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Новини Війна
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Велика Британія (5331) літак (2853)

Якщо надання Україні літаків поставить під загрозу безпеку Великої Британії, уряд їх не надсилатиме, - речник Сунака Блейн

нато,винищувач,винищувачі

Сполучене Королівство зважає на "потенційні ризики ескалації", розглядаючи можливість надання військових літаків Україні.

Про це сказав речник британського прем'єр-міністра Макс Блейн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Ми ще не прийняли рішення щодо надання Британією літаків, ми зараз проводимо навчання. Сполучене Королівство перебуває в процесі постачань танків Challenger, і ми також надали засоби більшого радіуса дії. Ми обережно приймаємо ці рішення і робимо це обдумано. Ми усвідомлюємо потенційні ризики ескалації", - сказав посадовець.

Він додав, що Британія переконана у тому, що її підхід допомагає Україні якнайшвидше завершити війну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Негайної передачі винищувачів Великої Британії Україні не буде, - Воллес

"Саме Росія продовжує вживати ескалаційних дій, бомбардуючи мирне населення та продовжуючи незаконну війну в Україні", - сказав Блейн.

У британському уряді зазначили, що не відправлятимуть винищувачі в Україну, якщо це поставить під загрозу безпеку Великої Британії.

"Велика Британія має значну кількість Typhoon і F-35. Звичайно, ми ніколи не зробимо нічого, що поставило б під загрозу безпеку Великої Британії", - сказав речник прем'єра.

Він додав, що Сполучене Королівство працюватиме з міжнародними партнерами, щоб "опрацювати, як ми могли б забезпечити (Україну) можливостями, що відповідають стандартам НАТО". Наприклад, надання літаків Typhoon потребує дозволу Італії, Іспанії та Німеччини, а F-35 - США.

Також читайте: РФ погрожує Британії "військовими та політичними наслідками для європейського континенту і всього світу" у разі надання літаків Україні

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, виступаючи 8 лютого в парламенті Великої Британії, закликав Сполучене Королівство створити авіаційну коаліцію на підтримку України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак доручив міністерству оборони дослідити, які бойові літаки країна потенційно може надати Україні.

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Топ коментарі
+30
Справа в тому, що ненадання озброєння Україні ставить під загрозу мир в Європі а, можливо, і в світі
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09.02.2023 17:06
+21
Та не парьтесь вы, истребитель можно купить в любом английском военторге !
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09.02.2023 17:08
+18
Интересно, вот эти все супер вумные Западные Дяди , задумывались, а что будет дальше, сколько ещё Украина сможет протянуть в таком режиме . Это же не нормально, из-за того , что эти Долбоебы не помогают в полной мере , выгнать ***** , хотя по Будапештскому меморандум должны были ,***** оставить ещё на старте . Страдают ,люди , гибнут солдаты , дети лишены детства . Сколько в таком режиме, жить 2-3 года ,а потом афганский вариант . Или корейский, если повезёт. Я пока ничего хорошего не вижу . Предел , стойкости государства не бесконечн. Сейчас ,набегут ура Патриоты, и будут критиковать Рассказывая , что ***** вот вот повесится , а помойка развалится . Но шото мне подсказывает, что это будет не скоро.
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09.02.2023 17:28
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Справа в тому, що ненадання озброєння Україні ставить під загрозу мир в Європі а, можливо, і в світі
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09.02.2023 17:06 Відповісти
Щось вже таки буде.
Бо про авіацію почали говорити.
А це вже сигнал.
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09.02.2023 17:07 Відповісти
Та не парьтесь вы, истребитель можно купить в любом английском военторге !
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09.02.2023 17:08 Відповісти
дам не дам дам як шлюха привокзальна
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09.02.2023 17:08 Відповісти
Як Шольц прямо...
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09.02.2023 17:21 Відповісти
Доцільно буде сказати британцям, що у разі якихось проблем - до вас буде відправлено бригаду ДШВ))
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09.02.2023 17:09 Відповісти
Я уже писал, повторюсь.
Насчет пилотов. К сожалению, надо быть реалистами, освоить за 2-3 мес, пилотирование истребителя Тайфун в совершенстве, невозможно. Нужен пилот у которого действия по управлению самолетом, отработаны до автоматизма, и который именно на этом Тайфуне, налетал не одну тысячу часов. Как вариант можно бы поискать отставных пилотов именно в Англии, предложив им хорошую зарплату.
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09.02.2023 17:10 Відповісти
Як ти і тобі подібні "експерти" вже дістали, ну такі прямо знатоки і в танках, і в літаках. Якщо країни НАТО не захочуть передавати літаки то й пілоти будуть не потрібні,знайдуть десятки причин, то пілотів 10років навчати, то аеродромів немає, то небо не таке...
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09.02.2023 17:36 Відповісти
Я разве об этом пишу? Я говорю что украинскому пилоту который впервые видит этот истребитель, мало 2-3 мес для переподготовки. Это объективная реальность, как бы она вам не нравилась.
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09.02.2023 17:39 Відповісти
Обосрались от заявлений Рашки. У нас тут шуткуны как всегда успели их обсмеять, а на британцев это таки подействовало.
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09.02.2023 17:13 Відповісти
Та хєр всі клали на заяви Засрашки. Вже ніхто бункерного обісраного ***** не боїться у світі.
Ви рашиськаГаварящіє бачите те що вам вигідно а він мав на увазі що передати зможуть таку кількість літаків яка не нашкодить обороноздатності Британії, що логічно.
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09.02.2023 17:23 Відповісти
Опять фантазии. Никто ещё ничего не оглашал о передаче, так что никаких "така кількість літаків, яка не зашкодить обороноздітності" речи не идёт.
Это как раз ты видишь то, что тебе выгодно, точнее то чего нету. Что и свойственно забугорным мега-патриотам.
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09.02.2023 17:29 Відповісти
Велику Британію може атакувати, наприклад, Данія? Чи Німеччина?
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09.02.2023 17:16 Відповісти
два речення від ***** і всралися
світ дійсно боїться цього конченого маразматика
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09.02.2023 17:20 Відповісти
Значить, світ приречений.
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09.02.2023 18:24 Відповісти
Ніхто його не боіться,бо все це гра для плебса.
Пора вже це давно зрозуміти.
Ніхто не хоче зараз давати нам таку зброю,щоб ми швидко наваляли оркам.Світові еліти хочуть продовження цієі війни.Гугліть у Тік-тоці «небесний ієрусалім»,там мужик Ігор Беркут прямим текстом розказує,що хочуть зробити з Укра1ною».
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10.02.2023 20:38 Відповісти
Интересно, вот эти все супер вумные Западные Дяди , задумывались, а что будет дальше, сколько ещё Украина сможет протянуть в таком режиме . Это же не нормально, из-за того , что эти Долбоебы не помогают в полной мере , выгнать ***** , хотя по Будапештскому меморандум должны были ,***** оставить ещё на старте . Страдают ,люди , гибнут солдаты , дети лишены детства . Сколько в таком режиме, жить 2-3 года ,а потом афганский вариант . Или корейский, если повезёт. Я пока ничего хорошего не вижу . Предел , стойкости государства не бесконечн. Сейчас ,набегут ура Патриоты, и будут критиковать Рассказывая , что ***** вот вот повесится , а помойка развалится . Но шото мне подсказывает, что это будет не скоро.
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09.02.2023 17:28 Відповісти
Найсумніше у всьому цьому, що Сполучені Штати поки не виявляють жодної зацікавленості у тому, щоб розвалився х#йлостан

