайте: Україна наблизилася до надання далекобійної зброї та навчання пілотів, - Зеленський про візит у Лондон

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
таке враження, що агент єрмак використовує для інформування свого керівництва в москві, соціальні мережі
показати весь коментар
09.02.2023 16:05
+25
а кто такой Ермак- глав по скрепкам кто он такой
показати весь коментар
09.02.2023 16:00
+21
поца кусок так хайпануть хотел что потом исправляться пришлось
показати весь коментар
09.02.2023 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай він πιξдунца заправляє ФСБ. Поки ще не вирішено.
показати весь коментар
09.02.2023 15:58 Відповісти
таке враження, що агент єрмак використовує для інформування свого керівництва в москві, соціальні мережі
показати весь коментар
09.02.2023 16:05 Відповісти
Це найнадійніше. Ніхто й уваги не звертатиме. Утім, на всіх посадах сидять розставлені "єрмаком" люди. Він може дозволити собі таку розкіш навіть не маскуватися
показати весь коментар
09.02.2023 16:06 Відповісти
та в чемодані переписочку літачком довезуть

А те що постить: то тролить, мовляв,

"я вас всіх вертів а ви лохи немощні нічого і не вдієте"
показати весь коментар
09.02.2023 16:46 Відповісти
Те що він це робить до офіційних виступів - тут хорошого нема нічого.
Це типу знак Європейцям "ей ,ми агентура,ми все бачемо і чуємо ,хоч ви там і за закритими дверима "
показати весь коментар
09.02.2023 15:59 Відповісти
а кто такой Ермак- глав по скрепкам кто он такой
показати весь коментар
09.02.2023 16:00 Відповісти
,,Любимая жена,,яйценосного.Або навпаки.
показати весь коментар
09.02.2023 16:29 Відповісти
Тоже никак не могу понять его функции , ответственность , направление работы , степень доступа к гостайне и т.д. Только официально а не как у нас. То ли он наркоту Зе поставляет , то ли они пара геев, то ли компромат на актера у него есть. Прямо неразлучная пара молодоженов на медовом месяце. Где в каком государственном документы прописаны его функции как главы ОП?
показати весь коментар
09.02.2023 16:32 Відповісти
Ермак руководитель офиса президента,это новая должность,ничего общего как тут пишут с канцелярией закупкой не имеет это не завхоз какой-то,это считай правая рука президента и он имеет полномочия комментировать и входить в курс дела президента
показати весь коментар
09.02.2023 16:44 Відповісти
Ну как бы должность не совсем новая : Балога , Литвин не дадут соврать , только поменялось слово Администрация на Офис . Вы к примеру знаете главу Администрации президента сверхдержавы США? Я без ГУГЛа не знал , а он есть. В Рашке тоже есть такая должность там какой-то хрен с эстонской фамилией , тише воды ниже травы. А у нас это рыло рулит страной, вот в чем проблема.
показати весь коментар
09.02.2023 17:08 Відповісти
это не завхоз какой-то,это считай правая рука президента...

а где в Конституции Украины написано про руки президента ?
показати весь коментар
09.02.2023 17:28 Відповісти
це ті, що не крали?
або ті, що не крадуть?)
показати весь коментар
09.02.2023 17:48 Відповісти
Я розумію, що у декого дуже коротка пам'ять - навіть переписувати історію, як в "1984" не треба.
Але я все ж таки нагадаю, що коли був Вагнергейт, вся зелень з піною у рота доказувала, що Дєрьмак ніхто і звать його ніяк, і доступа до державної таємниці в нього нема. Пізніше цей "ніхто" оголосив себе менеджером президента (прикольно звучить, якщо знаєш, що президент сам по собі і є менеджер). А зараз дехто вже розповідає про якусь праву руку.
показати весь коментар
09.02.2023 22:43 Відповісти
Така собі "тьотя Дуся", яка завідує тряпками і швабрами, та ще й любить прибрехати на кшалт вбитого за наказом Порошенка брата на Донбасі. Тому йому можуть вірити лише ідіоти.
