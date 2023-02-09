Єрмак повідомив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України "вирішено", але потім виправив на "схоже може бути"

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що питання поставки далекобійної зброї та винищувачів Україні вже вирішено. Але пізніше виправив пост та додав, що питання "схоже може бути вирішене".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Питання далекобійної зброї та винищувачів для України вирішене. Деталі трохи згодом. Ау, болото, що з обличчям?" - йшлося у пості глави ОП.

Пізніше Єрмак відредагував пост і зазначив, що питання далекобійної зброї та винищувачів для України "схоже може бути вирішене".

Зазначимо, низка ЗМІ опублікували інформацію Єрмака про те, що Україна вже точно отримає далекобійну зброю та винищувачі.

Також читайте: Україна наблизилася до надання далекобійної зброї та навчання пілотів, - Зеленський про візит у Лондон