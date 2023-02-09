Якщо надання Україні літаків поставить під загрозу безпеку Великої Британії, уряд їх не надсилатиме, - речник Сунака Блейн
Сполучене Королівство зважає на "потенційні ризики ескалації", розглядаючи можливість надання військових літаків Україні.
Про це сказав речник британського прем'єр-міністра Макс Блейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Ми ще не прийняли рішення щодо надання Британією літаків, ми зараз проводимо навчання. Сполучене Королівство перебуває в процесі постачань танків Challenger, і ми також надали засоби більшого радіуса дії. Ми обережно приймаємо ці рішення і робимо це обдумано. Ми усвідомлюємо потенційні ризики ескалації", - сказав посадовець.
Він додав, що Британія переконана у тому, що її підхід допомагає Україні якнайшвидше завершити війну.
"Саме Росія продовжує вживати ескалаційних дій, бомбардуючи мирне населення та продовжуючи незаконну війну в Україні", - сказав Блейн.
У британському уряді зазначили, що не відправлятимуть винищувачі в Україну, якщо це поставить під загрозу безпеку Великої Британії.
"Велика Британія має значну кількість Typhoon і F-35. Звичайно, ми ніколи не зробимо нічого, що поставило б під загрозу безпеку Великої Британії", - сказав речник прем'єра.
Він додав, що Сполучене Королівство працюватиме з міжнародними партнерами, щоб "опрацювати, як ми могли б забезпечити (Україну) можливостями, що відповідають стандартам НАТО". Наприклад, надання літаків Typhoon потребує дозволу Італії, Іспанії та Німеччини, а F-35 - США.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністерству оборони дослідити, які бойові літаки країна потенційно може надати Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Бо про авіацію почали говорити.
А це вже сигнал.
Насчет пилотов. К сожалению, надо быть реалистами, освоить за 2-3 мес, пилотирование истребителя Тайфун в совершенстве, невозможно. Нужен пилот у которого действия по управлению самолетом, отработаны до автоматизма, и который именно на этом Тайфуне, налетал не одну тысячу часов. Как вариант можно бы поискать отставных пилотов именно в Англии, предложив им хорошую зарплату.
Ви рашиськаГаварящіє бачите те що вам вигідно а він мав на увазі що передати зможуть таку кількість літаків яка не нашкодить обороноздатності Британії, що логічно.
Это как раз ты видишь то, что тебе выгодно, точнее то чего нету. Что и свойственно забугорным мега-патриотам.
світ дійсно боїться цього конченого маразматика
Пора вже це давно зрозуміти.
Ніхто не хоче зараз давати нам таку зброю,щоб ми швидко наваляли оркам.Світові еліти хочуть продовження цієі війни.Гугліть у Тік-тоці «небесний ієрусалім»,там мужик Ігор Беркут прямим текстом розказує,що хочуть зробити з Укра1ною».
Зверніть увагу: russians -- це у них універсальне слово. Вони майже ніколи не кажуть chechens, komi, erzya, karels, yakuts, tuvins, buryats -- завжди тільки russians. Не зважаючи на десятки тисяч злочинів проти людства (Україна, Сирія, інші країни), США продовжують вважати помийку практично унітарною країною.
Призначення посла (послині) підтверджує це.
Але є ще одне,що корінні народи можуть збунтуватиссь проти правління москви.от тоді вже будуть думати,що робити,це звичайно не за один рік станеться
Політики роблять з нас лохів,пора це зрозуміти.
У рівнянні іраксько-кувейтської війни (так само, як і афганської, в'єтнамської, корейської, 1 і 2 Світових) таких "слагаємих" не було.
Ну й економіка, звісно.
винищувачі в Україну, якщо це поставить під загрозу безпеку Великої Яким чином?
Патологические трусы...ваше бабло и золото находятся в банках США и Британи...вояки долбанные...
Бо це гра.Політична.Поміркуйте над цим.Або читайте Дмітрія Корнейчука.Він чудово баче,як світові еліти намилюють нам очі.