показати весь коментар
09.02.2023 16:34 Відповісти
поца кусок так хайпануть хотел что потом исправляться пришлось
показати весь коментар
09.02.2023 16:00 Відповісти
.....про "болото" ОНО погорячилось...... могут быть "наследки" от кураторов.....
показати весь коментар
09.02.2023 16:02 Відповісти
это раньше им нельзя было а потом для конспирации разрешили
показати весь коментар
09.02.2023 16:04 Відповісти
Агент "Козир" він же "Матвєєв" доложив в центр,тобто в болото. Москва = грязная вода, тобто мокшанське болото. Знає, що в Україні на нього даже санкції на накладуть.
показати весь коментар
09.02.2023 16:39 Відповісти
Как же надоело это зеленое шапито-95. Его удел это концертировать и юморить, а оно у власти в стране в военное время оказалось.
показати весь коментар
09.02.2023 16:03 Відповісти
Там і гумор відповідний.
показати весь коментар
09.02.2023 16:06 Відповісти
Ну, це його найкраще виконання отриманої ролі. Але нехай це буде остання гастроль
показати весь коментар
09.02.2023 16:07 Відповісти
Это лучшая роль и последняя гастроль? Я понял правильно? Вопрос только в том, как с таким тылом, где хорошо себя чувствуют только воры, которых это шапито поназначало, выиграть войну.
показати весь коментар
09.02.2023 16:10 Відповісти
Що з обличчям Єрмака?
показати весь коментар
09.02.2023 16:07 Відповісти
перевербовал его гей ну сам понимаешь пацану не удобно и стыдно
показати весь коментар
09.02.2023 16:10 Відповісти
А хто це? Це він свого хлопчика в Лондон послав?
показати весь коментар
09.02.2023 16:09 Відповісти
це віце-президент наш з березня минулого року...
показати весь коментар
09.02.2023 17:13 Відповісти
Віце шо? Якийсь ларьочник...
показати весь коментар
10.02.2023 00:12 Відповісти
Західні партнери мабуть побоюються, що наша Зе-команда почне продавати цілі стрільби рашистам!
Цікаво:
Скільки рашистській олігарх готов заплатити, що би ATACMS прилетів не у його НПЗ, а у конкурентне?
Впевнен, що Зе-команда ці ціни вже підрахувала і повідомила всім зацікавленим рашистам.
показати весь коментар
09.02.2023 16:09 Відповісти
таке враження було і в мене, зогляду на те, що деякі торгівельні центри були зруйновані вщент, а інші - цілі
показати весь коментар
09.02.2023 16:19 Відповісти
це я про київщину
показати весь коментар
09.02.2023 16:20 Відповісти
"По вагнеру", Єрмак: "Україна буде звертатися до сусідів держав-союзників...", чи не Біларусь він має на увазі!?
показати весь коментар
09.02.2023 16:34 Відповісти
З Парижу Ze везе Єрмаку Командорський хрест Ордену Почесного легіону!
Схоже. Може бути
показати весь коментар
09.02.2023 16:17 Відповісти
Думать о их личной жизни можно все что угодно. Вопрос именно в том, что ЗЕ стал подставной зиц-председатель Фунт. Украиной руководит ермак.
показати весь коментар
09.02.2023 16:25 Відповісти
Не думаю, що Зе - Фунт. Зе грає роль Фунта, але його місія інша. Зе не дурак, як про нього базікають, він вкурсі і в долі, але вдає із себе за дурника як Льоня-космос
показати весь коментар
09.02.2023 16:40 Відповісти
Не знаю чи Зе в долі, чи ні. Його за руку наче ще не зловили. Але по логіці внутрішньо українських подій - так
показати весь коментар
09.02.2023 18:07 Відповісти
І ЗеЛенка від нього виїхала
показати весь коментар
09.02.2023 18:35 Відповісти
А може й вирішено. Тільки не все йому дозволяють вголос говорити, але він обмовився. Всяке може бути і Єрмаку тоді можна лиши дорікнути, що він ледь не видав військову таємницю
показати весь коментар
09.02.2023 16:20 Відповісти
Адвокат диявола?Чи з подоляцких?Що в принципі,одне і те.
