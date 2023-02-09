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Литва передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів для боротьби із дронами

анушаускас,арвідас

Україна отримає нові зенітно-ракетні установки для знищення дронів-камікадзе.

Про це під час спільного брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим у Медіа Центрі Україна - Одеса заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У рамках цього візиту ми з міністром оборони України Олексієм Резніковим обговорили подальшу допомогу ЗСУ, зокрема озброєння та навчання військових. Литва продовжить надавати всю можливу допомогу для перемоги України. Ми передаємо 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть успішно боротися із дронами", - наголосив Арвідас Анушаускас.

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Також пан Анушаускас зазначив, що Латвія провела навчання 15-ти українських інструкторів. Тепер вони можуть працювати з новими зенітними комплексами.

Своєю чергою Олексій Резніков наголосив, що навчання саме інструкторів є модернізацією підготовки українських військових.

"Це дає можливість нашим українським інструкторам надалі навчати роботі з новою зброєю більшу кількість екіпажів", - наголосив  Резніков.

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Дякуємо Литві за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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09.02.2023 16:55 Відповісти
Враження що тільки Литва не боїться залишитись без зброї та передає своє озброєння Україні в допомогу. Інші щось почали вже тіні боятись. Навіть Британія чекає якогось нападу та має залишити літаки в себе на всяк випадок. Це не недавній спіч Явлінського про тримайте путіна семеро, а то він може всєх пабєдіть так на Захід вплинув?
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09.02.2023 17:51 Відповісти
тому що,цілком ймовірні кремлівські апетити були направлені на країни Балтії,
Сама риторика московії, до початку війни по пропагандистських ТВ, і кремлівських холуїв, весь час говорила про напад.Вони малювали карти ,що після України загарбають Балтійські країни.
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09.02.2023 18:06 Відповісти
Так воно й було. Але незважаючи на реальність нападу Литва надає,виходячи зі своєї можливості, нам допомогу без зойків що залишиться беззбройною. А та ж Португалія вже каже що самім мало бо путіннападе.
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09.02.2023 18:14 Відповісти
Так и есть. Если мы не вступили в НАТО, 100% уверен что для разминки Кремль залез бы обратно к нами.
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09.02.2023 19:17 Відповісти
На ротационной основе в Литве и Эстоний дежурят по несколько ескадрилей НАТО истребители.
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09.02.2023 22:07 Відповісти
Велика повага і подяка Литві! Резников, 3,14Zдуй на базар торгувати своїми яйцями!
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09.02.2023 17:52 Відповісти
 
 