Зверніть увагу: russians -- це у них універсальне слово. Вони майже ніколи не кажуть chechens, komi, erzya, karels, yakuts, tuvins, buryats -- завжди тільки russians. Не зважаючи на десятки тисяч злочинів проти людства (Україна, Сирія, інші країни), США продовжують вважати помийку практично унітарною країною.

Призначення посла (послині) підтверджує це.
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09.02.2023 17:53 Відповісти
на міжнародній конференції"малих народів"і представників корінних народностей рашки,чітко і ясно сказали,що великі країни проти розвалу рашки і ім цього не дозволять.
Але є ще одне,що корінні народи можуть збунтуватиссь проти правління москви.от тоді вже будуть думати,що робити,це звичайно не за один рік станеться
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09.02.2023 18:00 Відповісти
А ви ще не зрозуміли,чому США постійно витягують за вуха рашку з усіх негараздів,щоб вони не развалилися?Ім потрібен антагоніст,рашка виконує цю роль.Інакше нащо тоді буде потрібно НАТО,війскові закази?А це мільярди долларів прибутку.
Політики роблять з нас лохів,пора це зрозуміти.
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10.02.2023 20:57 Відповісти
Так....так... "фтарая армія в мірє, АналоГовнет, Кієв за 3 дня".....
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09.02.2023 18:56 Відповісти
Neftekachka Beznadega Так , Так , я тоже повторюсь, самолёты и танки , уже должны идти с пилотами и экипажами , промедление превидет к катастрофическим последствиям . Почему Кувейт они защищали А Украину нет . Чем мы хуже?
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09.02.2023 17:33 Відповісти
Немо, мне трудно ответить на вопрос, чем хуже. Подозреваю что есть какая то военно-политическая информация для очень узкого круга руководителей стран, которую просто в прессе не озвучивают, а мы сами этого понять не можем. Я все помню про Кувейт и "Бурю в пустыне".
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09.02.2023 17:43 Відповісти
Була б в Україні нас нафта,ми б побачили не тільки танки,літаки, а ціле НАТО і базу десь під Львовом чи Станіславом
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09.02.2023 17:45 Відповісти
Або заводи з виробу чипів.
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10.02.2023 20:59 Відповісти
Как вариант могу предположить, что от ЗЕ, требуют серьезных и решительных шагов по реформам в государстве, включая увольнение многих спорных фигур на должностях. Он в ответ пытается как то выкрутится и этого не делать. Вот оттого все так медленно и плохо....Подчеркиваю это лишь мое предположение, не факт что я прав.
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09.02.2023 17:52 Відповісти
Можливо, зє! був ознайомлений з цікавою інфою від Мі6? А може й ні, хз...
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09.02.2023 17:56 Відповісти
У мене є лише одна відповідь на Ваше питання "чому Кувейт захищали, а Україну ні". Це дві тисячі тон плутонію, вироблених совком з 1950 по 2010 роки.