показати весь коментар
09.02.2023 16:27 Відповісти
Якщо йому відома військова таємниця-то вона відома і його ''кураторам'' з фсб!
показати весь коментар
09.02.2023 16:33 Відповісти
Що це було?З ким це дерьмак пере аукується?
показати весь коментар
09.02.2023 16:22 Відповісти
Єрмак перегукується!👍
Швидше перестукується✍
показати весь коментар
09.02.2023 16:43 Відповісти
це він у такий спосіб шле повідомлення в центр
показати весь коментар
09.02.2023 16:23 Відповісти
Хто такий єрмак?! Що це за тварина така? Чому начальник скрепок, ксероксів, кулькових ручок та листків формату А-4 повідомляє про надважливі рішення??? Він взагалі має право коментувати політичні та військові події??? З якого переляку? Що, бл@дь, коїться в цій країні?
показати весь коментар
09.02.2023 16:23 Відповісти
Видатний адвокат, правник, дипломований юрист взяв усю повноту влади в країні.
показати весь коментар
09.02.2023 16:27 Відповісти
Дякую, що роз'яснили!)))
показати весь коментар
09.02.2023 16:37 Відповісти
Ау , а яким боком харя антиукраїнського єрмоболота ,до будь якого вирішення питання з постачання озброєнь Україні.???
показати весь коментар
09.02.2023 16:23 Відповісти
ну и клоуны...
показати весь коментар
09.02.2023 16:23 Відповісти
Хлєбальніки ніяк не закриють, зрадники.
показати весь коментар
09.02.2023 16:25 Відповісти
Ідіот.
показати весь коментар
09.02.2023 16:27 Відповісти
******* это удел зелуп.
показати весь коментар
09.02.2023 16:28 Відповісти
Зелена патологічна брехня.
показати весь коментар
09.02.2023 16:30 Відповісти
Якщо все, що звідти виходить, сприймати як глумління, то все стає на свої місця.
показати весь коментар
09.02.2023 16:31 Відповісти
Лучше бы рассказал,чего оборонные сооружения в Ривненской и Волынской областях состоят только со струганых сосновых колков и колючки в одну полоску и то не везде. Сами даже видео этого позора сегодня выложили. А свинособаки полезут именно там.
показати весь коментар
09.02.2023 16:32 Відповісти
Кремлёвская кротяра све старается быть веником хороших новостей ,чтобы убедить украинцев в патриотизме и остаться с Зеленью на второй срок.и продиводействовать любым расследованием о разминированном Чонгаре и сдаче юга.,в которых он и его свора замешаны
показати весь коментар
09.02.2023 16:32 Відповісти
Как он эмодзи леопардов, орлов и прочих фигурок не поставил , Его за леопарда какая-то женщина потроллила хорошо))))
показати весь коментар
09.02.2023 16:35 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 16:39 Відповісти
Принаймні двох людей у владі в Україні можна зарахувати до унікального нац. меншості гірських євреїв, Арахамію та Єрмака. Боюся, що мало хто знає, що таке горський єврей. Це зовсім не одеський єврей, який часто являє собою людину з хорошим вихованням і освітою. У ранній юності я з батьком відвідував"єврейську колонку" у м. Нальчик. Там жили та торгували на своєму базарі горські євреї. Окрім загального бруду в очі кидалося, що діти вулицями бігали голі або принаймні босоніж. Мами цих дітей ходили купатися на річку без купальників, зазвичай без бюстгалтерів. Річка Нальчик протікала поряд із "єврейською колонкою". По інший бік від річки був Вольній Аул, передмістя Нальчика. Ми жили тоді у Вільному Аулі та я часто бачив цих пляжниць у воді та загоряючих на каменях гірської річки.
показати весь коментар
09.02.2023 16:41 Відповісти
арахамия вообще абхазоид. как эта обезьяна, смогла утвердиться в Украине? абхезы это полный отстой, они могут только воровать и никогда не любили работать.
показати весь коментар
09.02.2023 16:50 Відповісти
Мразота с бычьей выей лучше закрыло бы свою пасть.Выстраивает в Украине абсолютную вертикаль власти,такую.же как как его кураторы на Рассеи
показати весь коментар
09.02.2023 16:42 Відповісти
Якби не зеленський, в нас давно були б і танки ,і літаки. А ,можливо і такої війни б не було.
показати весь коментар
09.02.2023 16:44 Відповісти
Не "можливо", а сто відсотків не було б!
Але ж, вибачте, як же тоді "папріколу" і "хотьпаржом"??
показати весь коментар
09.02.2023 16:58 Відповісти
Как же вы задрали пиариться. Раскрывайте свои хавальники когда дадут и не раньше.
Говноермак уже сколько раз со своими дурацкими ребусами обсирался.
показати весь коментар
09.02.2023 16:45 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 16:53 Відповісти
Яке відношення це гамно має до України ?
показати весь коментар
09.02.2023 16:56 Відповісти
А яке відношення має інше гівно, яким керує це, перше гівно???
показати весь коментар
09.02.2023 17:00 Відповісти
дєрьмак - не зрадник, але схоже може бути...
показати весь коментар
09.02.2023 17:07 Відповісти
Рейтинг, хайп, апподисменты и лайкосики там превыше всего.
А что будет завтра? Да посрать, что будет завтра
показати весь коментар
09.02.2023 17:23 Відповісти
Єрмак и истребители для Украини - две несовместимие вещи. я бы этой фсбшной суке гвоздя ржавого не дал.
показати весь коментар
09.02.2023 17:30 Відповісти
Ще один побєдітель, ніяк писка свого не прикриє...
показати весь коментар
09.02.2023 17:34 Відповісти
А було на що подивитись?
показати весь коментар
09.02.2023 17:34 Відповісти
https://youtu.be/w19Vc7CyT60 ..

Сергей Стерненко отжигает по полному тарифу...
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🥇🥇🥇🔱❤️🖤🔱✊💪🔱💙💛🔱
показати весь коментар
09.02.2023 17:42 Відповісти
ЗеДермак в Укрзалізниці отжал все потоки ...миллиарды бабла сами в руки текут...,это катастрофа каже Тарас Чорновіл...
показати весь коментар
09.02.2023 17:47 Відповісти
Среди полей бескрайних,
Среди лесов и рек
Ермак Андрей Борисыч,
Прекрасный человек,
Шагает прямо, с гордо
ПоднЯтой головой.
Все шепчут восхищённо:
Зеленый наш герой!
Ведёт нас, милых, к счастью
Великого БАБЛА
Туда пойдём мы вместе
Накой и навсегда!
Ведёт на разгибаясь,
Ведёт на радость нам.
И поступь наша твёрда,
И трепетно врагам !!!!!!
показати весь коментар
09.02.2023 17:55 Відповісти
Головне влучно сцяти в очі лохторату.
показати весь коментар
09.02.2023 18:00 Відповісти
Це жах. Офіційно і відкрито строчє депеши до Москви.
показати весь коментар
09.02.2023 18:01 Відповісти
Снова ,,любимый мужчина ,,Зе занимается не тем , чем ему положено заниматься , как руководителю офиса - совещания с уборщицами, подсчёт метров туалетной бумаги, веников, карандашей , воровать бензин из гаража ,,,,,,,Подскажите, какого хера он даёт интервью по политике, встречает министров и Президентов ????????????
показати весь коментар
09.02.2023 18:11 Відповісти
показати весь коментар
09.02.2023 18:25 Відповісти
Агент кремля вчергове заспокоїв українців. афєрістовіч десь зник, тепер це робить агент "козирь".
показати весь коментар
09.02.2023 18:32 Відповісти
*****!!!!
показати весь коментар
09.02.2023 18:43 Відповісти
Может быть это гораздо ближе к истине. К сожалению.
показати весь коментар
09.02.2023 19:17 Відповісти
🙉🙉🙉💥☠️🔥🗣️💩💩💩🤡
показати весь коментар
09.02.2023 21:07 Відповісти
Це поросяче рило ще довго буде мельтешить на єкранах?
показати весь коментар
09.02.2023 21:51 Відповісти
 
 