У рівнянні іраксько-кувейтської війни (так само, як і афганської, в'єтнамської, корейської, 1 і 2 Світових) таких "слагаємих" не було.

Ну й економіка, звісно.
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09.02.2023 17:57 Відповісти
А с Кувейтом воевала ядерная страна (называть козломордию державой - рука не подымается)?
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09.02.2023 18:21 Відповісти
кувейт - не ядерная територия
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09.02.2023 19:40 Відповісти
Ну ось, починається ''валянняшольца''. Ні щоб тишком передати, і сказати це не ми, це десь в шахтах знайшлися. Одним словом ''включити дурку''-*уйло так завжди робить
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09.02.2023 17:36 Відповісти
Британія переконана у тому, що її підхід допомагає Україні якнайшвидше завершити війну. Як це?
винищувачі в Україну, якщо це поставить під загрозу безпеку Великої Яким чином?
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09.02.2023 17:43 Відповісти
А таким, що загнаний в кут плешивий щур почне кидатись ракетами. І це хіба не буде загрозою?
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09.02.2023 17:51 Відповісти
а ми хіба не чули, про "червоні лінії" з кремля.
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09.02.2023 17:55 Відповісти
Обіцяв одружитись не означає... Ну, десь так. От де та Британія, і де Україна по відношенню до расєї? Тільки в одних є усе, а у нас нічого. Ідіоти? Та ні, ніби то, виходить, братскіє народи, бл@дь...
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09.02.2023 17:49 Відповісти
Сунак не Джонсонюк! Щось тут не так.
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09.02.2023 17:50 Відповісти
Він взагалі не англо-сакс, якщо вже на те пішло
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09.02.2023 17:52 Відповісти
Тут как в пословице : или крестик снять или трусы одеть
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09.02.2023 17:51 Відповісти
У них і на трусах хрест. Британський
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09.02.2023 17:53 Відповісти
Говорили-балакали, сіли-заплакали.
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09.02.2023 17:54 Відповісти
то есть, выйдет с запоя грозный медведев, нахмурит брови и великобритания сдуется.
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09.02.2023 17:59 Відповісти
Ну якщо вже Британія здувається, то "кіна не буде". З такою допомогою, Україна просто виснажеться і рано чи пізно, впаде. В мене надія була ще на Британію, як саму рішучу, але якщо пішли такі розмови...
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09.02.2023 18:23 Відповісти
Понты кремлевских Шизофреников ломанного гроша не стоят..., голозадые дебилы ядреной бонбой пугают,типа пульнем и попадём в Рай...👽💀☠️👺👹вместе с Мавзолеем...
Патологические трусы...ваше бабло и золото находятся в банках США и Британи...вояки долбанные...
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09.02.2023 18:23 Відповісти
Навіщо кричати на весь світ?

Бо це гра.Політична.Поміркуйте над цим.Або читайте Дмітрія Корнейчука.Він чудово баче,як світові еліти намилюють нам очі.
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10.02.2023 21:04 Відповісти
Билять, еще один всрался, дайте ему памперс!
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09.02.2023 18:29 Відповісти
Писульки алкаша Димона в телеге это потенциальная угроза? Если да, то дело - табак😂
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09.02.2023 18:30 Відповісти
Поверніть Джонсона назад. А то якось невдобно за Британію.
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09.02.2023 19:04 Відповісти
Це заява для свого народу, мовляв все під контролем, армію не послаблюємо, надаючи Україні літаки. Я думаю принципові рішення вже укладено, ніхто б не брав льотчиків на навчання без наміру надати літаки. Швидше за все ми отримаємо і якісь європейські ф16 на додачу до британських тайфунів чи Торнадо. Зараз у нас на озброєнні 4 типи бойових літаків. Буде 2-3, то ж думаю логістика впорається.
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09.02.2023 19:11 Відповісти
Чем дальше тем больше информационного шлака и меньше конкретики.
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09.02.2023 19:21 Відповісти
Писец, такое впечатление, что наших ничего не учит. Уже было - джавелины не поставим, потом когда-то поставим, потом все замолкло - джавелины есть. Потом было с хаймарсами. Потом с Патриотами. Потом с БМП. Потом с танками. Теперь с самолетами. Может сами догадаетесь, как дальше будет, а?
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09.02.2023 19:50 Відповісти
мы уже и так дерганные. Не до трепа дипломатического. Психика не та.
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09.02.2023 20:32 Відповісти
 
 